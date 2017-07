Así de bien se imaginaron la oficina en casa del siglo XXI en 1967

"En la casa del futuro no tendremos que ir al trabajo, el trabajo vendrá a nosotros". Esta predicción se hizo en un programa de televisión de 1967, dos años antes de que se estableciera la primera conexión entre computadoras de ARPANET, el padre de Internet. Y no, esta no fue la única predicción en la que acertaron.

Fue en el programa The 21st Century de la CBS, en el capítulo At Home: 2001 emitido el 12 de marzo de 1967. En él se atrevían a imaginar cómo serían los hogares en el año 2001, y entre las muchas cosas que mostraron estaba lo que ahora sólo podemos llamar el PC doméstico, aunque por aquel entonces tenía un aspecto ligeramente diferente.

Entre las otras cosas que acertaron en aquel programa estaba el que podríamos leer la prensa desde un dispositivo en casa utilizando un dispositivo conectado a una red de satélites. También las videoconferencias, los programas de ofimática, las previsiones del tiempo online e incluso los sistemas de videovigilancia doméstica.

El programa hablaba de toda la casa en general, pero la parte del estudio u oficina doméstica está concentrada en este vídeo de apenas minuto y medio. En él, el presentador no se refiere a la máquina con ningún nombre o modelo concreto, por lo que podríamos considerarlo un prototipo hecho para mostrar estas predicciones. Se refiere a él como "máquina de correspondencia electrónica" del futuro.

"Este equipamiento le permitirá realizar sus actividades de negocio sin tener que salir a la oficina", narra el presentador mostrándonos esa habitación donde un hombre pasaría más tiempo en el siglo XXI. El "dispositivo" estaba compuesto por varias consolas con diferentes funciones. Vamos a mostrarte cada una de ellas, con las ideas en las que acertaron y fallaron a la hora de imaginárselo.

Consultando la prensa "online"

"Esta consola ofrece un resumen de las noticias de todo el mundo transmitidas por satélite", narra el presentador mientras se acerca a una pantalla en la que se le muestra una selección de noticias. "Ahora, para conseguir una copia del periódico para tener una referencia permanente sólo tengo que girar este botón, y hacia fuera que viene."

Desde antes de que existiera Internet ya estábamos soñando con poder acceder a la prensa sin tener que salir de casa para comprar el periódico, y este primer "módulo" de la oficina del futuro materializaba este anhelo. Según el programa, tendríamos pantallas en las que podríamos leer un resumen de las noticias más destacadas del día, algo que ha acabado siendo una realidad.

En la visión de aquel programa todo se transmitiría a través de satélites, lo que técnicamente también está pasando con las redes 3G y 4G. Aunque claro, el concepto de Internet no parecía venirles a la cabeza. También acertaron en que podríamos imprimirnos estas noticias, algo que desde hace años está al alcance de cualquier persona con una impresora.

Información bursátil y metereológica online

"Cuando haya terminado de ponerse al corriente de las noticias, podría comprobar la última predicción metereológica", continúa diciendo el presentador mientras enciende un ordenador en el que aparece un mapa del tiempo. "Esta misma pantalla le puede dar el último informe sobre las acciones que podría poseer".

La información online iba más allá de la prensa escrita en las predicciones de este programa, y se atrevían a soñar con que la información bursátil y metereológica también podríamos consultarla desde casa. Y desde luego esto es algo que con el tiempo hemos podido hacer.

El único fallo en este aspecto es que en aquel programa de 1967 pensaban que harían falta dos módulos diferentes para consultar esta información, cuando en realidad hoy podemos consultarlo todo desde la misma pantalla. Aún así, hay que concederles que pese a eso consiguieron acercarse lo suficiente a lo que tenemos.

Las videconferencias y llamadas de voz domésticas

"El teléfono es este instrumento aquí. Es una maqueta de un posible teléfono del futuro futuro, y esto sería la boquilla", relata el presentador mientras enseña lo que es prácticamente un micrófono de PC de los de toda la vida." Ahora, si quiero ver a la gente con la que estoy hablando solo tengo que girar el botón y ahí están".

