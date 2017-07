Cómo han cambiado las bicis del Tour de Francia en los últimos 100 años

¿Estáis disfrutando el Tour de Francia? El que aquí escribe, lo vive bastante. En realidad como todas las carreras del año, que intento seguir según mis ocupaciones laborales y personales me dejan hacerlo, pero sino fuera por eso me tragaría el metraje completo de este deporte mágico, que casi siempre lleva siesta incluida. Es uno de los acontecimientos deportivos que más me llena a lo largo del año, a sabiendas de que es una competición polémica, bastante.

A pesar de que me meta en el papel y cada año comprenda más cosas sobre el ciclismo, tengo claro que no soy un experto en la materia - me cuesta un mundo arreglar pinchazos -, así que creo que me ha venido bien hacer un ejercicio como este: vamos a hacer un repaso por la evolución de las bicicletas y tecnologías de competición en la ronda gala. Espero que a vosotros también os sirva, o al menos os entretenga.

Han cambiado las bicis, pero también las vestimentas y accesorios, intentaremos recoger las innovaciones más importantes

Aprovecharé la ocasión para presentar hitos y personajes, también algunos componentes importantes y necesarios para entender la evolución de este deporte. Trataré de acompañar este recorrido con algunas bicicletas ilustres, protagonistas de épocas muy diferentes en el deporte del pedal. Me parece más divertido así, pero estoy abierto a que me digáis si me dejé alguna joya olvidada, ya que me gustaría completar este artículo como se merece.

Si el Tour es menos interesante para vosotros, pero queréis profundizar en la historia de la bicicleta, también os puedo ofrecer este otro artículo, que se solapa en algún punto, pero nos permite conocer desde una perspectiva mayor a un vehículo que nos acompaña desde hace más de doscientos años. Para todos los demás, empecemos por el principio:

1885 - Safety Bicycle, la base

Nos tenemos que remontar a 1885 para conocer la estructura básica de lo que es una bicicleta hoy en día, era conocida como ‘safety bicycle’ y su nombre decía mucho sobre ella. O sobre lo que dejaba atrás, que eran esas bicis de rueda alta conocidas como biciclos o ‘Penny Farthing’, muy peligrosas de llevar y con las que realmente se empezó a competir.

Esta bici llegó mucho antes de que el Tour fuera una realidad, pero había que darle su valor ya que todos los modelos que competían en la ronda apostaban por esta configuración

John Kemp Starley fue su creador y probablemente el tipo que más ha hecho por la innovación en el mundo de la bici. Tenemos que apuntarle varios tantos: ruedas de similar tamaño, cuadro con una configuración similar a la existente hoy en día, y la incorporación de la cadena para mandar la fuerza de los pedales a la rueda trasera.

Con la safety bicycle se había creado una bici más segura y eficiente en el funcionamiento, que permitía al ciclista poner los pies en el suelo mientras estaba sobre ella, por lo que pausar la marcha y continuar no se convertía en algo demasiado complicado.

1891 - El neumático de Dunlop

Pasó muy poco tiempo hasta que estas bicicletas recibieron un contacto en condiciones con el suelo, fue en 1887 cuando John Dunlop inventó los neumáticos. Es curioso pero las creó para mejorar los paseos en bici de su hijo, que terminaba con dolor de cabeza por la mala absorción de las ruedas sólidas de madera.

Todo comenzó con una solución muy primitiva como colocar una banda de goma, pero claramente mejoraba la comodidad y prestaciones del vehículo de dos ruedas. A partir de ahí todo fue evolucionar, creando para ello la compañía Dunlop, que estoy seguro de que os sonará a muchos de vosotros.

En el mundo de la competición es un avance que se asimiló rápidamente. Muy poco tiempo después, en 1981, Édouard Michelin desarrolló un neumático que podía sujetarse a la llanta por medio de abrazaderas, pudiendo separarse para reparar pinchazos.

1898 - Piñón fijo no, mejor ‘Freewheel’

Esto hoy en día es una cosa que queda para las bicis fixed o la competición en pista, ya que la mayoría de bicis ‘normales’ cuentan con un mecanismo en la rueda trasera que permite a un eje girar libremente en un sentido y ser engranado en el sentido contrario. Vamos, que lo que nos dejaba es girar la rueda sin tener que pedalear, una posición de reposo encima de la bicicleta.

Nos equivocamos si pensamos que esto es nuevo, ha habido sistemas que permitían esto desde finales del siglo XIX - se le atribuye a Ernst Sachs en 1898 -, pero es justo comentar que estuvo realmente bien diseñado con la llegada del sistema ‘freehub’ de Shimano, allá por el año 1978.

1903 - El primer Tour

El que veis en imágenes es el francés Maurice Garin, ganador de la primera edición de la carrera. Lo hizo sobre una bicicleta de la marca ‘La Francaise’, confeccionada en acero, con 18 kilos de peso y llantas de madera. No se puso el maillot amarillo ya que hasta 1919 no fue ese el distintivo del que iba ganando la ronda.

En esa primera edición participaron sesenta ciclistas y sólo llegaron veintiuno al final. Otra curiosidad es que ellos mismos tenían que reparar las bicis, estaba prohibida la ayuda de los equipos, tampoco podía echar una mano el público.

