Esta "leche-no-leche" está hecha con plantas y sus creadores aseguran que la ha diseñado una inteligencia artificial

NotCo es una empresa latinoamericana con un producto de lo más curioso: una leche vegetal llamada NotMilk (aunque el Parlamento Europeo no está muy de acuerdo con que se le llame "leche"). Como tal, está hecha de diferentes tipos de plantas y la compañía asegura que ha sido creada para replicar el sabor y la textura de la leche animal, pero lo más curioso es que NotCo afirma que la leche ha sido diseñada por una inteligencia artificial.

La empresa, que ha recibido financiación de diferentes empresas como Maya Capital y Bezos Expeditions, explica que una de las piedras angulares de su producto es un algoritmo llamado Giuseppe. Este, aseguran "puede aprender infinitas combinaciones de plantas para replicar productos animales, hacerlos sostenibles y que sepan incluso mejor". Una tarea no precisamente sencilla teniendo en cuenta que empresas como Impossible Foods también están trabajando en su propia alternativa.

Un poco de piña, algo de repollo...

En el apartado de preguntas frecuentes, NotCo explica que entre las funciones de Giuseppe, su IA, están la formulación de recetas, estudios sensoriales de alimentos y, apoyado por el equipo de chefs e investigadores, realizar análisis internos del feedback para optimizar el desarrollo de la receta. De esa forma, NotCo ha creado un ciclo de aprendizaje automático con el que, teóricamente, la inteligencia artificial debería ir mejorando poco a poco.

El nombre de Giuseppe no es casual. La inspiración viene de Giusepee Archimboldo, un artista italiano que que pintaba retratos humanos usando plantas, frutas y verduras. Seguramente resulte familiar el retrato del emperador Rodolfo II en traje de Vertumno (1951). Gracias a la IA pueden "almacenar y obtener una enorme cantidad de información (química, molecular, física y nutricional) con un nivel de detalle superior".

Gracias a estos datos, el algoritmo detecta qué ingredientes se deben combinar y cómo para replicar cierto producto, en este caso leche animal. De hecho, llama la atención que entre los ingredientes que usan para su leche sean "una mezcla de proteína de guisante, fibra de raíz de achicoria, zumo de piña, aceite de coco, aceite de girasol y zumo de repollo". La lista completa es la siguiente:

"Agua, proteína del guisante, contiene menos del 2% de: fibra de raíz de achicoria, azúcar, concentrado de zumo de piña, aceite de coco, aceite de girasol, aceite de coco virgen, concentrado de zumo de repollo, sabores naturales, sal, goma arábiga, goma gellan, carbonato de calcio, fosfato monocálcico, fosfato dipotásico, vitamina B12, vitamina D2. Contiene coco".

La compañía asegura que su proceso de elaboración de "leche-no-leche" usa un 92% menos de agua, un 74% menos de energía y que emite un 74% menos de dióxido de carbono a la atmósfera. Es apta para veganos, ha pasado la certificación Halal, es Kosher, no tiene lactosa, soja ni colesterol y no usa productos GMO (modificados genéticamente). Actualmente solo se puede comprar en los establecimientos Whole Foods.