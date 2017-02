Jonathan James, el joven que con sólo 15 años hackeó y puso de cabeza a la NASA y al Pentágono

Entre junio y octubre de 1999 se llevaba a cabo uno de los episodios más increíbles en la historia de los crímenes informáticos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) descubría una serie de intrusiones a compañías privadas, sistemas escolares, así como al mismo DOD y hasta la NASA. Lo interesante de todo esto es que dichas intrusiones fueron obra de un joven de apenas 15 años de edad.

Jonathan Joseph James es parte de los libros de historia como el primer cracker (que para efectos prácticos nos referiremos a él como 'hacker') menor de edad en ser sentenciado por delitos cibernéticos en los Estados Unidos. Ésta es su historia.

Nativo de la ciudad de Miami, Jonathan James, quien operaba bajo el seudónimo de 'C0mrade', es considerado uno de los más grandes hackers de la historia, esto gracias a su gran capacidad de acceder a sistemas privados por mero entretenimiento. Entre el 29 y 30 de junio, Jonathan logró romper la seguridad de la NASA y acceder a 13 ordenadores de donde robó software e información con un valor de 1,7 millones de dólares, lo que provocó que la agencia tuviera que apagar sus sistemas por 21 días, una acción que les costaría 41.000 dólares en reparaciones y pérdidas.

Posteriormente se descubriría que el software que robó 'C0mrade' se trataba del código fuente que controlaba elementos críticos de supervivencia dentro de la Estación Espacial Internacional. Según la NASA, este software permitía controlar la temperatura y la humedad dentro de la ISS, así como otros elementos importantes del entorno físico. Por lo anterior, la NASA tomó la decisión de apagar todo y reescribir parte del código fuente, además de reforzar la seguridad de sus sistemas.

Para agosto de 1999, Jonathan ya había logrado vulnerar los sistemas de la gran compañía de telecomunicaciones BellSouth, el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Huntsville, Alabama, y el sistema escolar del contado de Miami-Dade, pero lo que ocasionaría que las alertas de las autoridades se encendieran, sería una intrusión a los ordenadores del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el Pentágono.

Jonathan se había convertido en la primer persona en el mundo en crackear al DOD entrando al sistema de la Agencia de Reducción de Amenazas a la Defensa (DTRA), división del DOD encargada de analizar las posibles amenazas a Estados Unidos. Pero aquí lo más interesante es cómo había logrado todo esto.

Jonathan había encontrado una puerta trasera en uno de los servidores de Dulles, Virginia, donde instaló un sniffer que le permitió espiar miles de llamadas y mensajes, pero su objetivo se centró en el personal del DTRA. Entre septiembre y octubre de 1999 logró interceptar más de 3.000 mensajes entre empleados de la agencia, mensajes que le permitieron obtener nombres de usuario y contraseñas que le dieron acceso a 10 ordenadores militares.

Después de varias semanas de investigación, el 26 de enero del año 2000, agentes del DOD, la NASA y el Departamento de Policía de Pinecrest conseguían finalmente una orden para entrar a la casa de Jonathan y aprehender al hacker.

En septiembre de ese mismo año, Jonathan, ya con 16 años, se declaraba culpable de dos cargos de 'delincuencia juvenil', ya que al ser menor de edad era imposible aplicar otro tipo de cargos, además de que los delitos informáticos aún no estaban del todo tipificados en la ley estadounidense. Se estima que si Jonathan hubiese sido adulto hubiera podido alcanzar una sentencia de hasta 10 años de prisión y el pago de una multa por varios miles de dólares por daños.

Es así como Jonathan recibía una sentencia por seis meses de arresto domiciliario, la prohibición de acceder a ordenadores para uso recreativo, libertad condicional hasta que cumpliera 18 años, y la obligación de escribir cartas de disculpa tanto a la NASA como al DOD.

Más tarde, Jonathan mencionaría en una entrevista que todos estos movimientos eran una especie de trofeos.

"El gobierno no tenía demasiadas medidas de seguridad en la mayor parte de sus ordenadores. Ellos carecen de una verdadera seguridad informática, y la parte más complicada es que se den cuenta de ello. Sé Unix y C como la palma de mi mano, y esto porque he estudiado una gran cantidad de libros y he estado pegado a un ordenador durante todo este tiempo. La parte difícil no es entrar, esto se trata de aprender y realmente saber qué es lo que se está haciendo."