De todos los utensilios que muestran en el vídeo el micrófono del PC es en lo que más acertaron en cuanto al diseño. Fino y alargado, seguro que te es familiar. También acertaron en que con él y mediante un ordenador podríamos hablar con cualquier persona como si estuviéramos realizando una llamada telefónica.

Pero claro, eso de que pulsando un botón puedas ver en la pantalla a la persona con quien estás hablando ya es 100% Skype. En el mockup del vídeo ponen sólo una foto, pero está claro que se referían al eterno sueño de la ciencia ficción de la época de poder realizar las videoconferencias tal y como podemos hacerlo hoy.

Sistema de videovigilancia doméstica

"Aquí, mientras trabajo en esta pantalla, puedo mantenerme en contacto con otras salas de la casa a través de un sistema de circuito cerrado de televisión", finaliza encendiendo otra pantalla desde la que ve lo que está pasando en otra habitación.

Recordamos que no existía Internet, y por lo tanto tampoco las webcams, pero esta idea se parece mucho a los sistemas de videovigilancia doméstica actuales. Eso sí, fallan en que lo describen como un circuito cerrado de televisión, cuando en realidad hoy en día se puede realizar todo esto a través de Internet.

La gran diferencia está en el tamaño

"En el siglo XXI puede ser que ninguna casa esté completa sin una consola de comunicaciones computarizada". En esta última frase con la que se cierra el vídeo también aciertan de lleno, aunque hay una diferencia evidente y muy sustancial con respecto a lo que tenemos hoy en día en nuestros hogares: el tamaño.

En el vídeo nos lo presentan todo con cuatro módulos diferentes, cuando al final, décadas después, la realidad ha sido que es suficiente con un único dispositivo. En cualquier caso, eso no quita que acertasen de pleno con todas las actividades que podríamos realizar desde él. Muy buen trabajo para la gente que hubo detrás del programa.

También hay que tener en cuenta que aunque la predicción era bastante acertada para el 2001, hoy en pleno 2017 la diferencia del tamaño entre los conceptos es aún mayor. Hoy todo esto (salvo imprimir) lo podemos hacer desde un único dispositivo que cabe en la palma de la mano sin necesitar toda una habitación para ello.

Las otras predicciones del hogar del siglo XXI

Pero como hemos dicho al principio el programa se imaginaba todo un hogar del futuro y no sólo un estudio. Parte del resto de predicciones aún son casi ciencia ficción, como que se trate de una casa autosuficiente que recircula su propio suministro de agua y extrae toda su electricidad de su propia célula de combustible o unas ventanas donde la suciedad se elimina electrostáticamente Pero hay otras cosas en las que también acertaron.

Por ejemplo, mencionaban que la televisión sería en color y con una pantalla en tres dimensiones, que también incluiría un sistema de sonido estéreo para llenar el salón de música. Eso sí, no se imaginaba que los controles estuvieran integrados en un mando a distancia, y en su lugar se imaginaban una aparatosa consola para manejarlo todo.

También hablaban de cocinas en las que tú elegías que querías comer y te la preparaban automáticamente. Vale, hoy en día nuestras cocinas no nos preparan los platos, pero sí que tenemos unos microondas en los que cocinar como se ven en el vídeo. Eso sí, las dimensiones son mucho más pequeñas de las que tenían en mente en aquel entonces.

Otra cosa en la que no acertaron es en ese sistema que destruye nuestros platos de plástico junto a las sobras después de comer para luego volver a crearlos de nuevo sin tener que limpiarlos.

Al final del programa se enseñaban unos prototipos de robots domésticos capaces de ocuparse de las tareas del hogar, todas esas "cosas poco interesantes que la ama de casa prefiere no hacer". No, no acertaron en el reparto de tareas domésticas, pero sí en unos conceptos que vemos en dispositivos como los aspiradores Roomba y similares.

Este hogar que se ve en el vídeo era un moch-up, una maqueta de la casa del futuro concebida por la empresa Philco-Ford, y diseñada por Paul McCobb. En años posteriores esta empresa mostró más conceptos parecidos de hogares inteligentes informatizados, y hay que admitirles que aunque no acertaron con el aspecto sí lo hicieron con muchas de las funcionalidades.