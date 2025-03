La serendipia digital está en peligro de extinción. Internet nos entiende demasiado bien

La serendipia, ese hallazgo valioso que ocurre mientras buscábamos otra cosa, está en vías de extinción si hablamos de Internet. Los algoritmos de recomendación, cada vez más precisos, nos han encerrado en burbujas de conveniencia comodísimas, pero tambien estériles. Ya no nos perdemos en Internet –de ahí venía lo de “navegar”–. Y ese es el problema.

Pienso en mi adolescencia, en la primera década de este siglo. Una noche cualquiera, escuchando Rock & Gol, que combinaba rock y fútbol, quería oír comentarios sobre esa etapa gloriosa del Valencia, pero de repente sonó algo distinto. No era el pop comercial de tardoadolescentes melancólicos (“¡tanto la querííía…!”), ni el primer reggaeton que conocimos. Era 'E-Pro', de Beck.

Aquellos cuatro minutos cambiaron mi percepción de lo que podía ser la música. Hoy no me parece nada del otro jueves, pero en ese momento me hizo querer escuchar un tipo de música que hasta entonces desconocía. Fue un accidente, una colisión fortuita con algo que jamás hubiera buscado activamente porque ni siquiera sabía que existía. Simplemente llegó a mis oídos sin que nunca hubiese reproducido nada similar.

Hoy, con Spotify sugiriéndome canciones milimétricamente afinadas a mis gustos –declarados e inferidos, grrr–, me pregunto dónde están esos accidentes transformadores para los adolescentes actuales.

Es una paradoja: cuanto más sofisticada se vuelve la tecnología para "conocernos", menos oportunidades tenemos de conocer algo realmente nuevo. Nuestros algoritmos han confundido "relevancia" con "familiaridad", ofreciéndonos variaciones apenas perceptibles de lo que ya consumimos. Como dijo Antonio Ortiz en "Internet fue dopamina, la IA será oxitocina", hemos optimizado plataformas para mantener nuestra atención, no para expandir nuestros horizontes. Cautivos, no creativos.

¿Cuándo fue la última vez que descubriste algo realmente inesperado en tu feed? No algo tangencial a tus intereses habituales, sino algo totalmente nuevo, discordante, algo que te hiciera replantear ideas y expandirte hacia un nuevo gusto.

El explorador digital de antaño, que navegaba de hipervínculo en hipervínculo hasta el P2P final, ha sido sustituido por el consumidor pasivo que desliza el dedo en un flujo infinito de contenido precalculado. En su perfeccionamiento, los algoritmos han eliminado la fricción, y con ella, la chispa generativa del desencuentro. No es una buena noticia.

Lo cachondo es que este refinamiento algorítmico llega justo cuando más necesitamos el pensamiento divergente. La innovación real, la que cambia paradigmas en lugar de optimizar lo existente, surge precisamente de conexiones inesperadas, de la colisión entre ideas dispares. Silicon Valley se construyó sobre serendipias: Stewart Brand encontrando inspiración en los nativos americanos para crear el Whole Earth Catalog, Steve Jobs cautivado por la caligrafía que acabaría influyendo profundamente en el diseño y el ADN del Mac. Hasta el concepto mismo de hipertexto nació de una analogía con cómo funciona la mente humana: no linealmente, sino por asociaciones inesperadas.

No es solo una cuestión de innovación. También de salud cívica. Antes, los periódicos físicos nos obligaban a pasar páginas donde encontrábamos, sin quererlo, opiniones discordantes con las nuestras. Ahora Discover se encarga de filtrar.

Ahora, nuestros feeds están tan tuneados que pueden pasar meses sin que nos crucemos con una idea que confronte realmente nuestras convicciones. El algoritmo, en su afán por maximizar nuestro tiempo de permanencia, nos sirve sólo aquello que confirma nuestras presuposiciones. O en el caso de X, lo que nos vaya a hacer echar espuma por la boca.

Esta sobreespecialización del consumo digital ha creado un extraño fenómeno: nunca habíamos tenido acceso a tanta información y, sin embargo, nuestros mundos mentales son cada vez más estrechos. La variedad ha quedado sacrificada en el altar de la experiencia personalizada. No deja de ser sintomático que algunas de las voces más potentes tras estos diseños no quieran poner en manos de sus hijos sus propias creaciones.

Nos dirigimos hacia un Internet donde cada click está premeditado, donde la siguiente recomendación es predeciblemente interesante. En nombre de la eficiencia estamos sacrificando ese glorioso desorden digital que, como el ADN basura en nuestro genoma, podría contener el germen de la próxima gran innovación o simplemente de esos hallazgos que cambian el consumo cultural del resto de nuestra vida.

Me pregunto cuántos temazos de Beck –no canciones del músico californiano, sino el concepto de música que rompe con nuestras creencias previas– nos estamos perdiendo, sobre todo los adolescentes de hoy, atrapados en bucles de contenido algorítmicamente perfectos pero creativamente estériles.

Quizás sea hora de exigir el derecho a la serendipia digital. De preguntarnos si queremos un Internet que nos comprende demasiado bien o uno que aún puede sorprendernos.

En Xataka | Tímidos del mundo, estamos perdiendo Internet

Imagen destacada |