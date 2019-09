7 documentales sobre inteligencia artificial y robótica que puedes ver en Internet

En la última década, los muchos avances conseguidos en el campo de la inteligencia artificial han capturado el interés del público, tanto del más 'geek' como el de gente ajena al ámbito tecnológico pero impactada por la dimensión de los cambios que se avecinan.

Y donde hay demanda del público, suele haber oferta por parte de los productores de contenidos. Y no sólo el cine de (ciencia) ficción se ha inspirado en la IA: también los creadores de documentales han procurado informar desde la pantalla sobre el tema favorito para los lectores en Xataka Captcha:

Plug & Pray (2010)

El director alemán Jens Schnaze entrevista en este documental a algunas de las principales figuras de la robótica del momento para interrogarles acerca de la posibilidad (o del deseo) de ir más allá de crear máquinas complejas y empezar a jugar a ser dioses creando "humanos artificiales".

El objetivo de la obra pasa por explorar las consecuencias éticas (e, incluso, religiosas) antes que los aspectos técnicos del fenómeno, con visitas incluidas a exposiciones de armas robóticas.

Schnaze hace desfilar por la pantalla, entre otros, al futurista Raymond Kurzweil (fundador de la Universidad de la Singularidad), al científico italiano Giogio Metta (creador del robot iCub), al estadounidense Neil Gershenfeld (director del Center for Bits and Atoms del MIT) o al popular ingeniero japonés Hiroshi Ishiguro (especializado en el diseño de robots ultrarrealistas).

Frente a los diversos grados de tecno-optimismo de la mayoría de los científicos entrevistados, en el documental se alza la voz de Joseph Weizenbaum, creador del primer chatbot (Eliza) y uno de los pioneros de la inteligencia artificial, que murió varios meses antes del estreno del documental:

"Es desastroso que la mayoría de mis colegas crean que podemos crear un ser humano artificial. Este inmenso sinsentido es producto de un delirio de grandeza. Quizá, si yo hubiera sabido entoces lo que sé ahora, hubiera decidido que no quería dedicarme a este campo".

Duración: 90 minutos

Puedes verlo en: Playstation Store & Microsoft Store

Ver los primeros cinco minutos:

Humans Need Not Apply (2014)

Este documental de 15 minutos, financiado mediante crowdfunding, es una pieza del divulgador (youtuber y podcaster) CGP Grey y se centra en la integración de las tecnologías de automatización dentro de nuestro sistema productivo, así como en el modo en que esto afectará al mercado de trabajo. Sí, el documental es de 2014, pero cada día que pasa este debate cobra más actualidad.

Ante el argumento de que la IA siempre creará, directa o indirectamente, más empleos para los humanos que pierdan el suyo, el documental recuerda que en su momento la mecanización nos permitió prescindir de los caballos sin que eso crease nuevas ocupaciones para ellos.

Y nos recuerda que este debate ya no es ciencia-ficción: el coche totalmente autónomo está (casi) aquí, y 70 millones de personas en todo el mundo trabajan en ese sector.

Duración: 15 minutos

Puedes verlo en: Youtube, de forma legal y gratuita (sí, lo tienes más arriba).

Roboticize me (2015)

Peter Keleghan, un actor canadiense especializado en papeles cómicos, ejerce de presentador de este documental en compañía de RoboThespian, un robot humanoide creado con el fin de ser capaz de interactuar con el público.

A lo largo de esta obra (en realidad, un capítulo de una serie de documentales llamada Doc Zone), se ofrece una exploración divertida al tiempo que provocadora de la inminente revolución robótica en la que estamos inmersos.

'Roboticize me' nos muestra a estos compañeros que hemos creado para nuestro uso y disfrute: sirvientes domésticos, mascotas y hasta potenciales compañeros sexuales. Y reflexiona sobre cómo, cada vez más, nuestros avances en este campo amenazan con empujar límites éticos y legales.

El documental arranca, como no podía ser de otro modo, en Japón, el país donde los robots cuentan con un papel más preponderante y con una mayor aceptación social, y recorre varios escenarios para mostrarnos diversos ejemplos de esta revolución.

Así, presenciamos desde un cabaré robótico en Tokio hasta el laboratorio en la UCLA (California) de Dennis Hong, el 'Mago de los robots' que ha creado más de una veintena de androides, desde jugadores de fútbol a robots de rescate. Y se repasa también la historia de hichtBOT, el robot autoestopista que hizo historia cruzando 'a dedo' Canadá, Alemania y Holanda.

Un aspecto negativo del documental son los diálogos entre Peter Keleghan y RoboThespian, en las que la complejidad de las respuestas de éste último ofrece una imagen tramposa del nivel actual de desarrollo de la inteligencia artificial.

Duración: 45 minutos.

Lo puedes ver: En la web de la CBC... pero sólo si accedes desde Canadá.

Lo and Behold: El inicio de Internet (2016)

Werner Herzog es conocido por haber dirigido clásicos del cine de ficción como 'Fitzcarraldo' o 'Aguirre, la cólera de Dios', pero en 2016 también se animó a dirigir un documental sobre tecnología llamado 'Lo and Behold: Reveries of the Connected World' (también conocido en Iberoamérica como 'He aquí las ensoñaciones del mundo conectado').

Esta obra no se centra únicamente en la inteligencia artificial, sino que sus 10 capítulos repasan varios aspectos de las nuevas tecnologías (positivos y negativos) de las mismas, partiendo del instante de la creación de ARPANET (el primer Internet) en 1969.

