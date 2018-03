Nueve libros para saciar la sed de literatura pixelada tras 'Ready Player One'

Literatura y videojuegos, a bote pronto, parecen mirarse desde regiones muy alejadas. Pero a poco que se repase la historia del benjamín de las artes, resulta evidente que la literatura está intrínsecamente ligada al génesis del medio interactivo. Antes de que los motores gráficos convirtieran las descripciones literarias en realidades pixeladas, eran las palabras las encargadas de trasladar al jugador a realidades imposibles.

Ahora, más de medio siglo después, la literatura parece dispuesta a reconocer, mediante la integración cada vez más natural de los videojuegos en las tramas novelescas, el papel cultural que juegan en las vidas de los ciudadanos del siglo XXI. Esta lista, al calor de ese blockbuster con alma dirigido por Steven Spielberg, te ofrece un amplio abanico de lecturas para descubrir cómo autores de lo más variopinto abordan la integración de los videojuegos como un elemento fundamental de sus obras.

'El juego de Ender', de Orson Scott Card

Si de literatura y videojuegos hablamos, hay que empezar por aquí. 'El juego de Ender', obra maestra de Orson Scott Card, ofreció un abordaje la mar de singular de los videojuegos, convirtiéndolos en parte esencial de su trama. Como parte de su adiestramiento, Ender juega a un título inspirado en Jack y las habichuelas mágicas que poco a poco se desvelará como otra cosa, una vía de comunicación con la raza alienígena enfrentada a la humanidad, los insectores. Por ser pionera y por la calidad que atesora, 'El juego de Ender' es una de las obras de cabecera en este cruce de palabras y píxeles.

'Warcross', de Marie Lu

Publicado este año por Nocturna, 'Warcross' es una suerte de respuesta femenina a 'Ready player one'. Muy inflido por el clásico de Neil Stephenson también recomendado en este artículo, 'Snowcrush', 'Warcross' nos pone en la piel de una mercenaria callejera, Emika Chen, destinada a cambiar para siempre su vida gracias a un revolucionario juego 'online' masivo que domina el entretenimiento del futuro. Una demostración de que los 'esports' ya forman parte del interés profético de los nuevos autores de ciencia ficción.

'Minecraft. La isla', de Max Brooks

Toda una sorpresa inesperada. El retorno de Max Brooks a la literatura, tras su obra maestra 'Guerra mundial Z', ha sido la primera novela oficial del mayor éxito de la historia del videojuego, con el permiso de 'Tetris'. Un héroe despierta en una extraña isla de un mundo hecho de bloques con una misión acuciante: sobrevivir. Una inmersión en el mundo de 'Minecraft' que se siente como una partida narrada por un autor de enorme talento.

'Snow Crash', de Neil Stephenson

Otro clásico incontestable de la ciencia ficción y uno de los libros que más han influido en 'Ready player one'. El metaverso es el antecedente más evidente de Oasis, un mundo en el que la calidad de los avatares plasma los orígenes sociales de quien lo visita. Una obra maestra del 'ciberpunk' que supo visualizar con un impresionante sentido profético el futuro de los MMOS (juegos online multijugador masivos) mucho antes de que 'World of Warcraft' fuera siquiera una idea.

Piezas secretas contra el mundo, de Carlos Labbé

Desde el polo opuesto a la referencia pop o la épica del fantástico, esta obra del chileno Carlos Labbé usa el videojuego como ingrediente esencial de una arquitectura literaria juguetona, con ecos del 'Rayuela' de Cortázar y los libros de 'Elige tu propia aventura' en un contexto duro y pesimista. El realismo mágico de la literatura latinoamericana y la voluntad de reinvención formal hacen de este libro una de las apuestas más extrañas y sugerentes de esta lista.

'El niño que quería construir su mundo', de Keith Stuart

Basado en sus experiencias como padre de un hijo autista, Keith Stuart, ex-editor de videojuegos en 'The Guardian', firmó una emocionante novela que se ha convertido en un gran éxito internacional. Narra la historia de Alex, un padre acomplejado por su incapacidad para comunicarse con Sam, su hijo autista. 'Minecraft' tenderá un mágico e inesperado puente entre ambos.

'You', de Austin Grossman

Una de las apuestas más realistas y profundas sobre lo que significa ser diseñador de videojuegos es esta novela de Austin Grossman, novelista que saltó a la fama con su obra de superhéroes llevada al cine 'Muy pronto seré invencible'. La trama arranca con un programador, Russell, que asume un trabajo en la empresa creada por su genial amigo, Simon, autor de una obra extraordinaria del arte interactivo: 'Black arts'. La misteriosa muerte de Simon se entrelaza con un misterio oculto en un 'bug' del juego.

'Erebos', de Ursula Poznanski

Un juego misterioso llega a una escuela de Londres con el aroma enrarecido a leyenda urbana. Las reglas son claras y estrictas: debes jugar siempre solo, tienes una única oportunidad y no puedes hablar con nadie sobre ello. Con esta premisa, la autora austriaca Ursula Poznanski logró su primer éxito en la literatura juvenil y el fantástico. Alfaguara la publicó en España en noviembre de 2011.

Armada, Ernest Cline

Y cierra la lista la segunda novela del autor que ha convertido este subgénero en literatura bestseller, Ernest Cline. Esta vez, Cline cruza 'El juego de ender' con un clásico del cine ochentero, 'The last starfighter'. Aunque el libro ha recibido críticas mucho más tibias que 'Ready Player One', autores como George R.R. Martin lo alabaron por su brío narrativo. Aunque el novelista de 'Canción de hielo y fuego' recomendó públicamente a Cline que dejara los videojuegos aparcados por un tiempo. El de Texas no le ha hecho mucho caso. 'Ready player two', secuela de su gran éxito, está en su agenda.