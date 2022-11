Copilot copia código sin piedad. Ahora Microsoft se enfrenta a una demanda colectiva que podría poner el jaque a la herramienta

Se veía venir. Microsoft, GitHub y OpenAI se enfrentan a una demanda colectiva por derechos de autor que desafía el funcionamiento de Copilot, el programa basado en inteligencia artificial (IA) que sugiere código y funciones completas en tiempo real a los programadores que lo usan.

La demanda alega que Copilot infringe los requisitos de atribución de varias licencias de código abierto, incluidas las licencias MIT, GPL y Apache. Estas, según un documento publicado por los demandantes, requieren la atribución del autor y la definición de derechos de autor particulares.

Copilot es una herramienta muy valorada por muchos desarrolladores. A poco más de un año de su lanzamiento, sugiere cada vez más código y muestra avances significativos en lenguajes tan populares como Java o Python. Desde Microsoft, incluso, celebran su gran crecimiento.

“Creemos que la codificación asistida por IA cambiará fundamentalmente la naturaleza del desarrollo de software, brindando a los desarrolladores nuevas posibilidades”, decía Satya Nadella el mes pasado en el evento para desarrolladores Microsoft Ignite, pero no todos están contentos.

Tim Davis, un profesor de Informática e Ingeniería en la Universidad A&M de Texas advertía que Copilot copiaba su código de transposición de matrices dispersas, un código que estaba protegido por la licencia LGPL 2.1 y que técnicamente estaba siendo infringida por la aplicación.

Davis explicaba en Twitter que, aunque precisó explícitamente que su código no fuera utilizado para Copilot, igualmente fue recogido por la herramienta de Microsoft. Esta situación sembró la preocupación de la existencia de casos similares de otros desarrolladores.

@github copilot, with "public code" blocked, emits large chunks of my copyrighted code, with no attribution, no LGPL license. For example, the simple prompt "sparse matrix transpose, cs_" produces my cs_transpose in CSparse. My code on left, github on right. Not OK. pic.twitter.com/sqpOThi8nf