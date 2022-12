'Metro', el fin del mundo y otras guías de supervivencia para el apocalipisis (Laberinto de Papel 3x10)

En 'Laberinto de papel', el podcast de literatura fantástica que hacemos en Xataka en colaboración con Minotauro, somos esencialmente apocalípticos. Por eso uno de los subgéneros que más nos gustan de entre todos los que pueblan la ciencia ficción es el del fin del mundo: los vistazos al futuro que nos hablan, precisamente, del punto muerto al que se llega cuando no hay un futuro. De ello habla, espléndidamente, la saga 'Metro' de Dmitry Glukhovsky, de la que hoy comentamos sus dos primeros volúmenes, 'Metro 2033' y 'Metro 2034'.

Para acompañarnos en este viaje al final de todo lo conocido contamos con M'eren, devota de las ficciones sobre la conclusión de los tiempos y periodista en medios como Todas Gamers. Ella nos habla de las peculiaridades de esta franquicia y cómo Glukhovsky aborda de forma única, personal y con una voz muy singular el peliagudo tema de cómo se reorganizaría la población cuando la radiación y los mutantes asolan la superficie.

Las historias que cuenta 'Metro' se desarrollan, precisamente, en el metro de Moscú, con los supervivientes ocultos tras una guerra nuclear. ​Glukhovsky va describiendo cómo la sociedad se ha reorganizado en torno a un núcleo central y a multitud de ciudades independientes instaladas en cada una de las estaciones abandonadas. Algunas enfrentadas entre sí, otras neutrales, el autor va trazando un fresco acerca de cómo sobrevive la sociedad con una historia de descubrimiento y maduración.

Como cuenta M'eren, las historias que cuenta 'Metro' son citas imprescindibles para lectores interesados en la narrativa apocalíptica, y que disfruten de juegos como 'The Last of Us', 'Fallout' o las propias y excelentes adaptaciones digitales de 'Metro'. Un retrato de un futuro desolador, donde sin embargo hay especio para la esperanza y para la construcción de una nueva sociedad.

