13 fracasos de taquilla inmerecidos de la ciencia-ficción que ahora puedes recuperar en streaming

Está claro que ni toda la ciencia-ficción de gran presupuesto se convierte automáticamente en un éxito ni todos los fracasos de taquilla son merecidos. La prueba está sin ir más lejos en estas películas que en su momento consideraron que tenían todo el potencial para arrasar entre los espectadores y se quedaron por el camino. Ahora tienes la posibilidad de recuperarlas en streaming y valorar por ti mismo si estos 13 descalabros se lo buscaron o no.

'Krull' (1983)

Batiburrillo de influencias de los ochenta, de 'Star Wars' a 'Conan', cuya intrahistoria es casi más interesante que el propio resultado: abundantes reescrituras de un guión que no terminaba de convencer a nadie y que convirtieron una fantasia medieval en un proyecto de ciencia ficción, Peter Yates -director habituado a producciones más realistas- abandonando el rodaje para irse de vacaciones al Caribe... abundantes problemas dispararon el presupuesto y dieron pie a una película deslavazada y arrítmica pero de indiscutible encanto.

Presupuesto: 27-30 millones de dólares.

27-30 millones de dólares. Recaudación: 16,9 millones de dólares.

16,9 millones de dólares. Puedes verla en Filmin

'Dune' (1984)

Con la llegada de la flamante y lujosa versión de Villeneuve del clásico de la space opera de Frank Herbert, mucho más fiel a la letra de la novela original, vale la pena recuperar la fascinante y atropellada versión de David Lynch. Un experimento fallido pero muy interesante en su intento de conciliar el blockbuster de género con la ciencia-ficción más solemne, y que posee, pese a sus problemas, innumerables hallazgos visuales.

Presupuesto: 40-42 millones de dólares.

40-42 millones de dólares. Recaudación: 30'9–37'9 millones de dólares.

30'9–37'9 millones de dólares. Puedes verla en Filmin, Movistar+ y Starz

'Días extraños' (1995)

Monumental pieza de ciencia-ficción pesimista en torno al cambio de siglo en la que Ralph Fiennes trafica con recuerdos guardados en disquettes. Un equilibrio perfecto entre el espíritu noir y la anticipación con puntería letal que tropezó ruidosamente en taquilla y mandó fuera de las grandes ligas a Kathryn Bigelow hasta su merecido renacimiento en 2008, por desgracia ya alejada del género, con 'En tierra hostil'

Presupuesto: 42 millones de dólares.

42 millones de dólares. Recaudación: 8 millones de dólares.

8 millones de dólares. Puedes verla en Filmin

'Titán A.E.' (2000)

La película que alejó casi definitivamente al maestro Don Bluth del mundo de la animación de gran presupuesto y que se llevó por delante Fox Animation Studios fue un fracaso de taquilla de tal calibre que ni siquiera el éxito previo de 'Anastasia' (también de Bluth para Fox) pudo amortiguar. Una pena, porque la mezcla de animación tradicional y 3D funciona muy competentemente y aunque hoy ha quedado algo caduca, sigue siendo una de las pocas propuestas de ciencia-ficción hecha y derecha en formato animado antes de la llegada de Pixar.

Presupuesto: 75-90 millones de dólares.

75-90 millones de dólares. Recaudación: 36,8 millones de dólares.

36,8 millones de dólares. Puedes verla en Disney+

'El planeta del tesoro' (2002)

La debacle de la facción de animación tradicional de Disney a principios de siglo arrojó películas interesantísimas y que no han tenido el reconocimiento que merecen, como 'Lilo & Stitch', 'Atlantis' o esta especialísima revisión del clásico de aventuras de piratas de Robert Louis Stevenson. Adaptando el original a un entorno de ciencia-ficción con un gusto visual tremendo, supone una cima técnica del estudio, que ya empezaba a introducir elementos en 3D en las películas, en este caso excepcionalmente bien integrados. Es la película de animación tradicional más cara de la historia.

Presupuesto: 140 millones de dólares.

140 millones de dólares. Recaudación: 109 millones de dólares.

109 millones de dólares. Puedes verla en Disney+

'Dredd' (2012)

Uno de los fracasos más inmerecidos de la pasada década es esta soberbia adaptación del clásico cómic británico de ciencia-ficción satírica, que trasladó a la gran pantalla a la perfección su violencia explosiva y su componente crítico. Quizás porque la sombra de la floja adaptación de Stallone era demasiado alargada, se quedó lejos de garantizar una proyectada trilogía de aventuras de Dredd, pero la buena recepción entre los fans y su transformación en una película de culto ha abierto la posibilidad de una serie en la que sería de desear que se contara con Karl Urban repitiendo su papel protagonista.

Presupuesto: 30-45 millones de dólares.

30-45 millones de dólares. Recaudación: 41'5 millones de dólares.

