Ya estamos a las puertas de diciembre y, con la vista puesta en Navidad, Movistar Plus ha adelantado este año la activación de su canal navideño con contenidos para todos los públicos. Además, tiene preparado un puñado de estrenos de cine y series entre los que también hay algunos relacionados con esta festividad.

La buena noticia, como siempre, es que todos esos estrenos estarán disponibles para cualquier usuario de la plataforma, sea cliente de Movistar o no. Incluso para todos los que se hayan acogido a la promoción del Black Friday con dos meses de suscripción por 2 euros.

Vamos a repasar todas las series y películas que llegarán a la plataforma a partir del martes 1 de diciembre. Recuerda que, a partir de la fecha elegida en cada uno, podrás encontrarlo en el catálogo de contenidos bajo demanda de Movistar Plus.

Maratón de cine. En unos días, llega a la plataforma uno de los títulos más esperados: 'El ser querido', protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Rodrigo Sorogoyen. Además, fiel a su promesa de "un estreno al día", Movistar Plus tiene previsto estrenar 31 películas a lo largo del mes:

'Cartas de amor de mi abuela': 1 de diciembre

'A 500 millas de casa': 2 de diciembre

'Movida celestial': 3 de diciembre

'El ser querido': 4 de diciembre

'Fin de semana salvaje': 5 de diciembre

'La mujer sin nombre': 6 de diciembre

'A ojos de otros': 7 de diciembre

'Gigante': 8 de diciembre

'La trama fenicia': 9 de diciembre

'El último mono': 10 de diciembre

'Momo': 11 de diciembre

'Beast': 13 de diciembre

'Asesinato en la tercera planta': 14 de diciembre

'Malecón': 15 de diciembre

'California Schemin': 16 de diciembre

'Saint-Exupéry': 17 de diciembre

'En mar abierto': 18 de diciembre

'Hangar rojo': 19 de diciembre

'Marsupilami': 20 de diciembre

'Prometido el cielo': 21 de diciembre

'Vivir la tierra': 22 de diciembre

'Ghosts: The Possession of Button Hall': 23 de diciembre

'El motín': 24 de diciembre

'Misión: Imposible. Sentencia final': 25 de diciembre

'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa': 26 de diciembre

'Cómo entrenar a tu dragón': 27 de diciembre

'Freaky Tales': 28 de diciembre

'Palestina 36': 29 de diciembre

'Nirvanna The Band, The Show, The Movie': 30 de diciembre

'El amigo': 31 de diciembre

Series de aquí y de fuera. 'Cupertino', el regreso de 'Blue Lights' y los especiales navideños de 'La otra hermana Bennet' y 'Ludwig' marcan los estrenos más importantes de diciembre en lo referente a series internacionales. Además, vuelven 'Los amos de la ciudad', 'Elsbeth' y 'The Chosen':

'Elsbeth' T4: 2 de diciembre.

'Cupertino': 3 de diciembre.

'Blue Lights' T4: 16 de diciembre.

'Ludwig' T2 (especial): 20 de diciembre.

'Los elegidos (The Chosen)' T6: 23 de diciembre.

'Los amos de la ciudad' T2: 29 de diciembre.

'La otra hermana Bennet' (especial): diciembre (fecha por concretar).

Para aquellos que prefieran las series 'made in Spain', el catálogo de Originales de Movistar Plus también crece con algunas incorporaciones importantes. Entre ellas, destacan 'Matar a un oso' (10 de diciembre), un thriller policial inspirado en hechos reales, y la serie documental 'El Gordo de Villamanín' (17 de diciembre), sobre el conflicto que se generó en el pueblo leonés por haber vendido más papeletas del Gordo de la Lotería de Navidad en 2025.

Imágenes | Movistar Plus

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