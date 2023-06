El plan de IBM para ganar la computación cuántica pasa por Europa: ya sabemos dónde estará y cómo será su centro de datos cuánticos

La apuesta de IBM por los ordenadores cuánticos es muy sólida. Hace dos semanas esta compañía estadounidense nos sorprendió con un anuncio impactante: planea tener listo su primer ordenador cuántico de 100.000 cúbits no más allá de 2033. Puede parecer que una década es mucho tiempo en el ámbito de la tecnología. Y sí, sin duda lo es. Sin embargo, en el campo de juego de la computación cuántica es un suspiro debido a la gran cantidad de desafíos que plantea esta disciplina.

Durante los últimos años IBM ha forjado alianzas con instituciones públicas y centros de investigación con el propósito de fomentar el desarrollo de la computación cuántica. Precisamente a finales del pasado mes de marzo planificó con la Fundación Vasca para la Ciencia la instalación en San Sebastián de un Centro de Computación Cuántica que estará equipado con un ordenador cuántico System One. Esta máquina incorpora un procesador Eagle de 127 cúbits y contribuirá a poner en el mapa de las infraestructuras cuánticas a España.

Sin embargo, una de las instalaciones de este tipo más ambiciosas del planeta se está cocinando ahora mismo. Y es que IBM acaba de confirmar que en 2024 iniciará la operación en Europa de un centro de datos cuánticos muy avanzado que estará a disposición de las instituciones, las empresas y los investigadores en computación cuántica europeos. De hecho, actualmente esta compañía solo tiene un centro dotado de una infraestructura similar en todo el planeta, y está en Nueva York (Estados Unidos).

Este será el primer centro de datos cuánticos de IBM en Europa

Estas instalaciones estarán alojadas en el campus que tiene IBM en Ehningen (Alemania), y no incorporarán un solo ordenador cuántico; aglutinarán varios sistemas cuánticos equipados con procesadores de más de 100 cúbits. Esta empresa aún no ha detallado qué chips cuánticos utilizará en estas máquinas, pero es probable que en una primera iteración se trate del procesador Eagle de 127 cúbits que va a instalar en el Centro de Computación Cuántica de San Sebastián. No obstante, aunque solo es una conjetura, es probable que en el futuro lleguen otras máquinas equipadas con los procesadores cuánticos Osprey, que tiene 433 cúbits, o Condor, que llegará a finales de este año y tendrá 1.121 cúbits.

El primer centro de datos cuánticos de IBM en Europa estará alojado en Ehningen (Alemania)

En cualquier caso lo que sabemos con certeza es en qué proyectos de investigación participarán estos ordenadores cuánticos. Actualmente los centros de investigación y las empresas que trabajan con IBM están explorando estrategias que permitan usar las infraestructuras cuánticas para desarrollar nuevos materiales, fármacos innovadores, y también para elaborar nuevo conocimiento en el ámbito de la física de alta energía, la transición energética, las comunicaciones cuánticas, e, incluso, las aplicaciones financieras. Suena bien, aunque aún es necesario resolver algunos desafíos para conseguir que los ordenadores cuánticos puedan ser utilizados para proponer soluciones a problemas realmente significativos.

Imagen de portada: IBM

