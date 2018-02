Muere John Perry Barlow, el hombre que siempre creyó en la revolución positiva de internet

Considerado por muchos como un visionario, John Perry Barlow pasó buena parte de su vida defendiendo la libertad con la que nació internet. Este poeta, ensayista y veterano defensor de todo lo bueno que ofrecía la red de redes ha muerto a los 70 años de edad.

Barlow fue de hecho uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation y de la Freedom of the Press Foundation, y aunque confiaba en la revolución positiva de internet, también tenía muy presente que también podía haber efectos negativos. Él prefirió centrarse en lo primero y se convirtió en una de las figuras más relevante de esa libertad que cada vez está más en peligro en internet.

Internet le debe mucho a Barlow

El que durante una época fuera letrista del grupo musical Grateful Dead fue referente en esa defensa de una internet desde que la red de redes apareciera en nuestras vidas. En 1990 fundaba la EFF junto a John Gilmore y Mitch Kapor, y con ellos se iniciaba esa labor de protección de los valores fundamentales de internet.

Para Cindy Cohn, de EFF, "no es exagerado decir que gran parte de la internet que conocemos y queremos hoy en día existe y prospera gracias a la visión y liderazgo de Barlow. Siempre vio a Internet como un lugar fundamental de libertad, donde las voces silenciadas pueden encontrar una audiencia y la gente puede conectarse con otros sin importar la distancia física".

Son muchas sus obras sobre internet, y también dedicó buena parte de su labor a dar conferencias por todo el mundo. En una de esas conferencias en 1996 hablaría sobre su trabajo en el ciberespacio en la North Shore Country Day School, una escuela en la que le cambió la vida a uno de sus asistentes. Aquel adolescente que contaba con 12 años en aquel momento se llamaba Aaron Swchartz.

Ese fue también el año en el que Barlow publicó una de sus obras más populares, 'A Declaration of the Independence of Cyberspace' una declaración de independencia en la que demandaba que los gobiernos de todo el mundo que dejaran en paz a internet. "No sois bienvenidos. No tenéis soberanía donde nos reunimos".

Su labor también fue relevante en la creación e impulso de la Freedom of the Press Foundation, en la que compartía sitio con Edward Snowden, entre otros. Si hoy internet y la prensa son un poquito mejores y no un poquito peores de lo que podrían ser se lo debemos en buena parte a él y a su labor. Descanse en paz.

Imagen | LiveforliveMusic Vía | The Guardian

En Xataka | Lo sospechoso que es que los gigantes de internet no reaccionen al fin de la neutralidad red en EE.UU.