Kobo Elipsa 2E, análisis: mucho más que un simple lector de libros electrónico

Aunque Kobo fue el animador real del mercado de libros electrónicos con capacidad para tomar notas con un lápiz óptico con el lanzamiento del Kobo Elipsa, la llegada del Kindle Scribe supuso un pequeño terremoto al que debía reaccionar.

Y así ha sido. El nuevo Kobo Elipsa 2E es la rápida y certera respuesta de Rakuten, aportando la mejora técnica que necesitaba junto con el siempre bienvenido soporte a más formatos de libros electrónicos. En Xataka ya lo hemos puesto a prueba.

Ficha técnica del Kobo Elipsa 2E



Kobo Elipsa 2E Dimensiones 193 x 227 x 7,5 mm Peso 390 g Pantalla Pantalla táctil Carta E Ink 1200 de 10,3”

227 ppp, resolución 1404 x 1872 con modo noche Almacenamiento 32 GB CPU 2 GHz Resistencia al agua No Batería Semanas de duración Iluminación frontal ComfortLight PRO: ajuste automático del brillo y calidez del color Personalización TypeGenius: 12 fuentes diferentes y más de 50 estilos de fuente Conectividad Wi-Fi 802.11ac Bluetooth Conexiones USB-C Formatos compatibles 15 formatos nativos (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) Audiolibros Kobo Precio 399,99 euros

Un aliado para la lectura y toma de notas pausada

Sirve para leer y además podemos tomar notas. ¿Qué es? Muchos diríamos que un tablet, lo lógico, pero tras muchos años a la espera, los libros electrónicos con capacidad real (y asumible) de tomar notas a mano alzada son una realidad.

Es cierto que se trata de un nicho de mercado muy específico por el precio de estos dispositivos, pero son productos que resultan muy interesantes si la lectura en una pantalla LCD o AMOLED no te convence o necesitas un dispositivo especializado y en el que no tengan presencia importante las interrupciones cuando lees o tomas notas.

El nuevo Kobo Elipsa 2E mantiene el diseño y hoja de ruta de funcionamiento del modelo original Kobo Elipsa que abrió la veda en el mercado en 2021. Sigue siendo un modelo fabricado principalmente en plástico (y algunos elementos en aleación de magnesio) pero es algo que personalmente no me importa ya que con ello se consigue un peso menor que el de la competencia. Estamos hablando de 390 gramos.

Kobo insiste mucho en lo sostenible del diseño de su lector en tanto que ha sido fabricado con plástico reciclado recuperado de los océanos como en el embalaje.

Sin la ligereza de un libro electrónico más pequeño, el acabado en plástico y la textura de la parte trasera vienen genial para que este libro sea seguro y cómodo de sostener

Otro acierto del diseño de este Kobo Elipsa 2E tiene que ver con la textura de la parte trasera, que evita que haya riesgo de que se nos deslice de las manos con facilidad. Al final, en un libro electrónico el objetivo es que sea un dispositivo seguro y cómodo de sostener. Y ahí el Kobo Elipsa 2E cumple a la perfección.

El formato del Kobo Elipsa 2E es el que se espera de este tipo de lectores de libros electrónicos. No hemos conocido otro. Disponemos de un marco más grueso a uno de los lados para mejorar el agarre durante el uso del equipo. Aunque por defecto (y la colocación del logo), es un equipo que invita a sostenerlo con la mano derecha, no hay problema en girarlo y el contenido se adaptará.

Otra cosa es cuando usamos la funda oficial, que se coloca en el lateral fino del dispositivo. La funda, denominada SleepCover, no viene incluida y cuesta 70 euros, pero es una buena opción para proteger la pantalla, llevar a buen resguardo el lápiz y además activar o poner en reposo la pantalla de manera automática.

A nivel físico, no hay controles en este Kobo Elipsa 2E. El paso de página y gestión de las opciones del dispositivo pasan por toques sobre la pantalla. Solo disponemos del puerto USB-C para la carga del equipo así como un botón de encendido-apagado.

