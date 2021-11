El creador original del término 'Metaverso' no quiere saber nada de Facebook: así reinventó Neal Stephenson los entornos virtuales

"Metaverso", el término empleado por Facebook para definir sus próximos pasos a la hora de construir un universo virtual que funcione como "la siguiente versión de internet", es tan popular que funciona como un sustantivo con vida propia. De hecho existe desde los noventa, al margen de la marca "Meta" en la que Zuckerberg quiere reconvertir su emporio social. Y tiene un creador, Neal Stephenson, que está que trina.

Stephenson concibió el metaverso en su novela de 1992 'Snow Crash', y tuiteó el pasado viernes sobre el tema: dijo que "parece haber una creciente confusión sobre esto", y aclaró que "No tengo nada que ver con nada de lo que FB está haciendo en relación con el Metaverso, aparte del hecho obvio de que están utilizando un término que acuñé en Snow Crash". Y remata: "No ha habido ninguna comunicación entre FB y yo ni ninguna relación comercial".

Since there seems to be growing confusion on this: I have nothing to do with anything that FB is up to involving the Metaverse, other than the obvious fact that they're using a term I coined in Snow Crash. There has been zero communication between me and FB & no biz relationship.