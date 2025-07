El centro comercial más ambicioso de China no se conforma con vender: el Wushang Dream Era es una miniciudad bajo techo

Hay centros comerciales que se recorren. Y hay otros que se habitan. En Wuhan, al sur del río Yangtsé, hay uno tan grande que cuesta ubicarlo en una sola idea. Ni siquiera los locales logran ponerse de acuerdo: unos lo comparan con un parque temático, otros con una ciudad vertical. Quienes ya lo conocen, simplemente lo llaman por su nombre: Wushang Dream Era (武商梦时代).

En realidad, no es solo una cuestión de tamaño, aunque los 800.000 metros cuadrados que ocupa no pasan desapercibidos. Lo que lo convierte en un lugar difícil de abarcar es su ambición. No quiere que pases, quiere que te quedes. Ni siquiera necesitas planear qué hacer: puedes esquiar, probar comida callejera tradicional, montar en una montaña rusa que atraviesa varios pisos o llevar a tus hijos a un parque de nieve sin salir del edificio.

Entre la nieve artificial y las luces de neón: así se vive un día en el Wushang Dream Era

No fue un proyecto improvisado. El Wushang Dream Era es fruto de seis años de obras y muchas ambiciones concentradas. Detrás está uno de los grupos comerciales más veteranos de China, que invirtió 12.000 millones de yuanes (unos 1.500 millones de euros) con una idea clara: levantar el mayor centro comercial “puro” del mundo, según sus promotores, y convertirlo en un nuevo eje cultural, gastronómico y de entretenimiento. Todo eso, en pleno centro de Wuhan, justo donde se cruzan dos de sus calles más transitadas.

Desde que abrió en 2022, el lugar no ha parado de recibir visitantes. Según las cifras del propio grupo, es uno de los espacios más concurridos del país y forma parte del llamado “triángulo dorado” comercial de la ciudad. El lema es claro: aquí no se viene solo a comprar. Se viene a pasar el día, o al menos a intentarlo. Porque con sus 13 niveles, sus 600 tiendas y su parque de nieve bajo techo, no es difícil perder la noción del tiempo.

No hace falta salir al exterior para encontrar emociones fuertes. Dentro del complejo, uno puede esquiar en pistas con nieve o deslizarse por un tobogán helado. Todo eso ocurre en zonas diferenciadas, pero bien integradas: el parque de atracciones WS Dreamland y el espacio WS Snow Miracle, que mantiene un entorno de temperatura controlada todo el año. La empresa asegura que el interior se mantiene a unos -5 °C.

Más que una extravagancia, el centro parece buscar una forma alternativa de ocio urbano. Lo que en otros lugares son planes de fin de semana separados —ir al parque, pasar por una tienda, cenar fuera— aquí se convierte en una experiencia continua. Y si no lo ves, el edificio se encarga de recordártelo: las escaleras mecánicas conectan zonas temáticas, los carteles señalan actividades para niños y adultos, en cada planta hay algo más.

Una de las áreas más singulares del complejo está en el subsuelo. Se llama “Chu Feng Han Wei” y no es solo una calle de comida. Es una recreación completa del Wuhan de los años 80, con carteles antiguos, electrodomésticos de otra época, escaparates con grabadoras, termos esmaltados y televisores de tubo. Algunos visitantes se paran delante con sus hijos y les explican cómo eran las cosas “cuando ellos eran pequeños”. Otros simplemente se sientan a comer.

Varios de los locales que aquí tienen presencia son históricos en la ciudad: desde los fideos con carne de ternera de Lao Wancheng hasta las sopas al vapor de Sijimei. Algunos han adaptado su carta al entorno, con platos exclusivos que solo pueden probarse en esta versión comercial del pasado. A medio camino entre parque temático y feria gastronómica, la zona se ha convertido en uno de los puntos más concurridos del centro.

Quienes prefieren lo nuevo a lo nostálgico también encuentran aquí su terreno. Entre las más de 600 tiendas del centro, varias han sido presentadas como “primeras” en su categoría. Está, por ejemplo, la Sony Store más grande de la región, un espacio que no solo expone productos, sino que permite probarlos con calma. También hay un gran espacio para Huawei, una librería de diseño urbano y hasta un Starbucks con decoración personalizada para Wuhan.

El resultado es un tipo de público que no solo entra por necesidad, sino por curiosidad. Jóvenes que buscan los últimos lanzamientos, aficionados a la tecnología que comparan precios y funcionalidades in situ, visitantes que entran con la idea de “ver qué hay” y terminan haciendo pruebas de sonido, imagen o conectividad como si aquello fuera una feria de electrónica.

Dentro del edificio también hay espacio para innovaciones más visibles. El patrullaje no lo hacen vigilantes a pie, sino empleados que se desplazan en scooters de equilibrio. La información al visitante se centraliza en pantallas interactivas. Y en algunas zonas, la gestión logística incorpora modelos de inteligencia artificial para anticipar necesidades según la hora o el volumen de público. Todo busca lo mismo: que el centro funcione como una ciudad en miniatura, con sus propias reglas, horarios y rutinas.

A estas alturas, es difícil encasillar al Wushang Dream Era. ¿Es un centro comercial? Sí, pero también es un parque temático, una galería urbana, un experimento arquitectónico y un lugar al que muchos acuden sin intención de comprar nada. Puede que ahí resida su éxito: en haber convertido un espacio pensado para el consumo en algo más parecido a una cápsula urbana donde pasar el día, ver cosas o compartir tiempo.

