Los mejores momentos del debate entre Jack Ma y Elon Musk sobre inteligencia artificial en la WAIC 2019

Dos de los más destacados emprendedores tecnológicos del mundo, el sudafricano Elon Musk (CEO de Tesla) y el chino Jack Ma (CEO de Alibaba) han coincidido esta mañana, en el marco de la WAIC (World Artificial Intelligence Conference) que se inauguraba hoy en Shanghai, para debatir sobre el futuro de la inteligencia artificial.

El debate, que duró 45 minutos (incluyendo las preguntas del público), reunió a ejecutivos de cerca de 300 compañías (IBM, Microsoft, Intel y Qualcomm entre ellas) y a investigadores científicos de todo el mundo.

Esta tecnología ha tenido un papel central en la estrategia de negocio de ambos, pero cada uno de ellos llegaba a este evento con una visión bien distinta sobre qué podemos esperar de su evolución a corto y largo plazo.

En el lado tecno-optimista del ring: Jack Ma

Jack Ma, fundador de Alibaba, la compañía de comercio electrónico líder en Asia, capaz de hablarle de tú a tú a Amazon, siempre se ha caracterizado por un planteamiento fundamentalmente optimista respecto a la IA.

Ma la ve como un agente de cambio para la sociedad digital, tan positivo como inevitable: "La mayoría de las proyecciones sobre la inteligencia artificial están equivocadas: la gente que está familiarizada con ella no le tiene miedo".

"Gracias a la IA, la gente tendrá más tiempo para disfrutar de sus vida. Olvidaos de las largas jornadas de trabajo: podríamos terminar teniendo semanas laborales de 12 horas. No me preocupa demasiado el impacto de la IA sobre los empleos... en el futuro no necesitaremos una gran cantidad de puestos de trabajo".

"Creo que la IA puede ayudarnos a entender mejor al resto de seres humanos. Creo que no es una amenaza". Musk no pudo menos que responder a eso: "Hombre, no sé, eso ha sonado a célebres últimas palabras".

... en el lado pesimista del ring. Elon Musk

Musk, por el contrario, ha estado a la cabeza de los que vaticinan que los seres humanos podemos terminar siendo dominados por la IA (ha llegado a hablar de que seremos "sus mascotas"), y define a esta tecnología como nuestra "mayor amenaza existencial"

"Los seres humanos pueden llegar a ser demasiado lentos, y una milésima de segundo es una eternidad para un ordenador hoy en día. Los ordenadores son ya más inteligentes que nosotros en muchos aspectos".

Entonces le llegó a Jack Ma su turno de responder con ironía: "Puede que sean más inteligentes, pero nosotros somos más listos: fuimos nosotros quienes inventamos los ordenadores, pero aún no he visto a un ordenador inventar un ser humano". E incluso optó por ponerse poético: "Los ordenadores sólo tienen chips, los humanos tenemos corazones".

Pero esta retórica no pareció convencer a Musk, quien no dio su brazo a torcer y vaticinó que la IA terminaría haciendo algo muy similar: sustituirnos a nosotros como autores de su código de programación.

"¿Dónde están los aliens?"

Cuando Musk y Ma se salieron del debate estricto sobre la IA para tocar otros temas que iban saliendo en la conversación, aparecieron los primeros acuerdos. El primero giró en torno al colapso demográfico. Musk defendió, entre asentimientos de su interlocutor que

"La mayoría de la gente cree que tenemos demasiadas personas en el planeta. Se trata de una visión anticuada: suponiendo que la IA siga siendo benévola, el mayor problema que enfrentará el mundo de aquí a 20 años será el colapso demográfico. No el 'boom', sino el colapso".

Pero los derroteros por los que Musk llevó luego la conversación no convencieron a Ma. No sólo se preguntó varias veces por qué aún no habíamos encontrado aliens, ante la extrañeza de Jack Ma y el resto del auditorio ("No parece que ambos estén en la misma longitud de onda", comentaba un usuario en Weibo), sino que aprovechó para afirmar que necesitábamos más gente... para mandarla al espacio.

"No tenemos mucho tiempo. Esta es la primera vez en los 4.500 millones de años de historia de nuestro planeta que vamos a ser capaces de extender la vida terrestre fuera del mismo. Debemos asegurar su futuro, para que la luz de la conciencia no se extinga".

Llegados a este punto, Jack Ma optó por cuestionar los esfuerzos que Musk está llevando a cabo para llevarnos a Marte con su compañía SpaceX: "Necesitamos un héroe como tú, pero necesitamos aún más héroes dispuestos a mejorar las cosas aquí en la Tierra".

La guerra comercial no beneficia a nadie

Otro aspecto en el que no discreparon los ponentes fue en lo relativo a la situación de enfrentamiento entre sus respectivos países. A principios de esta semana, Ma se había pronunciado con respecto a la guerra comercial y tecnológica entre su país y los EE.UU.. Según él, incluso en este contexto, ambos países debían seguir trabajando codo con codo para lograr que todo el mundo pueda beneficiarse de los avances tecnológicos.

Y volvió a sostener ese punto de vista durante el debate: "En esta Era 'Smart', es casi imposible que alguien pueda actuar por su cuenta. Sólo si China y los EE.UU. trabajan juntos en este campo podremos entrar en la era digital juntos".

La guerra comercial tampoco beneficia a Tesla, y ha habido medios que han interpretado la presencia de Musk en el evento (financiado y respaldado por el gobierno chino) como un mensaje a Washington al respecto.

Pero, al fin y al cabo, China es el segundo mayor mercado de Tesla después de EE.UU. (habiendo experimentado durante el primer semestre un aumento interanual del 40% en sus ingresos en dicho mercado). Y, además, la compañía de coches eléctricos se encuentra ahora mismo construyendo su primera fábrica en el extranjero en la zona de libre comercio de Shangai.

