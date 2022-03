Si no se puede acceder a la tecnología, se copia: Rusia aprueba ignorar el copyright ante las sanciones

Rusia ha eliminado las penas por infringir el copyright. Una nueva legislación que a la práctica ayudará a los usuarios rusos a tener acceso a videojuegos, música y contenido que les ha sido vetado, tras las distintas sanciones por la guerra de Ucrania. Esta nueva gestión de "importaciones paralelas" ha sido aprobada por el primer ministro Mikhail Mishustin y sus implicaciones van más allá del software.

Afecta a la propiedad intelectual de los "países enemigos". La nueva medida incluye a los 27 países de la Unión Europa, así como a otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Japón o Corea del Sur. Rusia decide ir contra las leyes internacionales y ha despenalizado las infracciones por copyright de las invenciones provenientes de estos países. En caso que un usuario ruso decida infringir la propiedad intelectual de, digamos, una serie de Netflix, un videojuego de Nintendo o un software de Microsoft, la responsabilidad penal y administrativa será del 0%.

Entre las compañías afectadas encontramos, entre otras, Microsoft, Sony, Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Epic Games, CD Projekt, Bungie, Rovio, Supercell o Niantic. Varias de estas empresas habían cancelado el acceso a sus juegos como medida de presión.

The Russian govt “legalizes” “parallel imports”: the sale of goods without the permission of copyright holders. The list will include intellectual property like movies, music, software, and “inventions.” Russia goes from int’l pariah to PIRATE 🏴‍☠️. pic.twitter.com/o0imRpi1WX