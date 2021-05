Las 41 peores ideas de meter tecnología en una cosa que no lo necesita

¿Botellas con pantalla táctil y WiFi? ¿Una prueba de embarazo con Bluetooth? Puede que suene extraño, pero son tan sólo ejemplos de cómo en ocasiones se toma un objeto que lleva existiendo desde hace tiempo y se hace su variante "smart" metiéndole tecnología simplemente cuando no la necesita.

Lo peor es que no son los únicos: a continuación daremos un recorrido por 39 cosas que, por alguna extraña razón, se les ha añadido tecnología, las cuales quieren presentarse como una buena muestra de innovación, pero muchas veces terminan en ideas absurdas, poco prácticas y que al final nadie usa.

Las peores ideas de meter tecnología en una cosa que no la necesita

El collar de perro que envía tuits

Alguien pensó que sería buena idea de un perro pudiera tener su perfil en Twitter y enviar sus propios tuits por medio de ladridos, esto gracias a un dispositivo que cuelga del collar del perro, el cual está sincronizado por medio de WiFi con nuestro ordenador, para que cada vez que nuestro amigo ladre o emita algún sonido, el dispositivo los traduciría en alguna de sus 500 frases precargadas.

Puppy Tweets por supuesto requiere de la intervención de un humano para toda la configuración, sí, también se necesitará abrir el perfil de Twitter.

Una banda para la cabeza... cuantificadora

La cuantificación personal a veces parece que se nos va de las manos, las compañías tecnológicas nos venden la idea de que necesitamos saber absolutamente todo acerca de nuestra actividad física, pero ahora vamos un paso más allá. Brainbit es una banda para la cabeza que ofrece cuantificar nuestra salud mental, esto gracias a cuatro electrodos y dos sensores que monitorizan la actividad cerebral, para así conocer en todo momento nuestro estado emocional.

Por supuesto su funcionamiento se basa en conectarse por medio de Bluetooth a nuestro smartphone para transmitir la información recolectada. Sus creadores están a la espera de certificaciones médicas que avalen los resultados obtenidos por esta banda para la cabeza.

Un tampón que avisa cuando es momento de cambiarlo

Claro, habrá mujeres que quieran saber en todo momento cuál es la situación de su tampón, y para ella llega my.Flow, un tampón que se conecta por medio del hilo a un pequeño sensor, el cual tiene conectividad Bluetooth para enlazarse con una aplicación móvil en nuestro smartphone, desde donde se podrá revisar el estatus de absorción, así como recibir notificaciones y consultar el histórico del periodo.

El horno con WiFi

Si lo que buscamos es equipar nuestra casa con puros dispositivos que se puedan controlar por medio de nuestro smartphone, aquí hay otra opción. Además de la nevera, Samsung también tiene un horno con conexión WiFi, para que así podamos controlar la temperatura y habilitar funciones desde cualquier lugar de nuestra casa, claro, todo con el poder de nuestro smartphone y una aplicación móvil.

La lavadora que compra su propio detergente

Siguiendo con los electrodomésticos, Whirlpool tiene hace una lavadora y un lavavajillas equipados con WiFi y el sistema Dash de Amazon, lo que permite llevar un conteo de los ciclos de lavado para así determinar cuando es momento de hacer un nuevo pedido de detergente, algo que hace en automático sin la intervención del usuario. Y aunque suene increíble, no requiere el uso de nuestro smartphone.

Las sartenes también quieren ser inteligentes

La moda por meter conexiones llegó a las sartenes, ya que existen varias apuestas que ofrecen desde conexión WiFi, Bluetooth, así como sensores que miden la temperatura, el peso y la humedad, lo que permite tener un estricto control de lo que estamos cocinando, ya que toda la información se envía a nuestro smartphone, donde además recibiremos alertas y consejos para ser todos unos 'smart chefs'.

La nevera multifuncional

Con la llegada de las plataformas de crowdfunding hemos tenido una explosión de ideas sin límite, donde algunas se han convertido en sorpresas que han dado la vuelta al mundo. Tal es el caso de la Coolest Cooler, uno de los proyectos más exitosos de Kickstarter al recaudar más de 10 millones de dólares en financiación.

