Canadá está congelando cuentas bancarias de manifestantes sin orden judicial. Y no se salva ni bitcoin

Las protestas de los camioneros en Canadá, más conocidas como el 'Convoy de la libertad', han llevado al gobierno del país a adoptar medidas de excepción a través de la Ley de Emergencias, únicamente convocada una vez en tiempos de paz. Entre las medidas se contempla la congelación de las cuentas bancarias de los manifestantes, sin necesidad de que un juez lo ordene.

Los bancos canadienses no saben bien cómo se supone que deben aplicar esta medida. El gobierno canadiense explicó que se exigirá a los bancos informar sobre las relaciones con las personas involucradas y se dará la autorización para congelar las cuentas sin orden judicial. Sin embargo, los bancos no sabían bien qué tipos de cuentas estaban incluidas en esta medida, qué opciones tienen los clientes si consideran que se ha cerrado injustamente su cuenta y cómo se indemnizará a los bancos.

Días después, los grandes blancos estuvieron caídos durante varias horas. Al cabo de un par de días de que se activara la Ley de Emergencias, varios de los bancos más grandes del país estuvieron offline durante varias horas. Entre los afectados estuvieron el Royal Bank of Canada (RBC), BMO (Bank of Montreal), Scotiabank y el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).

El motivo de esos problemas informáticos no está relacionado oficialmente con la decisión del gobierno de Trudeau, pero generó controversia entre los miles de usuarios que vieron que no podían acceder a sus cuentas.

Afectadas también las plataformas de criptomonedas y los servicios de crowdfunding. Las medidas también afectarán a las plataformas de criptomonedas y servicios como GoFundMe, utilizados por algunos manifestantes para recibir donaciones y soporte para sus movilizaciones.

Según explicó la viceprimera ministra, Chrystia Freeland, están preparando una ampliación de la normativa sobre financiación del terrorismo para que incluyan las criptomonedas y la recaudación en internet. "Hay que seguir el dinero", aseguraba Freeland.

Deputy PM Chrystia Freeland: "The names of both individuals and entities as well as crypto wallets have been shared by the RCMP with financial institutions and accounts have been frozen and more accounts will be frozen." pic.twitter.com/iA69DbRJl1