Cómo sacar el máximo partido a las bibliotecas que nos dejan alquilar EPUB: lectores compatibles y app recomendadas

España cuenta con un sistema de bibliotecas públicas envidiable. Y afortunadamente también se han adaptado a los nuevos tiempos, ofreciendo una gran cantidad de libros en formato digital a través de sistemas como eBiblio, Biblio Digital (Cataluña) o eLiburutegia (País Vasco). Simplemente teniendo el carnet de la biblioteca podemos acceder a préstamos de libros para leer en digital.

Aunque las editoriales intenten minimizarlo, el préstamo gratis de libros electrónicos es todo un fenómeno. Según datos del Ministerio de Cultura de 2023, el servicio eBiblio, que comenzó en 2014 y es accesible todos los días del año y a todas horas, dispone de más de 171.860 usuarios únicos, 50.283 títulos distintos y realiza al año más de 3,5 millones de préstamos.

Un catálogo enorme a nuestra disposición

De un año para otro, el número de usuarios que utilizan el servicio de préstamo de las bibliotecas públicas ha crecido un 25%, lo que representa que los ciudadanos españoles cada vez están apostando más por utilizar este servicio.

Ya se ha superado el pico de la pandemia, donde los libros electrónicos vivieron un auténtico boom. Según describía la Biblioteca Nacional de España, la primera semana tras la declaración del estado de alarma el número de descargas semanal pasó de unas 300 a 1.400.

Ahora bien, estos libros en digital pueden ser accesible a través de varias plataformas. El 61% de los usuarios utiliza directamente el móvil y la aplicación de eBiblio para leer estos libros electrónicos. Aunque hay muchas distracciones y la pantalla puede no ser la más óptima, como lo tenemos tan normalizado muchos lectores lo hacen a través de estas pequeñas pantallas. Siendo además de la opción más popular, la única que también crece.

El 21% de los usuarios opta por utilizar el ordenador. Simplemente desde el navegador abrimos el libro electrónico y desde este leemos. Como si estuviéramos consultando una web.

Finalmente el 18% lo que hace es descargar estos libros electrónicos para leerlos en un dispositivo compatible, de manera offline. Normalmente un libro electrónico, donde la pantalla de tinta electrónica es ideal para leer con comodidad. Desde Xataka hemos escrito mucho sobre cuáles son los ebook más recomendados.

Pero hay que tener un factor en cuenta. Los libros electrónicos ofrecidos por el sistema pública de bibliotecas habitualmente están en el formato EPUB, el formato abierto impulsado por la International Digital Publishing Forum.

Casualidad o no, la marca de ebooks más popular del mundo, Kindle, no es compatible directamente con el formato EPUB. Si queremos sacar el máximo provecho de los EPUB que nos ofrecen las bibliotecas, lo más recomendable es optar por otros libros electrónicos que sí ofrecen compatibilidad de forma sencilla.

Desde eBiblio explican que "no es posible la lectura de libros en ningún modelo de Amazon Kindle. Kindle dispone de un DRM que no es compatible con los utilizados en las plataformas de préstamo digital (Adobe Digital Editions y LCP)". Es decir, no es por el formato EPUB, sino por el DRM utilizado.

El sistema eBiblio funciona con el DRM de Adobe Digital Editions. Necesitaremos instalar este software en el ordenador y vincular el ebook con la cuenta de Adobe. Una vez realizado este paso podremos trasladar el archivo EPUB al libro electrónico.

Libros electrónicos compatibles con EPUB

Según definen desde la web de eBiblio, estos son los libros electrónicos compatibles con EPUB más habituales:

Kobo: Aura, Aura ONE, Aura H2O, Aura HD, Clara HD, Elipsa, Forma, Glo, Glo HD, Libra H2O, Libra 2, Nia, Sage, Touch, Touch 2.0

Aura, Aura ONE, Aura H2O, Aura HD, Clara HD, Elipsa, Forma, Glo, Glo HD, Libra H2O, Libra 2, Nia, Sage, Touch, Touch 2.0 NOOK : GlowLight, GlowLight 3, GlowLight Plus 6, GlowLight Plus 7.8, SimpleTouch, SimpleTouch GlowLight

: GlowLight, GlowLight 3, GlowLight Plus 6, GlowLight Plus 7.8, SimpleTouch, SimpleTouch GlowLight PocketBook : Modelos Basic, Era, Verse, Touch HD, Touch Lux e InkPad (excepto los específicos de Android).

: Modelos Basic, Era, Verse, Touch HD, Touch Lux e InkPad (excepto los específicos de Android). Booken : Bookeen Saga, Cybook Muse, Cybook Muse HD, DIVA, DIVA HD

: Bookeen Saga, Cybook Muse, Cybook Muse HD, DIVA, DIVA HD Tolino : Epos 2, Page 2, Shine 2, Vision 5

: Epos 2, Page 2, Shine 2, Vision 5 Vivlio : Touch Lux 4, Touche Lux 5, Touch HD Plus, InkPad 3, Color

: Touch Lux 4, Touche Lux 5, Touch HD Plus, InkPad 3, Color inkBOOK: Calypso Plus, Focus

Recientemente Kobo, marca perteneciente a Rakuten, ha lanzado tres nuevos modelos de su lector Clara, con tinta electrónica de color.

En el caso de Amazon, es posible leer los EPUB de eBiblio en sus tablets Fire, ya que son al final un fork de tabletas Android y sí ofrecen compatibilidad con estos formatos, de manera equivalente a los móviles.

Finalmente está la opción de Calibre, una herramienta imprescindible para convertir archivos PDF al formato EPUB, MOBI u otros.

Aplicaciones recomendadas para leer desde el móvil o la tablet

Para aquellos, como la mayoría, que opten directamente por leer los libros de eBiblio en su móvil o tablet, existen más allá de la propia aplicación de eBiblio, toda una serie de aplicaciones recomendables para leer.

Una de las más conocidas es Aldiko, totalmente gratuita y donde podemos personalizar el estilo y aspecto de las páginas.

Otra opción clásica es AlReader. En este caso tenemos una aplicación muy sencilla, con un diseño algo antiguo pero que funciona muy bien incluso en dispositivos antiguos.

La propia Google ofrece una opción con Play Libros. También las distintas marcas de libros electrónicos, como Kobo, que además de permitir leer los libros de las bibliotecas, también cuentan con sus propias tiendas de libros. Aquí os dejamos con un listado más extenso de aplicaciones recomendadas para leer desde el móvil. Personalmente mi favorita es ReadEra, ágil, gratuita, sin anuncios y con un diseño excelente.

Si todavía no habéis aprovechado el gran sistema de préstamos de libros electrónicos de nuestras bibliotecas públicas, os alentamos encarecidamente a que lo hagáis. Miles de libros están a nuestro disposición de manera gratuita.