Se trata de una nevera equipada con todo lo necesario para el picnic, desde altavoz inalámbrico por medio de Bluetooth, puertos USB para cargar dispositivos, luz LED en el interior, su propia licuadora, compartimento para guardar platos y cubiertos y hasta abridor de botellas. La mala noticia es que a pesar de haber recaudado más de diez millones de dólares, aún hay personas que no la han recibido.

La botella con pantalla táctil y WiFi

Si tienen 200 dólares y quieren invertir en una botella capaz de dar de información acerca del vino que tiene en su interior, entonces Kuvee es para ustedes. Se trata de una botella equipada con un sistema que le permite tener una pantalla táctil y conexión WiFi, pero en su interior tenemos un botella metálica con el vino, lo que ha sido muy cuestionado ya que no es el método más recomendable para conservarlo.

Esta botella, que es más un recipiente en forma de botella, nos permite solicitar nuevas botellas, consultar información del vino, temperatura ideal para conservarlo, además de poder navegar en internet.

El sujetador que cuantifica

El OM Bra era un sujetador deportivo capaz de monitorizar rutinas de ejercicios y actividad física, idea que podrían no sonar tan mal, pero cuando vemos que el dispositivo cuantificador está pegado al sujetador y es necesario quitarlo cuando se mete a la lavadora, entonces ya no parece tan buena idea, porque todo lo que ofrece este dispositivo está disponible en una gran variedad de pulseras. La web de la empresa que lo venía no parece estar operativa.

El reloj despertador "olfativo"

Imaginen que cada mañana en vez de despertar con un timbre caótico podríamos hacerlo con el aroma del café recién hecho, suena interesante ¿verdad? Pues esa es la idea detrás de Sensorwake, un despertador que utiliza una especie de cartuchos equipados con esencias que van desde césped, mar, café, pan tostado, menta, chocolate o un croissant.

Cada mañana, el reloj empieza a emitir la esencia de forma gradual por dos minutos. Cada cartucho tiene una duración de 30 "despertadas" y según sus creadores, los cartuchos son reciclables, pero no mencionan cómo. Este reloj despertador tiene un precio de 99 dólares, y por supuesto los cartuchos se venden por separado en paquete de dos por 11 dólares.

Las zapatillas conectadas... a nuestro smartphone

Las zapatillas "inteligentes" de Digitsole, además de tener un aspecto futurista, estaban equipadas con tecnología que les permitía desde atarse solas hasta cuantificar todas nuestra actividad. Incluso dicen que son capaces de determinar nuestro peso, estatura y edad, todo gracias a su conexión Bluetooth que se sincroniza con una aplicación móvil en nuestro smartphone.

Además de esto, las zapatillas poseen luz, porque es peligroso entrenar en las noches, además de su propia batería que se recarga por medio de un sistema inalámbrico, la cual cuenta con una autonomía que va de uno a siete días dependiendo de la actividad. Sin embargo, ya no parecen estar disponibles en la web del fabricante.

Cinturones "inteligentes"

Esto de los wearables se nos va de la manos, y los llamados cinturones "inteligentes" son una prueba indudable. Durante 2015 aparecieron dos proyectos que buscaban potenciar las funciones de un simple cinturón, el primero de ellos llegaba por parte de Samsung, quien mostraba un prototipo que era capaz de monitorizar el tamaño de nuestra cintura y actividad física, para así controlar nuestros hábitos alimenticios.

Por otro lado, también aparecía Belty, una propuesta más avanzada con vibraciones para alertarnos de alguna notificación en nuestro smartphone, sensores cuantificadores de actividad, pero la parte más "curiosa" es que es auto-ajustable, se afloja cuando nos sentamos y se vuelve ajustar cuando estamos de pie, algo que también sirve para determinar cuando hemos comido de más, algo que nos avisa por medio de vibraciones.

