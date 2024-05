Qué estamos leyendo en mayo de 2024: Mariana Enríquez, Luther Blisset, Harry Harrison y mucho más

Volvemos como cada mes a nuestra selección de lecturas actuales. Libros de todo tipo y todo género (¡y todo idioma!) por si necesitáis ideas para afrontar vuestro ocio del mes de mayo. Ciencia ficción, ensayo, clásicos de lo inquietante, best sellers que no pasan de moda. En nuestras recomendaciones hay de todo y para todos, y si no te lo crees echa un ojo.

‘La segunda venida de Hilda Bustamante’ de Salomé Esper

Hilda Bustamante tiene 79 años y un día se despierta con la boca llena de gusanos. Esto, que sería lo más descorcentante de la década si me pasara a mí mañana por la mañana, no es especialmente llamativo si tenemos en cuenta que, en fin, Hilda lleva muerta casi un año. A partir de ahí, mientras cuenta lo escandaloso, turbador y profundamente argentino de su resurrección, Salomé Esper hace magia. No sólo porque se trata de una de las novelas más divertidas que he podido leer en los últimos años, sino porque además es tierna, delicada y tiene un final arrollador. Lo publica Sigilo, pero sinceramente lo último que le apetece a uno al acabar la novela es ser sigiloso. ¡Viva Hilda Bustamante! O sea, muera. O, bueno, que se quede en medio entre una cosa y la otra. Javier Jiménez

'Flores para Algernon', de Daniel Keyes

Hay clásicos de la ciencia ficción que son muy fáciles de leer. 'Flores para Algernon' es de los años sesenta y probablemente la descripción más fácil es que es el relato en el que se basa el capítulo de los Simpsons donde a Homer le meten un lápiz por la nariz para que se vuelva inteligente. El libro se basa en cartas escritas por Charlie Gordon, el protagonista. Al principio es una persona discapacitada pero le aplican un tratamiento experimental para volverse inteligente. Un libro muy ameno; un clásico que trata sobre las relaciones humanas y la perspectiva de las cosas. Enrique Pérez

'Filterworld: how algorithms flattened culture', de Kyle Chayka

¿Cuánto de nuestro día a día hemos cambiado por dejarlo en manos de algoritmos? ¿Cuánto de lo que filtran esos algoritmos en todas las plataformas está impactando también en cómo vemos y conformamos el mundo real, y no sólo el digital? En su nuevo libro, 'Filterworld', Chayka examina las recomendaciones algorítmicas que dictan todo, desde la música, las noticias y las películas que consumimos hasta los alimentos que comemos y los lugares a los que vamos. Nos hemos acomodado a vivir en ese mundo filtrado por máquinas y hemos aplanado, simplificado y hecho anodinos e indiferenciables nuestros gustos y preferencias. En un ensayo que va de menos a más y en el que bailan juntos Zygmunt Bauman, Starbucks, Manuel Castells, Facebook, Marc Augé, Twitter, Koolhaas o Spotify. 'Filterworld' es la historia de un mundo en el que siempre, y nunca, estamos como en casa.

'Q', de Luther Blisset

Una aventura de intrigas ambientada en la contrarreforma puede decirle mucho a los lectores de hoy: en una novela histórica que tiene como protagonistas a teólogos, nuncios conspiradores, prostitutas o radicales anabaptistas se explica a la perfección el imbricado sistema de poleas por el que el poder se mantiene en un equilibrio gatopardista a lo largo de los siglos. En sus páginas nos ponemos del lado de las minorías intransigentes, llenas de criaturas anónimas, que viven en la sombra intentando atacar al sistema, pero éste es celoso y cuenta con infiltrados en todas partes.

Luther Blissett, exfutbolista profesional, es el nombre detrás del que se esconde un colectivo de activistas y performers marxistas que le hizo varios fuck you a los poderosos en los años 90, sin demasiado éxito político, aunque sí artístico. Esta es su gran, enrevesada novela a lo Umberto Eco, best seller de principios de los 2000 e hito literario por méritos propios, que combina a la perfección la reflexión con el placer de devorar páginas para saber cuáles han sido las sigilosas jugadas que sin darte cuenta fue aplicando de forma quirúrgica a lo largo de los escenarios de lucha ese fascinante topo antirrevolucionario llamado Q. Esther Miguel Trula

'La ciudad de bronce', de S.A. Chakraborty

Parte de 'La trilogía de Daevabad', este es uno de los libros de fantasía más increíbles y ricos en cultura que he leído nunca. La saga cuenta la historia de Nahri, una mujer pobre que se crió sin padres en El Cairo, con misteriosos poderes de curación y una lengua nativa que nadie entiende. Un día, convoca por accidente al legendario Darayavahoush e-Afshin, uno de los guerreros djinn más feroces de la historia. Para la sorpresa de Nahri, Dara entiende su idioma natal. El guerrero también parece entender por qué Nahri puede curar a los demás. Su encuentro cambiará el mundo de los djinn para siempre.

