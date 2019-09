Lo nuevo de Xiaomi es un purificador de agua que se conecta a nuestro smartphone y nos permite hacer nuestros propios filtros

Xiaomi sigue lanzando productos para todo tipo de tareas de una forma impresionante, para muestra sólo basta recordar que además de sus famosos smartphones, la compañía china también vende inodoros, bicis eléctricas, telescopios, sillas y hasta coches.

Pues ahora el nuevo producto de Xiaomi es un purificador de agua bautizado como Mi Smart Water Purifier. Si bien no es el primer purificador de agua que lanza la compañía, sí es el primero que no requiere instalación profesional y además, cuenta con conectividad para operarlo y monitorizar su estado desde nuestro smartphone.

Xiaomi Mi Smart Water Purifier

Según Xiaomi, el Mi Smart Water Purifier cuenta con un diseño que permite montarlo en la pared, aunque también se podrá usar al colocarlo sobre una superficie. Cuenta con tres filtros que trabajan para purificar el agua en cinco etapas.

Las dos de estas primeras etapas suceden en el filtro PPC, que elimina partículas grandes y visibles en el agua, así como el cloro residual, el olor y el color. Para la tercera etapa el filtro de ósmosis inversa elimina los metales pesados y otros materiales orgánicos. Ya en la cuarta etapa entra el filtro PAC, que elimina el olor y también mejora el sabor del agua. Y por último, la quinta etapa, la luz UV mata las bacterias y virus restantes dentro del agua con una eficiencia del 99,9%, según Xiaomi.

Gracias a este sistema, Xiaomi afirma que tendremos agua potable, "limpia y segura", en sólo unos minutos. Pero otro de sus puntos fuertes son sus capacidades de conectividad, ya que puede ser incorporado al ecosistema Mi Home y operarlo desde la app móvil, que está disponible tanto para iOS como para Android, además de que es compatible con plataformas como Alexa y Google Home.

Desde la app de Mi Home podremos monitorizar el nivel de agua en el tanque, hacer un seguimiento del nivel de TDS (Total Dissolved Solids) del agua en su interior, así como la vida útil de cada filtro, en tiempo real.

Un punto importante, es que Xiaomi anuncia que este purificador llega con "filtros DIY" (Do it yourself) o de bricolaje, con lo que nos garantizan que no tendremos que gastar en costosos filtros hechos a la medida. Y es que, en teoría según lo que afirma la compañía, podremos fabricar nuestros propios filtros con las indicaciones incluidas en el purificador.

El Mi Water Purifier de Xiaomi saldrá a la venta inicialmente en India y se espera que más adelante se anuncie su disponibilidad en otros mercados. El precio será de 11.999 rupias, unos 152 euros al cambio.