La silla que nos ejercita estando sentados

Podría parecer broma, pero existe un prototipo de una silla que tiene "un gimnasio integrado", o bueno, eso decía su creador, ya que la Tao Chair posee sensores y mecanismos que ayudan a tonificar los músculos, todo mientras estamos viendo la televisión o leyendo un libro. Casualmente, la web del producto no carga.

Como ya se habrán imaginado, la silla se conectaba a nuestro smartphone y por medio de una aplicación podíamos activar "ejercicios" y hacer seguimiento a nuestra "rutina", quema de calorías y tiempo invertido en esto, que la verdad no sabemos cómo llamar.

La carísima nevera portátil con altavoces bluetooth

Sí, puede ser cómodo tener una nevera con altavoces, más cuando son de 125dB y están integrados de forma perfecta en el diseño, se conectan a nuestro smartphone u ordenador por medio de Bluetooth, y mantienen las cervezas frías. Pero cuando vemos que su precio es de 1100 dólares, es cuando nos preguntamos si de verdad existe alguien capaz de pagar tal cantidad de dinero por algo así.

El colchón a prueba infidelidades

Alguien tuvo la grandiosa idea de crear un colchón lleno de sensores, donde sus creadores aseguran que a través de un algoritmo, es capaz de determinar cuando hay una actividad sexual sobre él, se conecta a un smartphone por medio de una aplicación y desde ahí nos envía notificaciones, además de que podremos ver el movimiento, la intensidad y el historial de uso.

La caja de gatos que se autolimpia

CatGenie es el resultado de añadir tecnología a una caja de gatos, la cual utiliza un material plástico que simula la arena, y donde gracias a un sistema de lavado integrado es como se limpia, seca y elimina olores de forma automática. Podrá sonar bien, pero la realidad es que necesitamos la "arena especial", además de los cartuchos de limpieza, lo que nos trae una inversión anual de aproximadamente 300 euros, esto sin contar que la caja tiene un precio de 250 dólares, sin los consumibles.

Bomba extractora de leche con Bluetooth

Seguro hay madres que llevan un registro puntual de cada sesión de extracción de leche, hay quienes lo hacen de forma manual en una libreta, o bien, todo lo almacenan en su memoria. Pero entonces llegó la compañía Naya, que lanzó un extractor que ayuda en este labor, o bueno, eso es lo que decían, porque ahora la web no está activa.

Como habrán adivinado, este extractor poseía conexión Bluetooth para enlazarse con nuestro smartphone y una aplicación móvil que llevaba el registro de cada sesión, con datos como la duración, la fecha y la hora. Eso sí, la cantidad de leche aún se tenía que meter manual en la app si es que queríamos tener toda la información almacenada.

El paraguas que es una estación meteorológica y hasta selfie stick

Todos quisiéramos saber sí lloverá a lo largo del día para no estar cargando sin sentido un paraguas. Esto es lo que supuestamente ofrecía Oombrella, un paraguas que integraba sensores que recogen información del tiempo en varias regiones del mundo donde se estuviera utilizando, creando así una gran comunidad que enviaba constantemente información a Wezzoo, una de red social meteorológica, que a su vez enviaba alertas a nuestro smartphone para avisarnos de que lloverá y no olvidemos salir sin este paraguas.

Además, contaba con Bluetooth para estar conectado en todo momento a nuestro smartphone y avisar cuando lo hubiéramos olvidado; y por si fuera poco, en la punta del paraguas se pueden adaptar diversos accesorios, como un porta smartphones para así tener un bonito paraguas con función de selfie stick. La web del producto ya no está activa.

La olla conectada

Crock Pot es una compañía que se dedica a la fabricación de ollas equipadas con WiFi y Bluetooth, esto con la idea de que se puedan operar a distancia desde un smartphone para poder ajustar la temperatura y el tiempo de cocción, algo que podemos hacer desde casa, e incluso en la calle por medio de una conexión móvil, ya que contaremos con acceso a una aplicación móvil que nos permitirá controlar todo esto.

