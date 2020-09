Wakanda digital: 300 cómics gratis de Pantera Negra como homenaje de Marvel a Chadwick Boseman

La semana pasada, la noticia de que Chadwick Boseman, que encarnó a Pantera Negra en las últimas películas de los Vengadores y en su propio film, había fallecido con solo 43 años víctima del cáncer, impactó al fandom del MCU. Como homenaje tras su muerte, que pilló de sorpresa a la propia Disney, Marvel Comics ha puesto a disposición de los lectores una buena cantidad de comics del personaje a través de Comixology, la plataforma de tebeos digitales de Amazon.

Entre ellos podemos encontrar desde la primera aparición del personaje en el número 52 de 'Fantastic Four' dibujado por Jack Kirby a la reciente 'Black Panther And The Agents Of Wakanda', que arrancó el año pasado. Entre otros muchos, clásicos como los 62 números de la etapa escrita por Christopher Priest entre 1998 y 2003, sus apariciones en colecciones como X-Men entre los números 175 y 178, la clásica etapa de Jack Kirby y Don McGregor entre 1977 y 1979 o su enfrentamiento con Deadpool en una miniserie de 2018.

Wakanda y lecturas forever

Las malas noticias que aguan un poco la fiesta son dos. La primera, obviamente, que tienes que hacerte una cuenta en Comixology y que los comics están en inglés. Además, no hay recopilatorios de estas etapas, que siguen a la venta por su precio original. Tendrás que descargar estos comics míticos del personaje uno a uno, lo que sin duda es incómodo, pero también un peaje minúsculo en comparación con las horas de lectura que te esperan. Para localizarlos solo tienes que buscar por el nombre del personaje y entrar en la categoría 'Single Issues'.

Todo un regalo en forma de, literalmente, miles de páginas del héroe que cambió la percepción de los afroamericanos en los comics de superhéroes. Con todos estos cómics tendrás la posibilidad de observar la evolución de Pantera Negra en el cosmos Marvel, de secundario exótico a héroe reivindicativo, pasando por un fascinante miembro de los Vengadores con historias mezcla de extravagante afrofuturismo y dramas regios. Pantera Negra para todos los gustos.