En los libros de fantasía, es difícil hacer worldbuilding de forma tan brillante como lo ha hecho Chakraborty sin abrumar al lector. También me encanta cómo la autora enlaza rasgos de la cultura musulmana en su saga y le da nueva vida a la figura de los djinn. 'La ciudad de bronce' es una historia épica con misterio, romance, magia, peleas, política y giros inesperados: no lo podrás dejar de leer. Jody Serrano

'El arte de la estadística', de David Spiegelhalter

El amor no está en todas partes, pero la estadística sí, y tener un conocimiento básico de macrodatos nos puede ayudar a resolver con rapidez cuestiones cotidianas para las que quizás ni siquiera nos habíamos planteado que había una solución fácil e intuitiva. Este libro no hace milagros, pero te ayuda a pensar como un estadístico para afrontar pequeñas cuestiones del día a día. Javier Lacort

'Un lugar soleado para gente sombría', de Mariana Enríquez

Un libro de relatos, como siempre, perturbadores, aterradores y metiendo el dedo en los miedos más intrínsecos de cada uno. Como en sus anteriores volúmenes de este género, se apoya en leyendas urbanas, mitos y folclore argentino, todo regado de una suerte de personajes anclados en la marginalidad, discapacitados o deformados, los convierte en seres más tenebrosos y amenazantes si cabe. Sabe retratar de manera extraordinaria el mal que acecha y los monstruos que surgen en la realidad más cotidiana, y no tiene que recurrir a la noche, son más aterradores porque casi todos residen en la luz del día.

Si tiene algo esta autora es un don para narrar lo macabro, para crear atmósferas asfixiantes, raras y en ocasiones espeluznantes...pero a la vez es capaz de dejarte anclado a la historia, en ese deseo de querer saber más y de llevarte hasta el final de una manera cautivadora. Aunque es un libro un poco irregular, porque no todos los cuentos son de diez, y peca de ciertos recursos repetitivos en su manera de dejarte a medias, porque esta vez sí que se acentúan mucho más los finales demasiado precipitados o abiertos... sin duda es una gozada leerlos, el miedo cuando viene de su mano se vuelve adictivo. Y, de esta manera, la gente sombría encuentra un lugar soleado porque ella es capaz de darles luz y nosotros, como espectadores atrevidos, verlos. Eva López

'El exorcista', de William Peter Blatty

Soy de los que disfrutan pasándolo mal con un libro. En el sentido más terrorífico de la expresión, entiéndase, ese que tan bien sabían cultivar Poe, Lovecraft, Shelley o Jackson. El problema es que no siempre es fácil dar con una buena obra de terror, una de las que te fascinan y dan ganas de apartar la vista a partes iguales. Hoy traigo aquí una que, en mi humilde opinión, entra de lleno en esa categoría. Y también, lo reconozco, de las que más me han fascinado a lo largo de mi vida lectora: ‘El Exorcista’, de Peter Blatty. Quizás injustamente eclipsada por la película con guion del mismo autor.

'El exorcista' es una novela de terror, pero sobre todo es una maravillosa reflexión sobre las miserias humanas, la traición, el amor quebrado y la frustración. Y un ejercicio maestro de sutilezas, insinuaciones y una narración ágil y absorbente. Leí el libro por primera vez hará diez años, o incluso algunos más; pero suelo volver a él cada cierto tiempo con la esperanza de haber olvidado lo suficiente como para que me sorprenda tanto como la primera vez. Una pena que esté repleto de imágenes imborrables. Si aún no lo has leído, enhorabuena: acomódate y date el gustazo entrégate al terror. Carlos Prego

¡Hagan sitio! ¡Hagan sitio!, de Harry Harrison

El mordaz Harry Harrison publicó en 1966 esta joyita de la ciencia ficción que acaba de reeditar Minotauro (cuya única pega en su política de recuperación de clásicos de fondo de catálogo es que no lo hagan más a menudo) y que resulta escalofriantemente actual, aunque el mundo que imagina Harrison es el de 1999. El tema central de la novela es la superpoblación, un temor que estaba a punto de convertirse en preocupación generalizada a principios de los setenta, y es algo a lo que parece que no tenemos que temer, pero sí a muchos de los problemas derivados a los que apunta Harrison: la distribución desequilibrada de los recursos, las revueltas para acceder a estos, el consiguiente clasismo derivado, las ciudades como cárceles de cemento y hormigón. Harrison erró levemente el tiro (el tampoco quiso nunca predecir el futuro, por otra parte), pero desde luego, estaba apuntando a la diana correcta. John Tones

