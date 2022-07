Amazon tiene un problema con los libros: algunos se venden como originales, pero son copias falsas de peor calidad

Amazon tiene un problema con la venta de libros. Algunos parecen originales, pero en realidad son copias falsas del libro físico, con inferior calidad e incluso algunos errores de texto. Y no se trata de un problema de terceros, sino que estos libros son vendidos directamente del inventario de Amazon.

François Chollet, ingeniero de Google y autor del popular libro 'Deep Learning with Python' detalla qué está ocurriendo con su libro, pero también con decenas de otros libros vendidos en la plataforma.

El problema radica en que Amazon permite a cualquier tienda o vendedor ofrece un libro en particular, aunque no sea el autor original. Es algo entendible, pues así facilitan que haya stock de ese libro en sus inventarios.

El caso es que los vendedores falsos logran colar en los inventarios de Amazon copias que parecen el original, pero en realidad tienen una calidad de impresión inferior y en algunos casos se basan en PDFs de primeras ediciones o borradores, con algunas erratas sin corregir.

El autor del libro de Python explica que su libro se vende en Amazon por un vendedor de terceros llamado 'Sacred Gamez'. Al comprarlo no se recibe la copia original de Manning, sino una copia fraudulenta basada en el PDF del libro. Según describe, la copia se parece al original aunque utiliza un papel mucho más delgado, está peor encuadernado y el libro es más pequeño.

Q: How do I know if my copy is counterfeit?



A: The surest way to check is to try to register it with Manning at: https://t.co/WAQ42jTz7I



Other than that, the fakes have much lower print/make quality.



- Darker cover colors.

- Flimsier paper.

- Poorly bound.

- Cut smaller. pic.twitter.com/xChRUuXQIr