La historia de Dancing Baby, el meme viral que apareció cuando no había ni memes ni vídeos virales

Hoy es frecuente que muchos vídeos se vuelvan virales y se compartan de forma global en redes sociales y aplicaciones de mensajería, pero a mediados de los 90 el concepto si algo era viral es que probablemente se trataba de una enfermedad.

En otoño de 1996, no obstante, apareció el vídeo de una animación creada en 3D y que mostraba a un bebé con un pañal bailando al son de la canción 'Hooked on a feeling' al que pronto se le conoció como 'Dancing Baby'. Series de televisión como 'Ally McBeal' convirtieron aquella animación en un fenómeno de masas que hace unos años quedó en el olvido, pero recientemente un estudiante resucitó el meme, que ahora se puede disfrutar en gloriosa resolución HD.

El vídeo del bebé que bailaba era curioso pero también inquietante: esos movimientos eran antinaturales para el pequeño, pero lo cierto es que fue una demostración de lo que se podía conseguir con animación 3D en aquella época.

Los creadores del modelo del bebé fueron los del equipo original que desarrolló la aplicación Character Studio de Kinetix/Autodesk, la empresa que ya era conocida mundialmente por su software de modelado y renderizado 3D Studio Max.

Los propios responsables del modelo 3D del bebé se dieron cuenta de que era mucho más llamativo hacer una animación en la que se le veía bailando que una en la que podría haber aparecido gateando o andando. Aquel baile al son de un cha-cha-chá acabaría convirtiéndose en la demostración de lo que se podía lograr con aquellos dos programas de Autodesk.