El octavo capítulo se centra en la creación de la inteligencia artificial, y en el trabajo que se está llevando a cabo para crear conciencia artificial. Lawrence Krauss, físico teórico, amigo de Herzog y 'personaje' presente en varios de los capítulos del documental, recuerda en un momento dado lo fútil de intentar esto cuando ni siquiera somos capaces de entender nuestra propia conciencia.

Cabe destacar que Elon Musk también se deja caer por este documental, pero está demasiado ocupado hablando de la conquista espacial como para hacer mención a su otro tema favorito: las amenazas de la IA.

El documental intenta abarcar muchos temas y puede 'saber a poco' a los iniciados en estos temas, pero ofrece un interesante repaso introductorio para los más legos.

Duración: 98 minutos.

Puedes verlo en: Netflix

Open Source Stories: Road to AI (2017)

"Cómo enseñas a un coche a conducir? Para muchos fabricantes de coches autónomos e investigadores de inteligencia artificial, la respuesta comienza compartiendo datos".

'Road to AI' no es, por poco, el documental más breve de la lista; se trata de un capítulo de la serie de cortos documentales 'Open Source Stories', producida por la compañía de software Red Hat, una de las más exitosas del mundo 'open source' y propietaria de la distribución GNU/Linux del mismo nombre.

El documental trata de presentar un repaso al estado actual de la industria del vehículo autónomo, destacando el papel que el código abierto podría tener en su evolución futura. Por el documental veremos desfilar a François Chollet (creador del framework de deep learning Keras), a Maru Cummings (una de las primeras mujeres que ejerció de piloto de combate en los EE.UU., reconvertida en responsable del Laboratorio de Robótica de la Univ. de Duke) o a Karl Iagnemma (fundador de nuTonomy, una startup especializada en conducción autónoma urbana).

Duración: 17 minutos.

Puedes verlo en: Youtube, de forma legal y gratuita (sí, lo tienes más arriba).

AlphaGo (2017)

'AlphaGo' es la historia de cinco partidas: las jugadas en 2016 entre la IA homónima (creada por DeepMind, una compañía vinculada a Google) y el campeón mundial (en 18 ocasiones) del milenario juego oriental Go, el surcoreano Lee Sedol. Por fortuna, todo el torneo fue grabado, y no veremos en pantalla ninguna 'reconstrucción': sólo lo ocurrido en aquellos días.

También es la historia de cuatro derrotas: las infligidas por la máquina a un humano que se muestra confiado en que las máquinas nada tienen que hacer frente los humanos en este juego (que en su país es casi un arte). El documental analiza, por ejemplo, cómo vivió el público surcoreano esta imprevista derrota.

Pero el documental también es una crónica de cómo se llegó hasta ese torneo celebrado durante una semana en el hotel Four Seasons de Seúl: es, en parte, la historia de cómo el maestro de ajedrez Demis Hassabis creó DeepMind en su Londres natal y sobre cómo se fijó en el Go como un medio para un fin, como un reto que permitiera aplicar los logros de la IA a campos como el de la medicina.

Y, aunque el documental rehuye de sumergirse en detalles técnicos más allá de unas cuantas pinceladas, también es la historia de cómo las nuevas técnicas de machine learning están logrando victorias imposibles para IAs más antiguas.

Duración: 90 minutos.

Puedes verlo en: Netflix

Do You Trust This Computer? (2018)

"Nada afectará más al futuro de la humanidad que una superinteligencia artificial. Accede gratis a la nueva película de Chris Paine sobre inteligencia artificial hasta el próximo domingo".

Este mensaje lo difundió Elon Musk a través de Twitter en abril de 2018, y en referencia al documental 'Do You Trust This Computer?' (¿Confías en esta computadora?). Y si fue posible ofrecer gratis la obra fue, sencillamente, porque el propio Musk pagó para ello.

Chris Paine y Musk ya se conocían de antes: el primero había dirigido dos documentales sobre coches eléctricos ('Who Killed The Electric Car?' y 'Revenge of the Electric Car') que contaron con la presencia del CEO de Tesla. Por supuesto, también aparece en el que nos ocupa, un documental totalmente alineado con su propia perspectiva sobre la inteligencia artificial como un peligro potencial para la especie humana.

La película es clara desde su mismo título: quiere que el espectador se haga preguntas sobre la fiabilidad de la inteligencia artificial, sobre la seguridad de nuestros datos, sobre la posibilidad de que la tecnología se descontrole. Y, por si acaso con eso no basta, el comienzo de la película es aún menos sutil: la primera frase que oiremos tras empezar el documental será "La tecnología avanza mucho más rápido que la habilidad de proteger a nuestros ciudadanos".

Y justo después de la intro veremos a un usuario clicando en "Sí, confío"... para que a continuación se nos muestre a un Terminator T-800 caminando sobre cráneos humanos. Nada sutil, no. Y el resto de la puesta en escena va en la línea de lo anterior.

Uno de los temas que se abordan con detalle en el filme es el avance experimentado en los últimos años en el campo del análisis de datos y cuánto ha avanzado la capacidad de aprendizaje de las máquinas, aumentando su capacidad para influir en la vida de gente... hasta el punto de facilitar la realización de manipulaciones electorales.

Sin embargo, eso no significa que los mensajes pro-IA hayan sido desterrados del documental (aunque invariablemente se nos presentan como posicionamientos ingenuos): varios investigadores aparecen hablando de sus actuales aplicaciones para diagnosticar enfermedades con mayor precisión que los humanos, y Eric Horvitz, del Microsoft Research Lab, llega a defender la posibilidad de usar la automatización para convertir los accidentes de tráfico en algo del pasado.

Duración: 78 minutos

Puedes verlo en: Amazon Prime Video

Imagen | Pixabay