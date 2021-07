El negocio de las IPv4: ya se venden por más de 40 dólares direcciones que eran gratis y siguen retrasando unas IPv6 que sobrarán

El protocolo IPv6 dará el salto a los 128 bits, lo que equivale a 340 sextillones de direcciones. Eso es mucho. Muchísimo. Suficiente como para que cada impresora, bolígrafo u objeto que utilicemos tenga varias direcciones IP. Y todavía sobrarán. No ocurre lo mismo con las IPv4, que se agotaron en Europa en 2011 y en EE.UU en 2015. La idea era hacer una transición al IPv6, pero en vez de avanzar hacia el nuevo protocolo estamos viendo como las IPv4 se están revendiendo a precio de oro.

Unas direcciones que se repartieron gratuitamente en un inicio y donde hay unas pocas compañías y organizaciones que tienen millones de IPv4 sin utilizar. Así funciona el negocio de las IPv4. Una situación paradigmática donde en vez de ir a menos por la adopción del nuevo protocolo, las IPv4 están en máximos históricos debido a que cada vez hay menos disponibles y se está optando por pagar las direcciones antiguas antes que realizar la adaptación necesaria para las IPv6.

Cuando se distribuyeron las direcciones IPv4 se realizaron distintas clases. La primera de ellas fue en bloques de 16,77 millones de direcciones, entregadas a varias empresas, entidades académicas y organizaciones del gobierno. Entre ellas encontramos el Pentágono, el MIT, la Universidad de Stanford, AT&T, Apple, IBM, Xerox, HP o Ford. Es decir, se otorgaron las direcciones IP a quienes se creía que podrían necesitar más.

IPv4 addresses used to be gratis. Today they're selling for ~40 USD each. Ford (!!) got 16.7 million IPs for free, hardly using them. Today they're worth $670M, a better value increase than any crypto currency. At the same time new ISPs can't be started because lack of IPs.