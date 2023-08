El hito de Praggnanandhaa no es casualidad: India se ha convertido en la nueva superpotencia del ajedrez

Rameshbabu Praggnanandha ha puesto contra las cuerdas a Magnus Carlsen. El joven prodigio indio de 18 años contra el mejor ajedrecista del mundo. Aunque finalmente ha perdido, su mera presencia en la final de la Copa del Mundo es un hito. Por ser el tercero más joven de la historia en clasificarse (junto a Bobby Fischer y el propio Carlsen) y por ser el segundo indio en alcanzar la final, siguiendo los pasos del veterano, pionero y referente Viswanathan Anand.

Un éxito, el de Prag, que no es fruto de la casualidad. Los jóvenes grandes maestros de la India están conquistando los torneos más importantes del ajedrez.

Chaturanga. Aunque no hay una fecha exacta, la mayoría de historiadores está de acuerdo en que el origen del ajedrez se encuentra precisamente en la India. El chaturanga era un antiguo juego de la India, con una disposición de las fichas que recuerda mucho al ajedrez moderno.

La referencia más antigua del chaturanga data del siglo III a. C, aunque no fue hasta alrededor del siglo VI d. C. cuando se transformó en el Shatranj y llegó a Europa a través de Persia. Pero aunque el ajedrez siempre ha estado ligado a la India, no ha sido hasta este siglo XXI cuando el juego ha empezado a cobrar relevancia en la sociedad india.

Conquista del ranking FIDE. La fortaleza de India en el ajedrez se observa fácilmente si analizamos los 100 mejores jugadores del momento de la lista FIDE. Actualmente India dispone de 9 ajedrecistas entre los mejores del mundo, por 12 de Estados Unidos, 8 de Rusia y 9 de China.

En comparación, si nos vamos a los tiempos de Kasparov y Karpov, en 1990, entre los 100 mejores jugadores casi la mitad eran soviéticos (44), con 11 estadounidenses y únicamente Anand estaba como representante indio.

Por derecho propio, India ya se considera una potencia en el ajedrez. El rating medio de los diez mejores jugadores está en 2.698, únicamente superado ligeramente por los 2.700 de Rusia y los 2.730 de Estados Unidos. En el caso del ranking de mujeres, India únicamente es superada por China.

El futuro es suyo. Es cuando nos vamos al ranking FIDE junior donde queda patente el liderazgo de la India. Del top 10 de mejores jugadores jóvenes, cuatro son indios. Además del propio Praggnanandhaa, jugadores como Gukesh D, Erigaisi Arjun o Nihal Sarin son el futuro del ajedrez.

Si ampliamos al top 100 de jóvenes, India lidera con 19 apariciones, por las 16 de Estados Unidos. Si nos vamos a la lista de grandes maestros nacidos después del 1990, India dispone de 53 GM, por los 33 de Estados Unidos, los 31 de Rusia y los 23 de China.

Un país detrás. La All India Chess Federation vivió momentos tensos en 2012 cuando el entonces presidente no apoyó a Anand para el campeonato del mundo. Desde 2021, con Sanjay Kapoor como presidente, la situación ha cambiado. La federación india organiza una gran cantidad de torneos (algunos internacionales) y cuenta con más de 30 asociaciones afiliadas.

El ajedrez del siglo XXI. El nivel de los jóvenes grandes maestros hoy en día es inconmensurable en comparación con el de hace 30 años. Y el motivo parece bastante claro. Ahora, con el acceso a tantas plataformas online, es tremendamente fácil entrenar con buenos jugadores y jugar una cantidad de partidas mayor.

Esto implica que los jóvenes jugadores indios tienen muchas facilidades para mejorar su nivel. Un acceso que antes no se disponía, salvo que tu país contase con las infraestructuras y la cultura adecuada. Algo que básicamente solo ocurría en Estados Unidos y la Unión Soviética.

Carlsen reconoce la superioridad de la India. "Es asombroso ver el enorme interés por el ajedrez en la India. Hay una gran cantidad de jugadores jóvenes que se están apoderando de este deporte. Creo que estamos apenas en el comienzo de una revolución que comenzó cuando Viswanathan Anand se convirtió en Gran Maestro", reconocía el propio Carlsen. "Creo que las cosas solo mejorarán a partir de ahora, ya que la India produce Grandes Maestros con más frecuencia que antes. Hay mucho que esperar".

Referentes para las próximas generaciones. El hito de Praggnanandhaa está siendo seguido por millones de indios. "Celebramos unos 200 torneos de ajedrez al año", explica Stephen Balaswamy, secretario general de la Asociación ajedrecista Tamil Nadu. "Con su reciente éxito, se preparará a la siguiente generación de jugadores del ajedrez".

Los apoyos públicos por parte de personalidades de la India no han dejado de repetirse. Cada país elige donde invertir sus recursos y la India ha decidido que una de sus apuestas sea el ajedrez. Más de 20 años después de que Anand consiguiera ganar el campeonato del mundo, la India ya está preparada para conquistar el mundo del ajedrez.

