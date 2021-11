Google pierde el juicio contra la Unión Europea y deberá pagar los 2.400 millones de su primera multa por abuso de posición dominante

Google pierde la última bala que le quedaba para evitar pagar los 2.420 millones de euros con los que la Comisión Europea decidió multarles por primera vez en 2017. Se les acusó de abusar de su posición dominante en el mercado de las búsquedas en internet y favorecer su servicio Google Shopping frente a los rivales.

Google no estaba de acuerdo con la multa y acudió a la Justicia europea para que dictara sentencia. Ahora, el Tribunal General de Justicia Europea ha publicado su resolución, avalando la multa a Google.

El Tribunal desestima el recurso interpuesto por Google y Alphabet y mantiene la multa impuesta por la Comisión. Debido a ello, deberán pagar los 2.420 millones de euros de multa, de los cuales 523 millones son responsabilidad de la compañía matriz.

#EUGeneralCourt largely dismisses @Google action against @EU_Commission decision finding an abuse of a dominant position on its part by favouring its own comparison shopping service and upholds the €2.42 billion fine @Alphabetinc 👉https://t.co/ATb3CgbPxg