La ciencia ficción que recomiendo leer para gente que se quedó en Asimov y Arthur C. Clarke

Me encanta leer y me encanta la ciencia ficción. Suelo intercalar géneros cuando leo pero a veces me doy cuenta de que he caído en la marmita de la ciencia ficción y las últimas novelas son monogénero. Y es que la variedad de historias de ciencia ficción que existe es abrumadora. Y sin embargo hay gente que no todavía no ha salido de Asimov y Arthur C. Clarke.

Antes de nada he de decir que me gustan mucho ambos autores. Ambos escribieron durante la época dorada de la ciencia ficción. Asimov fue muy prolífico, pero destacan la serie de libros sobre Robots y sobre Fundación (14,95 euros). Arthur C. Clarke también fue un genio y mi favorito es 'Cita con Rama' (9,45 euros) a pesar de ser más famoso por la saga 2001 (14,20 euros).

Pero ambos escribieron lo mejor de su creación entre los años 50 y 80, hace ya más de cuarenta años. El género no está tan de moda, pero desde luego ha sobrevivido a estos dos grandes talentos y se sigue haciendo muy buena ciencia ficción, sin duda.

Los clásicos no se limitan a estos dos autores

Como tercera pata de la época dorada de ciencia ficción suele mencionarse a Robert A. Heinlein, famoso por libros como 'Tropas del Espacio' (algo distinta a la película pero no mucho), 'Estrella doble' (13,73 euros) o 'La luna es una cruel amante'. Merecen una lectura, pero siempre desde la perspectiva de que el autor falleció en 1988.

Otro clásico es Philip K. Dick, aunque he de decir que normalmente sus relatos son bastante surrealistas y Hollywood ha logrado dar más consistencia a sus obras. Aún así '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' (8,50 euros) me pareció impresionante, a pesar de que su adaptación al cine (Blade Runner) suele gustar más. En su día hicimos un podcast sobre la obra de este autor.

Frank Herbert también es un destacado de la época dorada de la ciencia ficción. Su obra 'Dune' (11,35 euros), escrita en 1965, nos muestra un universo que depende de una materia prima (la especia), en un planeta donde la política y la religión se mezclan en una historia apasionante. En 2021 habrá una adaptación al cine que espero con ilusión. El resto de la saga no merece mucho la pena, por cierto.

Es imposible no mencionar 'El juego de Ender' (9,45 euros), de Orson Scott Card. Escrito en 1977 nos muestra como la humanidad crea a un militar invencible para ganar una guerra. La película (mucho más reciente) no es capaz de recoger todos los matices de un personaje que desde luego es fundamental en la ciencia ficción.

Más complicado de clasificar como clásico está Joe Haldeman, ya que su obra más conocida -'La guerra interminable' (9,45 euros)- fue escrita en los 70, pero otra de sus novelas más relevantes es 'La paz interminable', que fue escrita en los 90.

Saliéndonos de autores americanos destacaría Stanislaw Lem, famoso sobre todo por 'Solaris' (19,90 euros) (que no me acabó de convencer por su mezcla entre terror y ciencia ficción) pero en cambio me maravilla con su 'Diario de las estrellas' (15,20 euros), que mezcla ciencia ficción y humor.

Y también de esta época destaca Frederik Pohl, con su saga 'Pórtico' (18,90 euros). Una visión sobre cómo la humanidad aprovecharía tecnología alienígena sin conocerla bien del todo.

Para cerrar edad tan fructífera (y dejándome a muchos fuera) destacaría a Larry Niven con su 'Mundoanillo'. Escrito en los 70 me recuerda bastante a 'Cita con Rama' (y quizá 'Pórtico') y cómo sería para la humanidad encontrarse con los restos de una civilización extinguida.

Los 80 tampoco se quedaron cojos

En los años 80 la ciencia ficción entró en declive, no por la calidad de las obras sino por la cantidad. El impulso que supuso la "guerra" espacial entre la URSS y EEUU se había desvanecido y por tanto el público perdió el interés por el género.

De esta época me parece fundamental 'Hyperion' (12,30 euros), de Dann Simmons. Una obra muy completa, con múltiples historias y complejidad quizá comparable a Dune.

También es muy destacable 'Neuromante' (8,50 euros), de William Gibson. Este autor sigue en activo, escribiendo más bien tecno-thrillers muy recomendables, pero este libro es quizá el más representativo del subgénero de la ciencia ficción denominado cyberpunk (subgénero de la ciencia ficción donde el tema principal es la informática y el hacking).

Una de las sagas más interesantes que comenzó en los 80 es la Cultura, de Iain M. Banks. Presenta una civilización muy avanzada con todas sus necesidades cubiertas (tanto que no necesitan ni usar dinero) y su interacción contras civilizaciones alienígenas. Dentro de esta saga destacaría 'El jugador' y 'Materia' (12 euros) (este último mucho más reciente).

