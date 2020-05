Con 2,2 toneladas y 7.62 metros de largo, el barco '3Dirigo' es el objeto impreso en 3D más grande del mundo

Para imprimir un objeto en 3D de gran tamaño necesitas una impresora 3D todavía más grande. Eso no impidió al equipo del 'Advanced Structures and Composites Center' de la Universidad de Maine producir el 3Dirigo, un barco de 7,62 metros de largo y unas 2,2 toneladas perfectamente preparado para navegar por el agua.

El proyecto fue galardonado en octubre de 2019 con tres récord Guinness: el prototipo de impresora de polímeros 3D más grande del mundo, el objeto sólido impreso en 3D más grande y el barco impreso en 3D más grande. Pero pese a que el barco es funcional y representa todo un hito, el objetivo del equipo no era una cuestión de tamaño, sino de materiales.

Para la Universidad de Maine fabricar este barco era una prueba. Un test para su impresora 3D creada junto a Ingersoll Machine Tools de 30 metros de largo, 6,70 metros de ancho y una altura de 3 metros. Una máquina donde el cabezal está montado en rieles y tiene una capacidad de impresión de 227 kilos por hora. Para el 3Dirigo hicieron falta 72 horas, una cantidad de tiempo que puede parecer elevada pero no lo es tanto si tenemos en cuenta su tamaño.

El objetivo es crear prototipos rápidos de objetos a gran escala para infraestructura civil y defensa. El principal problema no es únicamente el tamaño, sino que la mayoría de construcciones utilizan metal.

