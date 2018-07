Las prioridades de Pedro Duque en el Ministerio de Ciencia: una hoja de ruta necesaria, pero insuficiente

Hoy Pedro Duque hablaba en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los diputados. Era una oportunidad única para saber si la apuesta del Gobierno por la Ciencia iba en serio.

Y lo primero que se constata en la intervención del Ministro es que los problemas que tienen la ciencia y la tecnología españolas son muchos y están muy dispersos. La falta de una política común durante estos años hace que nos falten instrumentos integrados que permitan abordarlos. Esto una nota en la hoja de ruta que esperábamos más ambiciosa.

Las seis prioridades del Ministerio de Pedro Duque

Las prioridades del ministro Pedro Duque son seis: La primera es disminuir la carga administrativa de las Universidades y los centros de investigación. "Lo importante es subir los fondos, pero lo urgente es eliminar las trabas que impiden hacer su trabajo a los investigadores", explicaba el Ministro.

Muy unida a esta, la segunda prioridad es agilizar convocatorias y estabilizar personal. Esta ha sido una de las grandes demandas de la Universidad española durante los últimos años. Algo que desemboca directamente en la tercera prioridad: la reforma universitaria y, sobre todo, la reforma del CSIC que se encuentra en un momento muy delicado.

"Debemos sacar la incertidumbre del sistema científico" ha dicho textualmente y ha explicado que eso pasa por hacer avances en promover la investigación pública, promover la I+D+i privada y, sobre todo, promover la educación científica en la sociedad. Esas son las otras tres prioridades del Ministerio, pero muy especialmente la última que de llevarse a cabo constituiría el mayor cambio que parece querer implementar el ministro.

Una hoja de ruta necesaria, pero insuficiente

Tras escuchar la hoja de ruta del Ministerio hemos de reconocer que la música suena bien, pero más allá de resolver los problemas más urgentes del sistema científico y tecnológico español, no hay mucho más. Es decir, parece que la necesaria reflexión para reformar y modernizar el sistema no toca por ahora.

La situación crítica que atraviesa gran parte de la ciencia española explica parte de "limitada ambición" del Ministerio, pero lo urgente no puede alejarnos de lo importante. Así lo ha repetido Duque varias veces en su intervención, aunque a la hora de aterrizar las líneas maestras no acabe de verse. Lo que tenemos que tener claro es que resolver los problemas es necesario, pero no es suficiente. Así lo lleva pidiendo la comunidad científica desde hace años. El reto era resolver los problemas actuales, construyendo el futuro. Y en esa última parte no se ha despejado todas las dudas.