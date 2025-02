La ropa térmica tiene un nuevo rival: ropa que en vez de evitar que te enfríes, te calienta

Pocas cosas hay comparables a ponerse al Sol para calentarse. La energía solar es, de forma directa o indirecta, la fuente de toda la energía que utilizamos en la Tierra pero, quizá ante todo, es una fuente de calor. Ahora un equipo de investigadores ha desarrollado una tela capaz de aprovechar la energía solar de una manera distinta pero con un fin muy convencional: calentarnos.

Hasta 30º. Se trata de una “tela inteligente” capaz de calentarse hasta 30º Celsius. Para ello solo es necesario dejar que este material expuesto a la luz solar durante unos 10 minutos. Sus desarrolladores señalan que el nuevo invento podría servir para crear ropa idónea para resistir temperaturas muy bajas.

Ropa, 2.0. La ropa convencional, como podemos intuir, no calienta. Al menos no en el sentido de emanar calor que nuestro cuerpo absorbe. Lo que hace es más bien ayudarnos a no perder el calor que, de forma natural, emana nuestro cuerpo. Podría decirse que nos mantiene calientes en lugar de calentarnos.

En 2025 existen ropas que son capaces de calentarnos: guantes, abrigos, mantas y hasta complementos. Sin embargo este tipo de diseños requieren de fuentes de energía como baterías o enchufes, lo que limita su “autonomía”.

Resistente y flexible. El nuevo sistema permite evitar los engorros y riesgos asociados a este tipo de prendas calentándonos con sorprendente eficacia. Pero además de esta capacidad para calentarnos, los desarrolladores de este material destaca su durabilidad y elasticidad.

Según explican, el nuevo material es capaz de estirarse hasta un 500% y soportar 25 ciclos de lavado sin perder su propiedad calorífica ni su apariencia.

Nanopartículas. La “magia” detrás de este material “[está en nanopartículas que] son activadas por la luz solar, permitiendo a la tela absorber calor y transformarlo en calidez”, explica en una nota de prensa Yuning Li, uno de los desarrolladores del nuevo material.

La nueva fibra, señalan sus creadores, se crea a través de un proceso de hilado húmedo, combinando nanopartículas de polidopamina y polianilina. Esto facilita la absorción de luz y mejora la conversión fototérmica.

El equipo responsable del ingenio presentó el nuevo material con un artículo en la revista Advanced Composites and Hybrid Materials en el que ofrecía algunos detalles sobre este.

¿Está cargada? Otra singular característica de esta tela es que cambia de color en función de su estado, es decir, cuando está “cargada” de energía adquiere un color distinto. Esto se debe también a las nanopartículas encargadas de almacenar y liberar la energía en la tela.

Una característica que resulta también útil como indicador del “estado de carga” de la prenda en cuestión.

Eso sí, la pregunta de cuándo y cómo podremos ver implementado este hallazgo en nuestros vestuarios es una que aún queda por responder.

Imagen | Universidad de Waterloo