41'5 millones de dólares. Puedes verla en Movistar+

'John Carter' (2012)

Hemos recomendado en numerosas ocasiones esta divertida aventura fantástica de inequívoco sabor pulp que escribió originariamente Edgar Rice Burroughs, el creador de Tarzán. La película es interesante no solo por sus propios valores como estupenda y trepidante aventura exótica, sino porque deja clara la inmensa influencia que en la cultura pop han tenido los relatos originales de la Princesa de Marte.

Presupuesto: 263 millones de dólares.

263 millones de dólares. Recaudación: 284 millones de dólares.

284 millones de dólares. Puedes verla en Disney+

'Under the Skin' (2013)

Desde luego esta película casi experimental de Jonathan Glazer no estaba llamada a convertirse en un taquillazo, pero no merecía recaudar tan solo la mitad de lo poco que costó, y tampoco permanecer en el limbo de la distribución durante años, como sucedió con España. Scarlett Johansson da vida a una alienígena y depredadora sexual que acecha por la campiña inglesa seduciendo y devorando hombres, en una versión hipnótica y fría del argumento de 'Species'.

Presupuesto: 13,3 millones de dólares.

13,3 millones de dólares. Recaudación: 7,3 millones de dólares.

7,3 millones de dólares. Puedes verla en Filmin

'Valerian y la ciudad de los mil planetas' (2017)

Esta ambiciosa película de Luc Besson, que intentaba actualizar el espíritu del este sí, taquillazo de 'El quinto elemento', adapta un cómic mítico de la ciencia-ficción gala. El resultado no fue catastrófico, pero sí lo suficientemente modesto (quedó muy lejos de los 400 millones previstos) como para frustrar cualquier secuela: una pena, porque desborda una imaginación y un colorido que se distancia de la mucho más uniforme, pulida y previsible ciencia-ficción al estilo Hollywood.

Presupuesto: 197 millones de dólares.

197 millones de dólares. Recaudación: 226 millones de dólares.

226 millones de dólares. Puedes verla en Netflix y HBO Max

'Power Rangers' (2017)

Pese al horrible diseño de los nuevos trajes, este reboot mereció mejor suerte que la discreta taquilla que frustró los planes de Lionsgate de montar una franquicia con varias películas. Carece de las excelentes secuencias de combate de las series, que se siguen produciendo y cada vez son más espectaculares, pero sus tramos de buena acción gigantesca y la tremenda Rita Repulsa de Elizabeth Banks bien merecen un vistazo. Por supuesto, ya se habla de un nueva nueva versión.

Presupuesto: 105 millones de dólares.

105 millones de dólares. Recaudación: 142,3 millones de dólares.

142,3 millones de dólares. Puedes verla en HBO Max y Starz

'Aniquilación' (2018)

Tremendamente irregular, decididamente fallida, pero aún así, una interesante propuesta de Alex Garland, que se atrevió a adaptar la prácticamente abstracta saga de ciencia-ficción sensorial de Jeff VanderMeer. Bebiendo de 'Solaris' tanto como de la novela original, la película fue distribuida en cines solo en Estados Unidos, se tropezó con la incomprensión generalizada de público y crítica (y de la propia Paramount) y se ha visto en Netflix en el resto del mundo, donde se ha ido ganando fama de película de culto.

Presupuesto: 40-55 millones de dólares.

40-55 millones de dólares. Recaudación: 43'1 millones de dólares.

43'1 millones de dólares. Puedes verla en Netflix

'Han Solo: Una historia de Star Wars' (2018)

Junto con 'Rogue One', la película que supuso un punto de inflexión de 'Star Wars' en cines, con Disney constatando que no era una franquicia absolutamente infalible en taquilla. Aunque no fue un fracaso mayúsculo, sí decepcionó lo suficiente como para dar carpetazo a la, por otra parte, interesante idea del sello 'A Star Wars Story', con historias alejadas de la saga principal. Posiblemente, si hubieran dejado a Phil Lord y Christopher Miller hacer lo que mejor saben, la película hubiera estado más orientada hacia la comedia, habría cabreado a los fans y fracasado en taquilla igual, pero tendríamos un producto mucho más satisfactorio.

Presupuesto: 275–300 millones de dólares.

275–300 millones de dólares. Recaudación: 393'2 millones de dólares.

393'2 millones de dólares. Puedes verla en Disney+

'Reminiscencia' (2021)

Pese a sus carencias, que van sobre todo por el uso algo acrítico de los tópicos derivados de la mezcla de noir y ciencia-ficción, una propuesta muy estimulante de ciencia-ficción adulta que mereció mejor suerte. La alambicada trama criminal, la ambientación en una Miami inundada por el cambio climático, las excelentes interpretaciones de Hugh Jackman, Thandiwe Newton y Rebecca Ferguson y la trama que hurga en el clásico concepto de la agencia que recupera recuerdos para sus clientes le dan un aire especial y clásico a esta propuesta de Lisa Joy ('Westworld').