La pinza que avisa cuando la ropa se ha secado

Alguien tuvo la grandiosa idea de crear una pinza para ropa llena de sensores, vamos, porque según sus creadores, deberíamos pasar más tiempo haciendo otras cosas más importantes en vez de estar esperando a que se seque la ropa. Peggy en una pinza "inteligente" que se conecta al smartphone por medio una aplicación móvil, donde recibiremos notificaciones cuando esté por llover, sea un buen momento para colgar ropa, e incluso cuando la lavadora ha terminado de lavar y la ropa está lista para colgarse, bueno, esto último lo tenemos que meter de forma manual.

Esta pinza cuenta con WiFi y sensores de humedad, temperatura y de iluminación, posee una batería recargable vía micro USB que nos ofrece una autonomía de hasta 5 días en uso continúo, por lo que tendremos que reservar un enchufe más en casa, ya que ahora tendremos que cargar hasta las pinzas de ropa.

Una prueba de embarazo con Bluetooth

Podría parecer broma, pero no, la primera prueba de embarazo que se conecta a un smartphone es real y tiene un precio de 20 dólares. Esta prueba nos ofrece usar los tres largos minutos de espera de los resultados en otra cosa, ya que cuando esté listo, el resultado será enviado a nuestro smartphone. Sí, en serio.

Por otro lado, si lo que queremos es que esos tres minutos se pasen de forma rápida, la aplicación de First Response incluye divertidas formas de pasar el tiempo, que van desde vídeos calmantes con olas de mar, ejercicios de respiración, información educativa acerca de la fertilidad, hasta vídeos de gatitos y consejos de cocina. Una verdadera maravilla.

El tampón-altavoz para vaginas

El mundo de los nuevos gadgets pediátricos deberían ser todo un tema de estudio, porque ahora nos encontramos con Babypod, que surge bajo la justificación de que los bebes en el vientre materno son estimulables con la música. Por ello, alguien tuvo la grandiosa idea de crear un altavoz que se inserta en la vagina para así crear todo un concierto para el bebé a punto de nacer.

La botella que nos dice cuánta agua le queda

Hidrate Spark es una botella que se sincroniza por medio de Bluetooth con nuestro smartphone, esto para que mediante una aplicación móvil podamos dar seguimiento de la cantidad de agua que hemos tomado a lo largo del día, semana, mes o año. Todo esto se muestra con bonitas estadísticas y gráficos, las cuales podremos compartir con la comunidad vía redes sociales, porque vamos, a quien no le gustaría compartir que tomó 2 litros de agua desde una aplicación.

Pero lo más divertido, es que la botella nos enviará alertas cuando se esté por terminar el agua y necesitemos volverla a llenar (como si no pudiéramos ver la botella), además de que si no estamos seguros de cuanta agua nos queda, siempre podemos sacar nuestro smartphone, abrir la app e irnos al apartado de "agua disponible". En fin.

El inodoro con WiFi, altavoces y asistente personal

Para quienes se sienten solos durante ese momento de reflexión tan personal, ha llegado el Kohler Numi, un inodoro de gama alta con conexión a internet y soporte para Alexa, Google Assistant y Siri de Apple. Porque el usar el inodoro de forma manual es algo tan primitivo, ahora podremos pedirle a nuestro asistente favorito que levante la tapa, baje el asiento, haga una descarga o incluso configure el chorro de bidé para nuestra comodidad.

Por si no fuera suficiente, este bonito inodoro tiene un sistema de altavoces estéreo para escuchar música durante ese momento de concentración. Para aquellos interesados, el Kohler Numi saldrá a la venta durante el último trimestre de 2018 a un precio de 5.625 dólares.

Un cepillo "inteligente" diseñado por Nokia y Kérastase

El Hair Coach nace de uno de esos proyectos que nadie se imaginaría, el cual nos trae una idea de Kérastase, la famosa marca de lujo centrada en el cuidado del cabello, y Nokia a través de su división para la salud Withings. Este cepillo, que costará 200 dólares y saldrá a la venta a finales de este año, cuenta con sensores que harán un "análisis del cabello", así como un "entrenador de cabello" que nos enseñará a cepillarnos el cabello.

