El mensaje de esta tablilla encontrada en 2021 sigue siendo un misterio: 39 caracteres únicos apuntan a una sociedad desconocida

El encuentro con tablillas e inscripciones de símbolos o lenguajes desconocidos siempre ha sido una puerta al pasado fascinante. En el año 2017 resolvimos lo que había detrás de una pieza encontrada en Irak: nada menos que el sistema trigonométrico más antiguo. Años después, descubrimos otra tablilla, en este caso de arcilla, que iba más allá: el ejemplo de geometría aplicada más antiguo (mil años antes de Pitágoras). El último de estos tesoros sigue siendo una incógnita para la ciencia, y eso lo hace aún más complejo.

Algo inesperado en Georgia. La historia comenzó en el otoño de 2021, cuando un grupo de pescadores en el lago Bashplemi, en la región de Dmanisi, Georgia, descubrieron una tabla de piedra de basalto inscrita con un lenguaje desconocido.

Aquel hallazgo, conocido como la "inscripción Bashplemi" y que desde el principio se creyó que podría datar de la Edad del Bronce Tardía o la Edad del Hierro Temprana, presentaba un texto que aún no ha sido descifrado, uno que podría cambiar nuestra comprensión de las tradiciones escritas más antiguas en el Cáucaso.

Características. La inscripción está compuesta por 39 caracteres únicos, algunos de los cuales se repiten, totalizando 60 signos o caracteres organizados en siete líneas horizontales. Aunque como decíamos, aún no se ha descifrado, ciertos símbolos tienen similitudes con escrituras del Medio Oriente y regiones tan lejanas como India, Egipto y Grecia. También guarda semejanzas con sellos de la Edad del Bronce y del Hierro encontrados en Georgia, así como con scripts caucásicos como el Mrgvlovanigeorgiano, el albanés caucásico y el proto-georgiano.

Por otro lado, el sentido de lectura de la inscripción es incierto. Podría ser de izquierda a derecha, pero también de derecha a izquierda o incluso seguir un patrón conocido como boustrophedon (alternando direcciones entre líneas), aunque esta última opción parece la menos probable. Además, partes de la tablilla parecen estar fragmentadas, lo que sugiere que el texto podría estar incompleto. ¿Podría ser un alfabeto?

Análisis y métodos de creación. La tablilla, hecha de basalto local, es un material extremadamente difícil de tallar, razón por la que fue examinada mediante análisis mineralógicos. Los investigadores dedujeron entonces que los caracteres fueron inicialmente marcados y delineados con un taladro cónico, y luego conectados utilizando una herramienta de punta redondeada, similar al método de "unir puntos". Dicho proceso, combinado con el uso de basalto, un material difícil de trabajar, indica que la tabla era un objeto de gran importancia.

Teorías y sugerencias. Llegados a este punto, los expertos e investigadores no lo tienen muy claro. El material duro y la posible inclusión de números en la inscripción llevan a pensar que podría tratarse de una variedad de opciones: un registro de botines de guerra, una ofrenda divina o incluso un proyecto de construcción significativo, algo parecido a un alfabeto.

A este respecto, el origen local del basalto y las similitudes con esos scripts caucásicos refuerzan la hipótesis de que tanto la tabla como su escritura son autóctonas de la región. Lo que sí parece claro es que la tabla tiene miles de años de antigüedad, sobre todo por la presencia de otros artefactos de la Edad del Bronce y del Hierro en el área.

Implicaciones históricas. Siempre bajo el supuesto, pero si se confirma que la inscripción data de la Edad del Hierro Temprana, alrededor de 1000 a.C., precedería en más de un milenio las primeras evidencias conocidas de escritura georgiana, que datan del siglo IV d.C., después de la adopción del cristianismo.

De ser así, esto podría revolucionar la narrativa histórica, sugiriendo que existió una tradición escrita mucho más antigua en Colchis (actual Georgia occidental) de lo que se pensaba, quizás con una sociedad desconocida, apuntan. Así las cosas, en estos momentos solo hay una cosa clara para los investigadores: la tabla no es una falsificación.

Lo demás sigue siendo un fascinante misterio.