Autonomía

La autonomía del Kobo Elipsa 2E no ha sufrido cambio alguno por la mejora del procesador (ahora de 2 GHz) y otras novedades a nivel técnico. Por suerte, la base del equipo sigue siendo la tecnología de tinta electrónica y ello supone que podamos olvidarnos de cargar el dispositivos durante varias semanas.

Alargar o acortar esas semanas de autonomía dependerá del uso que hagamos de la toma de notas, el valor más demandante de energía del Kobo Elipsa 2E y la conectividad en menor medida.

Las ventajas de una pantalla grande

El centro de la experiencia con el Kobo Elipsa 2E está en su pantalla táctil antirreflejos. Es enorme, con 10.3 pulgadas, asociada a la tecnología de tinta electrónica Carta 1200.

Tener una pantalla de tinta electrónica de más de 10 pulgadas es toda una delicia para los amantes de las lecturas que van más allá del libro electrónico clásico

La resolución se queda en 1404x1872, lo que se traduce en unos 220 ppp. Es menor que la de la competencia, que ronda los 300 ppp, pero no en el día a día, tanto para la lectura como para la toma de notas, no supone inconveniente alguno y la experiencia general no se distingue de la lectura en papel.

La pantalla ofrece una visualización estupenda para consumir contenido en blanco y negro. Es una pantalla con tecnología ComfortLight PRO que ajusta automáticamente el brillo y calidez del panel y que dispone de los ajustes necesarios para que esa calidez se vaya adaptando a la hora del día. Por ejemplo, tenemos la opción de indicar una hora para irnos a la cama y que la pantalla gestione la manera ideal de ajustar la calidez de la misma para que el descanso sea el más adecuado sobre el papel.

Un lápiz y todas las libretas que queramos para crear

La combinación de pantalla de gran diagonal y la posibilidad de escritura en ella abre un gran abanico de usos mucho más específicos que el de un lector de ebooks clásico.

Para PDFs, cómic y libros en los que hay que tomar notas, este Kobo Elipsa 2E cumple perfectamente

La mayor pantalla hace que algunos tipos de contenidos, como cómics, se disfruten mucho más cuando nos referimos a lectura. Por otro lado, también para la lectura y trabajo con manuales o libros técnicos, tanto el tamaño como especialmente la posibilidad de tomar notas o subrayar elevan la experiencia a niveles que el lector de libros clásico no puede ofrecer.

El elemento clave para la escritura en este Elipsa 2E es el nuevo Kobo Stylus 2 recargable. Poco tiene este lápiz que ver con el de la generación anterior, pues ha sido rediseñado de manera muy acertada, siendo ahora más ligero (la batería es ahora interna y recargable), ergonómico y con extras interesantes como el borrador de la parte superior.

Kobo acierta plenamente con el rediseño de su lápiz, el cual ahora lleva batería interna recargable y nos permite sentir como si de verdad estuviéramos escribiendo sobre papel

El trabajo del Kobo Stylus 2 sobre la pantalla de tinta electrónica es excelente. Pese a las numerosas opciones para dibujar, no es un equipo pensado para hacerlo con extrema precisión ni diseñar más allá de bocetos sencillos que queramos añadir a unas notas que tomemos. La experiencia es más parecida a la escritura con lápiz de grafito sobre el papel real que la que experimentamos en tablets.

Con el Kobo Stylus 2 hay una ligera fricción que realmente nos hace pensar en la escritura sobre papel. No hay retraso en la respuesta ni la palma de la mano interfiere.

En el diseño del Kobo Stylus 2 destaca el botón de acceso directo al destacado de palabras. Basta mantenerlo pulsado para resaltar una en vez de subrayarla. En cuanto al borrador, simula el que podemos encontrar en los lápices de toda la vida y el gesto para corregir algo mal escrito o esbozado es muy natural.