Sí, el mundo necesitaba una bandeja de huevos conectada

Parecería una broma, pero el Quirky Egg Minder es un proyecto donde colabora GE, cuyo objetivo es única y exclusivamente avisarnos cuando los huevos están por llegar a su fecha de caducidad, o bien, están por terminarse. Claro, porque es más complicado ver la bandeja.

Es una bandeja de plástico con conexión WiFi que se sincroniza con una aplicación en nuestro smartphone, que es donde recibiremos las notificaciones de cuando es momento de comprar más huevos. Su precio es de 10 dólares.

Agua siempre pura, que depende del WiFi

La Brita infinity Smart es una jarra de agua con conexión WiFi, la cual se encarga de purificar el agua a través de un filtro que, según el fabricante, reduce el sabor y olor a cloro, cobre, mercurio y las impurezas de cadmio.

La magia de esta jarra está en su conexión WiFi y enlace directo con el servicio Dash de Amazon, ya que cuando la jarra detecte que el filtro ya no funciona correctamente, ordenará uno nuevo para así siempre tener agua fresca y purificada.

Y llegó la almohadilla cambiadora y cuantificadora para bebés

Sí, otro producto cuantificador. En este caso se trata de un pad o almohadilla que sirve para cambiar el pañal al bebé, pero "inteligente". Lleva por nombre Hatch Baby Smart Changing Pad y en su interior esté llena de sensores que nos ayudarán a conocer desde el peso, hasta la cantidad de cambios que llevamos, así como la ingesta de alimentos.

Obviamente al tratarse de un producto "Smart" no podíamos dejar de lado el smartphone, ya que este cambiador se debe sincronizar con una aplicación móvil que nos dará acceso a toda la información recopilada. Su precio es de 250 dólares.

Cepillos de dientes con cámara de 10 megapíxeles

Los cepillos de dientes "inteligentes" no son ninguna novedad, por lo que tenían que reinventarse y ofrecer nuevas funciones. Tal es el caso del Onvi Prophix, un cepillo (rarísimo) que se conecta a nuestro smartphone (obviamente) y a través de una aplicación nos muestra fotos y vídeos del interior de nuestra boca.

Cuenta con una cámara de 10 megapíxeles y su precio es de "sólo" 400 dólares.

Un dispensador de hilo dental... que no incluye el hilo

Pues eso, se trata de un dispensador de hilo dental con una bonita luz LED. Su nombre es Flosstime y la idea es pegarlo al espejo para que siempre recordemos usar hilo. Para usarlo tendremos que darle un pequeño toque para que nos dé 45 centímetros de hilo listo para usar.

La mala noticia es que no incluye el hilo, nosotros lo tendremos que comprar por separado y cargarlo al dispensador. Su precio es de 30 dólares.

El tenedor "inteligente" que nos "ayudará" a bajar de peso

Un tenedor que vibra cuando estamos comiendo demasiado rápido. Además, cuenta con Bluetooth para conectarlo a nuestro smartphone y por medio una aplicación llevemos un registro de nuestras comidas, calorías y tiempo invertido en cada alimento.

Esta maravilla se llamaba HapiFork y tenía un precio de 79 dólares, precio rebajado de los 99 dólares que originalmente costaba. Ya no está disponible.

Un horno con cámara y, por supuesto, conectado a nuestro smartphone

June es un horno "inteligente" fabricado por ex-ingenieros de Apple, el cual utiliza cámaras en su interior e inteligencia artificial para reconocer qué alimentos se guardan en su interior y cocinarlos automáticamente, o al menos eso es lo que prometen sus creadores.

Este horno tiene un precio de casi 1.500 dólares.

Cocina galletas de forma "inteligente" usando WiFi y tu smartphone

CHiP es una especie de horno para cocinar galletas "inteligente", tiene conexión WiFi y nos envía notificaciones a nuestro smartphone para informarnos que nuestras galletas ya están listas. El detalle es que sólo podremos usar la mezcla de galletas compatible con CHiP, la cual está hecha en exclusiva para este horno y que por cierto, cuenta con "empaque inteligente".

CHiP fue un proyecto que buscó financiación en Kickstarter y logró llegar a su meta por un precio de 129 dólares.

