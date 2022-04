Sony despeja la incógnita: consulta su calendario para el lanzamiento del renovado PlayStation Plus

Sony despeja la incógnita y revela el calendario para el lanzamiento de su renovada versión de PlayStation Plus. Al menos los objetivos que maneja. Casi un mes después de anunciar de forma oficial su nuevo servicio PS Plus para PS4 y PS5, la compañía ha publicado en su blog la hoja de ruta que maneja para la implantación a nivel internacional. Como ya dejaba entrever entonces, el calendario apunta a junio, aunque con matices: no llegará a la vez a todos los mercados.

El lanzamiento, escalonado, arrancará en parte del mercado asiático, donde el nuevo PS Plus se lanzará ya el 23 de mayo. Le seguirán Japón, el 1 de junio; América, el 13; y, por último, Europa, el 22 de ese mismo mes. En todos los casos la empresa aclara que se trata de “objetivos”, aunque asegura que está logrando “un progreso fantástico” en sus esfuerzos para la implantación.

Otra de las novedades que ha avanzado Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, es que la firma está ampliando su acceso de transmisión en la nube a una treintena de regiones y detalla seis en las que se ofrecerá el nivel Premium de PlayStation Plus en el lanzamiento: Bulgaria, Croacia, R. Checa, Grecia, Hungría, Malta, Polonia, Chipre, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

“Llevamos tiempo trabajando en este gran esfuerzo global para ofrecer opciones flexibles, juegos de calidad y un mayor valor para nuestros miembros y estamos a pocas semanas de nuestro primer despliegue regional”, señala la compañía en una actualización subida a su blog oficial.

Con sus modalidades de PlayStation Plus la compañía redefine su programa de pago y crea un nuevo ecosistema que, básicamente, fusiona los conceptos de PlayStation Now y el viejo PS Plus. Como ya os hemos contado en Xataka, en líneas generales hay tres modalidades de suscripción, cada una con su precio y sus propias funcionalidades: la Essential, Extra y Premium.

Sus precios oscilan entre los 8,99 euros mensuales (24,99 en la opción trimestral y 59,99 la anual) de la opción Essential a los 16,99 (49,99 y 119,99 si se opta por abonar la factura cada tres meses o por ejercicio) de la modalidad más exclusiva. Entre unas y otras los usuarios se encontrarán con diferencias importantes, como el acceso al catálogo de títulos o la descarga de juegos.