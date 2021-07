Magic + D&D: El choque definitivo de los dos universos roleros se llama 'Magic: The Gathering Adventures in the Forgotten Realms'

Nunca hay que subestimar la capacidad creativa (o las posibilidades comerciales) de una buena colisión de universos de fantasía. Solo sucede muy de cuando en cuando, pero cuando Marvel y DC, Sega y Nintendo, y Kong y Godzilla chocan, la reverberación dura meses. Es lo que sucede con 'Magic: The Gathering Adventures in the Forgotten Realms', una expansión del popularísimo juego de cartas y rol que une los personajes, criaturas e historias de 'Dungeons & Dragons' y las reglas y mecánicas de 'Magic The Gathering'.

En este caso veremos cartas que homenajean armas, personajes y monstruos que los devotos de 'D&D' reconocerán sin esfuerzo. La mítica Espada Vorpal estará presente, y una buena sartenada de dragones no podía faltar, incluida Tiaman, la temible bestia de cinco fogosas cabezas, cuya carta presenta los cinco colores de maná de 'Magic'. O cómo no, un Contemplador (más conocido como Beholder), casi podríamos decir que la "mascota" del juego, presente desde la edición original del mismo.

Y por supuesto, todo ambientado en los Reinos Olvidados, posiblemente el mundo más famoso de todos los que abarca 'Dungeons & Dragons'. Fue creado en 1985, sirvió de escenario para multitud de novelas de la franquicia desde entonces y ha sido la base argumental de juegos de PC absolutamente míticos como la saga 'Baldur's Gate' o 'Neverwinter Nights'.

Tremendos escenarios clásicos

Las cartas más especiales, y que sin duda despertarán el interés inmediato de los fans de largo recorrido de 'Dungeons & Dragons' son las cartas de mazmorras. Son 'La mazmorra del mago loco', 'La mina perdida de Phandelver' y 'La tumba de la aniquilación', tres escenarios clásicos de la franquicia en los que se entra de forma distinta (en ElTolChou hablamos de sus peculiaridades). Habrá que usar otras cartas para entrar en sus salas, moverse según las indicaciones por sus lúgubres estancias, y como cualquier mazmorra clásica, encierran tesoros y cartas con efectos extra para quienes las completen, como la posibilidad de robar cartas adicionales o lanzar una carta sin pagar su coste.

Pero además, habrá unas cuantas sorpresas para muy cafeteros de 'D&D': cartas con dibujos en blanco y negro que imitan la legendaria estética de los primeros manuales de instrucciones y galerías de monstruos del juego, variantes ilustradas por el icónico ilustrador danés de fantasía Jesper Ejsing... un total de 280 cartas y un centenar adicionales con variantes que prometen un choque de mundos único.

Y por supuesto, habrá versión para 'Magic: The Gathering Arena', donde podremos ver en acción mecánicas adaptadas del rol para el juego de cartas, como el lanzamiento de dados de veinte caras. Al más puro estilo rolero, habrá cartas con una tabla de resultados que muestran qué puede ocurrir si la tirada no sale todo lo bien que sería de desear.

Nuestros compañeros de 3Djuegos y Vida Extra están haciendo contenidos relacionados con 'Magic' y con esta nueva expansión, e incluso se han llevado el juego de cartas a ElTolChou, nuestro espacio en Twitch. Allí puedes encontrar a auténticos expertos hablar del juego y comentar novedades como esta expansión basada en 'Dungeons & Dragons'