Un salero que "sabe" la cantidad exacta que necesita nuestra comida

Se llama SMALT y es un dispensador de sal automático que, adivinaron, se conecta a nuestro smartphone para servir la cantidad exacta de sal a nuestros platillos. Incluso aseguran que es capaz de llevar un registro de nuestra ingesta diaria de sal.

Pero no sólo es un dispensador, también es un altavoz Bluetooth, cuenta con luz ambiental que se adapta al medio ambiente y situación y hasta es compatible con Alexa.

Alguien quiso reinventar el cerdito hucha y lo volvió algo mucho más complicado

Llegó la hucha "inteligente". Se llama Porkfolio y tiene detrás de su desarrollo a GE. Este cerdito alcancía no sólo servirá para ahorrar y guardar nuestro dinero, sino también para llevar un seguimiento de lo que tenemos ahorrado, vía una app móvil por supuesto, la cual nos genera gráficas de ahorro y hasta podemos establecer objetivos financieros.

Porkfolio cuenta con acelerómetro, y cada vez que alguien lo mueva o cambie de lugar recibiéremos una alerta en nuestro smartphone para informarnos que nos podrían haber robado.

Un dispositivo que hace que su cubo de basura sea "inteligente" y haga la lista de la compra

Para que tener un cubo de basura que sólo sirve para tirar basura si puedes tener uno que de paso te haga la lista de la compra. Esto es lo que promete GeniCan, un dispositivo que se coloca en la orilla de nuestro cubo y sirve para escanear los productos que tiramos, lo que sirve para ir creando una nueva lista de compras. ¿Qué pasa si lo que tiramos no tiene código de barras? Pues este dispositivo también se activa por voz y le podemos decir qué añadir a la lista.

Obviamente se conecta a nuestro smartphone, que es donde va añadiendo los productos.

El patito de goma conectado

Sus creadores dicen que es el primer 'Smart Duck' del mundo, y bueno... Se llama Edwin y es un patito con conexión WiFi y Bluetooth que ofrece juegos interactivos ya sea una tablet o smartphone. También sirve como altavoz inalámbrico y hasta cuenta con luz que cambia de color. ¡Ah! Y también es a prueba de agua.

Una versión previa de este artículo se publicó en Mayo de 2016. Hemos actualizado e incluido más ejemplos "desastrosos".

La alcachofa de ducha con Alexa

De la mano de Kohler llega la Moxie Showerhead, una alcachofa de ducha que no solo nos echa agua en la cabeza, sino que también cuenta con un altavoz conectado con Alexa. Básicamente, es un cabezal de ducha inteligente al que podemos pedirle que nos ponga música, que compre un producto en Amazon o nos diga el tiempo que hace en la calle. Porque por qué no. Su precio es de 229 dólares.

El pañal que te avisa cuando el bebé se hace caca

Por norma general, los bebés tienen un sistema de alerta natural que avisa a los padres cuando se hacen caca: el olor. Sin embargo, Goodmonit tuvo la idea de crear un sensor que detecta automáticamente cuándo el pañal está más lleno de la cuenta y envía una notificación a los padres para que lo cambien. "¡No más pruebas olfativas!", aseguran en la web del fabricante.

iSmell, el aparato para oler Internet

En la era dorada de Internet, con la burbuja del 'puntocom', a alguien se le ocurrió que oliésemos Internet. Si podíamos ver y escuchar, por qué no oler también. Así es como nació iSmell, un dispositivo que prometía generar miles de fragancias distintas para simular el olor de un producto que viésemos online. No fue así, fue un fracaso absoluto tanto por la mala calidad del producto como por la mala idea en sí.

Juicero, exprimiendo frutas y bolsillos

16 meses duró la compañía antes de echar el cierre. Juicero es un fracaso reciente de la era tecnológica, donde el producto es un exprimidor de frutas. Su alto precio por lo que a fin de cuentas era una simple presa provocó que tuviese una horrible reputación. Así mismo, en su interior había que colocar bolsas con frutas precortadas y vendidas por la marca. Uno de los productos de cocina más innecesarios de los últimos años.