Y para cerrar los 80 resaltaría un gran desconocido: 'Las torres del olvido' (14,25 euros) de George Turner. Un mundo totalmente robotizado donde no hay trabajo para el 95% de la población, que vive hacinada y sin esperanzas de futuro. A pesar de tener 40 años plantea debates de mucha actualidad.

Los 90 y 2000 también dieron sus genios

Los años 90 vieron surgir muchos nuevos autores cuyos trabajos son fascinantes. Ya con la ciencia ficción como género minoritario pero con capacidad todavía para atraer a millones de lectores interesados en imaginar cómo será el futuro y cómo se comportaría la humanidad en situaciones límite.

Quizá Neal Stephenson sea el autor más destacado de esta época. Me parecen imprescindibles 'Snowcrash' (8,26 euros), 'La era del diamante' y, más recientemente, 'Anatema' y 'Siete Evas'. La única pega de este autor, que se atreve con otros géneros, es que le suele gustar llegar a las 1000 páginas y a veces cuesta animarse (pero siempre merece la pena).

Otro autor a seguir es Greg Egan. En sus libros se tratan temas muy profundos, como la conciencia, de una forma muy accesible y en historias muy interesantes. 'Cuarentena' y 'Ciudad Permutación' son libros que definitivamente hay que leer.

Aunque es cierto que Vernor Vinge empezó a escribir a finales de los 60 y empezó a ser realmente productivo en los 80, sus obras más detacables fueron escritas en los 90. Su trilogía sobre las Zonas del pensamiento crean un universo donde en algunas zonas se puede viajar más allá de la velocidad de la luz; pero sobre todo fascina la capacidad de este autor para describir en mucha profundidad razas alienígenas muy diferentes a nosotros.

Ya en 2000 destaca Alastair Reynolds, con su espectacular saga sobre Espacio Revelación, que refleja de una forma muy interesante cómo podría evolucionar la humanidad si alguna vez lograra dejar la Tierra. A este autor hay que seguirlo de cerca porque todo lo que escribe es oro. Yo empezaría por 'Ciudad Abismo' aunque si las sagas largas no son lo vuestro me quedaría con 'Casa de Soles' (16,45 euros), novela completamente independiente.

Y como autor de relatos cortos de ciencia ficción tenemos al genial Ted Chiang. Su recopilatorio 'La historia de tu vida' (18,95 euros) es una obra maestra. En uno de dichos relatos se basa la película La llegada, pero cualquiera de ellos daría para debatir un buen rato.

Escritores de ciencia ficción en la actualidad

En la actualidad siguen surgiendo autores de ciencia ficción, algunos incluso con mucha fama. Destaca la trilogía de los tres cuerpos del autor chino Liu Cixin. Son tres libros publicados en chino entre 2006 y 2010, pero que no dieron el salto a otros idiomas hasta 2015. La primera novela ('El problema de los tres cuerpos' (19,85 euros)) es algo complicada a ratos, pero las dos siguientes ('El bosque oscuro' (20,80 euros) y 'El fin de la muerte' (20,80 euros)) enganchan desde la primera página. Estas tres novelas demuestran que la ciencia ficción está muy viva en la actualidad.

Más actuales tenemos a Andy Weir, con su libro 'El marciano' (20,80 euros), que incluso fue llevado al cine. Una ciencia ficción creíble y con una historia de superación personal apasionante. Y también 'Ready Player One' (19,80 euros), de Ernest Cline, una historia donde la humanidad se ha sumergido en la realidad virtual y cuya versión cinematrográfica es algo floja.

También destacable es sin duda John Scalzi con su saga 'La vieja guardia' (7,55 euros). Me recuerda un poco a Tropas del Espacio y La guerra interminable, con varios giros interesantes sobre cómo se comportaría la humanidad en un entorno hostil.

Martha Wells es una escritora de los Diarios de Matabot, una serie de libros cortos (150 páginas) que hilan la historia de un robot asesino que se libra de las restricciones de su programación. El primer relato es 'Sistemas críticos' (15,10 euros).

Otra autora espectacular es Becky Chambers. Su 'El largo viaje a un pequeño planeta iracundo' muestra un universo muy poblado donde la humanidad es insignificante. Es un buen libro para empezar a conocer a esta autora pero es muy interesante leer todo lo que publica.

Y por acabar con otro autor actual tenemos a Elan Mastai. Este guionista canadiense se ha estrenado con este estupendo libro de ciencia ficción de viajes en el tiempo llamado 'Todos nuestros presentes equivocados' (17,95 euros) que sorprende por su frescura y la capacidad de entender la condición humana.

Esta lista, que puede parecer extensa, es solo un aperitivo de lo que nos puede ofrecer el género. Historias muy imaginativas en la que los autores nos hacen reflexionar sobre la humanidad, el futuro y los límites de la tecnología. La ciencia ficción quizá no está de moda, pero es un género donde abunda la calidad.