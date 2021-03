Los 81 libros que recomiendan Gates, Jobs, Bezos, Musk y los líderes de las principales tecnológicas del mundo

Estamos en unas fechas en las que muchos de nosotros estamos buscando regalos perfectos para nuestros seres queridos, y hay pocas cosas que puedan ser más inspiradoras que un libro. Por eso hoy te traemos nada menos que 61 recomendaciones de los libros favoritos o que más han influenciado a los líderes de las principales empresas tecnológicas.

Tenemos las propuestas de grandes mentes como Jeff Bezos, Meg Whitman o Satya Nadella, así como las de grandes emprendedores como Larry Page, Mark Zuckerberg o Steve Jobs. En total hemos recopilado los libros recomendados por un total de quince grandes empresarios de éxito del mundo de la tecnología, y que van desde clásicos como Shakespeare o Sun Tzu hasta grandes obras de introspección, pasando por otros géneros como la fantasía o la ciencia ficción.

Bill Gates ha contado cuales son sus libros favoritos en más de una ocasión y artículo. También suele utilizar su blog personal, donde cada final de año hace un repaso de los libros que más le han gustado. Aquí tienes los de 2020.

'The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness', Michelle Alexander. Un libro con el que Gates ha querido profundizar en el racismo sistémico, y este libro habla sobre cómo el sistema judicial ataca injustamente a las comunidades de color, sobre todo a las negras. El libro profundiza en la historia y los números detrás de los encarcelamientos masivos que suelen ir siempre en una misma dirección.

'Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World', de David Epstein. Un libro que habla de que mientras parece que hoy en día en los trabajos se requiere cada vez más especialización, en otros trabajos se buscan más perfiles de personas que empiecen de forma amplia y adopten varias experiencias. Más conocimientos amplios y generales que especialización.

'The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz', de Erik Larson. Un relato de lo sucedido en 1940 y 1941, cuando Alemania estaba bombardeando Inglaterra. Habla del miedo y la ansiedad que sintieron, y explica cómo era la vida de estos ciudadanos medios durante aquel terrible periodo.

'The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War', de Ben Macintyre. Un libro sobre Oleg Gordievsky, un agente del KGB que se convirtió en doble agente para los británicos, y sobre el estadounidense que pudo haberle traicionado.