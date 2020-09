Adiós a los 902: el Ministerio de Consumo prohibirá los números de atención al cliente con tarificación adicional

Los números 902 de tarificación adicional son ilegales según dictó el Tribunal Europeo de Luxemburgo en 2017. Ahora, el Ministerio de Consumo prepara una ley que contempla la prohibición de estos números de atención al cliente de tarificación adicional, según ha confirmado el ministro de Consumo Alberto Garzón.

Según el ministro, se pondrá así fin a un "abuso generalizado". Un problema con los números 902 que se ha visto agravado durante la pandemia al darse la situación en que los usuarios no podían acudir presencialmente para sus problemas y debían llamar a uno de estos números para encontrar la solución.

Los números 902 no podrán exceder el coste de las llamadas normales

Las llamadas a la línea de atención al cliente de una empresa deben tener el coste de una llamada normal. Es lo que determinó el Tribunal Europeo hace dos años y que próximamente se empezará a aplicar en España. El uso de estos números 902 ha sido muy habitual en nuestro país, en parte por los sustanciosos ingresos adicionales que reportaba a las empresas.

Consumo prepara una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, incluyendo en su artículo 21.1 unas líneas para "evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica", según describe ElDiario.es. "Informarte, consultar o reclamar a una empresa no puede suponer un sobrecargo en las facturas mensuales, sean clientes o no", explican desde Consumo.

Los números 902 se establecieron antes de la llegada de los móviles. Llamar a uno de estos números desde una cabina telefónica era más caro que llamar dentro de la provincia, pero más barato que llamar a otra. Con las tarifas de hoy en día, esta diferencia ya no tiene cabida. Cabe señalar que la diferencia entre llamar a un 902 desde un móvil es hasta seis veces superior al coste desde un fijo.

Además de los 902, existen algunos números de tarificación adicional que también deberán dejar de cobrar extra. El número 901 se paga a la mitad entre usuario y propietario (1cent/min desde fijos y 25cents/min en móvil). Otros números de pago, asociados habitualmente al contenido para adultos o al ocio, son los números 803, 806, 807 o 905.

Consumo seguirá las líneas establecidas por el Tribunal Europeo y determinará que estos números "no pueden exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar". Actualmente, las empresas están obligadas a facilitar un servicio de atención al cliente vía telefónica que no tenga un coste superior al de la denominada tarifa básica.

La limitación que estos números no puedan ser más caros que una llamada estándar no significa que las empresas no puedan cobrar por las llamadas. Según el TJUE, "siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante".

En declaraciones a Canal Sur Radio, el ministro Garzón ha asegurado que "estos números [los 902] no están en la tarifa plana y elevan la factura. Es un abuso y desincentiva que la gente quiera ejercer su derecho a reclamar. Antes del verano que viene estarán prohibidos".

