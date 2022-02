Si estás vacunado puedes ir a trabajar sin mascarilla: Amazon marca el camino a la desescalada en interiores

Las mascarillas están desapareciendo de forma acelerada del día a día de los estadounidenses. La semana pasada supimos que varios estados del país norteamericano habían retirado la obligación de llevarlas en espacios públicos interiores, con excepciones como el transporte público o instituciones sanitarias, y ahora es una de las principales compañías del país, Amazon (con más de un millón de trabajadores en Estados Unidos), quien ha establecido que no será obligatorio que sus empleados la lleven ni en las oficinas ni en los almacenes. Eso sí, si están vacunados.

Los vacunados, adiós a la mascarilla. Amazon ha sido la primera compañía en retirar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus instalaciones sin más condiciones que la de estar vacunados. Pero hay otros ejemplos, en este caso estatales, que invitan a pensar que todos seguiremos ese camino en la retirada de la obligatoriedad de este artículo sanitario.

Así, Francia estableció la semana pasada que a partir del 28 de febrero la mascarilla en interiores dejará de ser obligatoria para todos aquellos ciudadanos que tengan el certificado covid en regla, es decir, para quienes tengan la pauta de vacunación completa. En el transporte público sí seguirá siendo obligatorio llevarla. Caso diferente es el de la Comunidad de Madrid, que en octubre de 2021 permitió que sus trabajadores no la usasen en centros de trabajo siempre que permaneciesen sentados y a 1,5 metros de cualquier persona.

Fin de la mascarilla sin condiciones. No obstante, otros entes gubernamentales del extranjero están retirando la obligatoriedad del uso de mascarilla en interiores sin diferenciar a vacunados de no vacunados. Es el caso de los estados de Nueva York, California, Oregón, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware o Massachussetts en Estados Unidos y en Inglaterra en Reino Unido. No obstante, en todos estos casos la supresión de las restricciones sólo afecta a espacios públicos y las empresas pueden decidir lo que se hace en sus instalaciones.

Amazon ya lo hizo antes. No es la primera vez que la compañía de Jeff Bezos retira la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus instalaciones. En noviembre de 2021 hizo lo mismo cuando los contagios por la variante Delta disminuyeron, aunque apenas un mes después tuvo que volver a establecer su obligatoriedad ante la extensión de Omicrón.

La vacunación, obligatoria. El paso que ha dado Amazon sube aún más la presión contra los trabajadores no vacunados. Con anterioridad, el gigante del comercio electrónico ya había anunciado que a partir del 18 de marzo no pagará las bajas laborales por Covid de los empleados que no se hayan vacunado. Asimismo, redujo el periodo de aislamiento por contagio a siete días.

A pesar de estas medidas, Amazon no es la empresa que más duramente está cargando contra los trabajadores no vacunados. Google ya dijo en diciembre que despediría a los empleados que no se hayan vacunado para el verano de 2022. Y lo mismo han anunciado otras compañías como JP Morgan o Citigroup. Eso sí, sólo en Estados Unidos, porque en España la ley protege a los trabajadores y los empresarios no pueden exigir a sus plantillas que les muestren pruebas que certifiquen que están vacunados, como el pasaporte covid, por lo que no tienen forma de saber quién lo está y quién no, tal y como ya explicamos en Xataka.