El lápiz del nuevo Kobo Elipsa 2E viene incluido junto con el libro electrónico, y dispone de una zona imantada en el borde ancho del libro electronico para que quede sujeto, aunque es preferible contar con la funda, la cual incluye espacio más adecuado para este accesorio. Lo que no hace la funda es recargar el lápiz, para lo cual debemos de recurrir a un cable USB-C, algo que desdibuja ligeramente al nuevo Kobo Elipsa 2E.

Además de realizar pequeñas anotaciones y notas en todo tipo de documentos, incluidos los archivos epub, el Kobo Elipsa 2E puede ser usado de manera muy efectiva para crear contenido de manera más seria y en forma de libretas o cuadernos.

Kobo ha potenciado esta faceta de su Elipsa 2E y disponemos de plantillas (en realidad son fondos para el lienzo en blanco), carpetas para organizar el contenido y muchas opciones como la función de reconocimiento de escritura, que funciona realmente bien, así como búsqueda de contenido rápida entre nuestras anotaciones. También hay opciones para elementos como diagramas o fórmulas matemáticas.

Para los cuadernos y libros contamos con 32 GB de memoria interna, la cual no se puede ampliar pero no supone problema alguno dada la presencia de conectividad WiFi ac/b/g/n de doble banda y los servicios de copia en la nube tanto de Kobo como de servicios compatibles como Dropbox.

Tanto las anotaciones como las libretas, ya sean páginas individuales o cuadernos completos, admiten la exportación en formato PDF, JPEG o PNG directamente al ordenador o, de nuevo, vía Dropbox si no queremos usar cables.

Jugando la baza de su soporte de formatos diferentes

La gran baza del Kobo Elipsa 2E frente al Kindle Scribe de Amazon está del mismo lado que el resto de libros electrónicos de la marca: su “apertura”. Aquí nos referimos exclusivamente a que disponemos de serie con compatibilidad para hasta 15 formatos de contenido diferente: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ y CBR.

Para la carga de libros o documentos que no compremos en la tienda de Kobo disponemos de varias opciones. La más cómoda es asociar nuestro lector de Kobo a una cuenta en Dropbox y listo. La marca indica que próximamente también se incluirá una integración con Google Drive.

Los PDF de revistas lucen en todo su esplendor en esta pantalla de 10.3 pulgadas

Si preferimos la carga “física”, basta conectar el Kobo Elipsa 2E a un ordenador vía USB-C y podremos añadir al lector el contenido compatible que deseemos. Y dado que es un lector compatible con el DRM de Adobe, podemos hacer uso de los préstamos de libros de bibliotecas públicas de España, por ejemplo a través del sistema eBiblio.

La interfaz del Kobo Elipsa 2E es sencilla, práctica y suficientemente potente. Se mueve con mucha agilidad, toda la que le permite la tecnología de tinta electrónica y encontramos ya desde la portada tanto nuestra librería de libros y contenidos añadidos hasta lecturas recomendadas de la tienda Kobo. También se incluye soporte para audiolibros, para lo que contamos con conectividad Bluetooth.

La configuración del lector de libros de Kobo es potente, desde el mencionado brillo hasta el soporte para lecturas de Pocket, tipo de fuente, tamaño, espaciado, márgenes ... o las estadísticas de lectura globales o de cada libro, refresco de la pantalla y toda la información y controles de lectura que podamos imaginar.

Kobo Elipsa 2E, la opinión de Xataka

Pese a la presencia de varias marcas de lectores de libros electrónico en el mercado español, dos son los protagonistas. Uno absoluto como Amazon con su Kindle. El otro es Kobo, asociado a Rakuten y que mantiene su nicho de mercado en base principalmente a su mayor apertura y facilidad de gestion de contenidos fuera de la tienda de libros clásica.

Ése es uno de los puntos a destacar del nuevo Kobo Elipsa 2E. Pero ni de lejos es lo mas atractivo de este lector de gran formato. La calidad de su pantalla, la fluidez de funcionamiento y lo bien que funciona el sistema de escritura con su lápiz lo colocan como un protagonista absoluto de este mercado peculiar pero más delicado que el del simple lector de libros electrónicos.