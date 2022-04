Elon Musk y su carrera poco conocida en el mundo de los videojuegos

Cuando aescuchamos hablar de Elon Musk hoy en día y lo primero que nos viene a la mente son sus coches Tesla, sus cohetes y satélites de SpaceX y hasta sus locuras en forma de lanzallamas, túneles para evitar el tráfico (más o menos) o comprar el 10% de Twitter. Musk tiene actualmente 50 años y durante su juventud no parecía pensar en coches eléctricos o cohetes espaciales, ya que gran parte del tiempo lo dedicaba a los videojuegos.

El multimillonario CEO de algunas de las compañías más innovadoras del mundo era muy distinto a cuando tenía 12 años, vamos, casi como cualquier otra persona. Elon Musk buscaba ser programador de videojuegos y en 1984 tuvo la oportunidad de publicar su primer juego: 'Blastar'.

Inquietud y creatividad

Ojo, no debemos confundir el 'Blastar' de Musk con el 'Blastar' de arcade de 1983 o el de Amiga de 1993. No, este juego es anterior y fue programado por un joven Elon en 1983. El juego fue publicado en 1984 cuando Elon tenía 12 años gracias a que lo vendió a la revista sudafricana 'PC and Office Technology' por 500 dólares. Dinero que usó para comprar otro ordenador, cómics y una edición de 'Dungeons and Dragons'.

'Blastar' apareció en la página 69 y estaba firmado por "E. R. Musk", el que sería su nombre artístico como programador de videojuegos. Musk vendía el videojuego bajo la siguiente descripción: "En este juego debes destruir un carguero espacial alienígena, que transporta bombas letales de hidrógeno y 'status beams'". A grandes rasgos, 'Blastar' era una versión simplificada de 'Alien Invaders' donde el objetivo era derribar enemigos antes de que nos mataran.

30 años después de haberse publicado, 'Blastar' salió nuevamente a la luz gracias a la madre de Musk, Maye Musk, y Ashlee Vance, quien lo publicó en la biografía del ahora CEO de Tesla. Tomas Lloret, un lector y fan de Elon, decidió adaptarlo a HTML5 y ponerlo en línea de forma gratuita para que todos conocieran los inicios de Elon Musk.

Y llegó Rocket Science Games

Ya en 1994 y con 23 años de edad, Elon Musk era otro recién egresado y llegó a Silicon Valley buscando cualquiera trabajo que pareciera interesante. Es así como llegó a Rocket Science Games, un pequeño estudio que creaba videojuegos para Sega CD, en aquella época donde la mayoría de las historias se apoyaban en escenas live-action.

Como señala Scott Manley, Musk apareció en los créditos de juegos como 'Loadstar: The Legend of Tully Bodine', 'Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm' y 'Rocket Jockey'. Dentro de este estudio, Elon se encargó de escribir código básico de primer nivel, además de escribir y programar drivers que permitieran controlar los juegos desde diversos mandos.

Peter Barrett, cofundador de Rocket Science Games, mencionó en la biografía de Musk que su actitud era completamente errática, ya que era difícil darle instrucciones porque al final siempre acababa haciendo lo que él quería. Para muestra, un botón: tras convertirse en el mayor accionista de Twitter, lo primero que ha hecho ha sido impulsar el botón de "Editar".

A finales de 1995, Musk decidió abandonar el mundo de los videojuegos para centrarse en internet, energía renovable y proyectos espaciales. Y a partir de aquí, el resto es historia. El que empezó desarrollando una versión de 'Space Invaders' se ha convertido en la persona más rica del mundo con un patrimonio de 219.000 millones de dólares.