1927 - Cierre rápido para ejes

Sustituir la rueda era una auténtica pesadez si se pinchaba o había que cambiar relaciones, menos mal que en 1927 Tulio Campagnolo apareció con algo que dura hasta nuestros días, que es el pasante con cierre o apertura rápido. Es un elemento independiente de la rueda, que la atraviesa para acomodarla y asegurarla al cuadro.

Utilizado en ambas ruedas se ganaba mucho tiempo en las operaciones al contar con un sistema de apriete que no utiliza tuercas, y es algo completamente normal en nuestros días, en competición. Seguimos viendo tuercas ya que en nuestras calles no interesa que las ruedas se puedan quitar con tanta facilidad.

1937 - Desviadores para cambiar de marcha

En la imagen podéis ver a Gino Bartali en 1948, con la bici Legnano. Estaba accionando el Cambio Corsa de Campagnolo

Con ‘desviadores’ hablamos de los mecanismos que hacen cambiar la cadena de una corona a otra

Como adelantábamos en el punto anterior, en los primeros años de competición los cambios se realizaban dándole la vuelta a la rueda, en cada lado había una relación diferente, así que imaginaos el tiempo que se tardaba en efectuar la operación, además del cambio de ritmo que suponía para el ciclista.

Los desviadores comenzaron a existir a finales del 1800 - principios del siglo siguiente -, pero hasta 1937 no los vimos introducidos en el Tour de Francia, ya que no se permitían. Obviamente la velocidad media de la carrera se incrementó bastante ese año 1937 con la posibilidad de cambiar relaciones.

Algunos cambios de la época, de izquierda a derecha: el Cambio Corsa de Campagnolo, Paris-Roubaix de la firma italiana, el desviador de Simplex, y el Simplex Competition

Existe una idea equivocada, Tulio Campagnolo no fue el que estrenó un sistema de cambio en la competición, realmente fue Simplex el que lo hizo en ese año basándose en un desviador por cable. Pero la realidad es que la empresa italiana lo popularizó en 1949 con su sistema Gran Sport.

Antes que eso y al tiempo que Simplex, Campagnolo ya había estado jugando con unas ideas menos refinadas que Gran Sport en los modelos Corsa y Roubaix, que funcionaban con palancas sostenidas en la vaina superior trasera. Había más marcas y modelos, y sobre todo, patentes de por medio que se podían comprar para aprovechar los avances de la competencia.





Esto de los desviadores eran tan importante en sus primeros años que las marcas se peleaban por contar con los mejores ciclistas: Fausto Coppi pasó de Campagnolo a Simplex, para años más tarde volver. Las dos empresas volvieron a competir por Jaques Anquetil o Bobet entre 1957 y 1964.

La balanza poco a poco fue cayendo del lado de Campagnolo que empezó a servir grupos completos, desviadores delante y detrás, y un sistema ‘Nuovo Record’ introducido en 1968 con el que prácticamente estuvo reinando durante 16 años. El futuro fue claramente revolucionado por los japoneses de Shimano, pasando a competir de tu a tu con Campagnolo, incluso ganándole la partida en los primeros quince años del nuevo siglo.

1937- ¿Llantas? Mejor de aluminio

Este mismo año llegó un avance muy importante a las ruedas, ya que se cambió la madera por el aluminio en las llantas, probando que ese material y su reducción de peso y durabilidad habían llegado para quedarse. Fue Mavic con sus ‘Duralumin’ de 750 gramos las que consiguieron abrir el camino en 1934, pero al Tour llegaron poco después.

Como curiosidad importante en esa edición, tenemos que comentar que para que no llamaran la atención y no entraran en conflicto con la organización, se llegaron a pintar de color madera.

El Tour se ha celebrado anualmente desde 1903, solo interrumpido desde 1915 a 1918 a causa de la Primera Guerra Mundial; desde 1940 hasta 1946 por a la Segunda Guerra Mundial

1949 - La Bianchi de Fausto Coppi

Más bonita para mi gusto y montura del gran Fausto Coppi, también me gustaría enseñaros a la Bianchi ganadora del Tour de 1949. La bicicleta italiana es fácilmente reconocible por su color, que sigue siendo utilizado a día de hoy.

Otra Bianchi mítica es la de Felice Gimondi, ganadora del Tour en 1965. Mismo color verde claro, pero con un cuadro mucho más ligero tipo FG, que se convirtió en un objeto de deseo para los seguidores del ciclismo en la época, y estoy seguro que hoy en también hoy en día.

Los reinados de Anquetil y Merckx

El ciclismo normalmente tiene épocas en la que un corredor es más fuerte que el resto, y eso se tiene que probar en el Tour de Francia, que es la prueba principal. Los años sesenta y setenta tuvieron a dos dictadores: Jacques Anquetil y Eddy Merckx, diez rondas galas suman entre los dos.

Anquetil tuvo sus mayores éxitos sobre bicis Helyett Speciale y Gitane. El legendario ciclista belga corrió con muchas marcas diferentes, aunque aparecía su nombre en el cuadro estaban construidas por Superia, Peugeot, Masi, Marcel Van der Este, Pella, Colnago, Kessels o DeRosa.

La bici con la que Anquetil ganó el Tour pesaba 10,2 kilos, no parecen muchos. Poco menos eran los 9,6 kilos de una Colnago de Eddy Merckx en 1968. En esos pesos estuvo oscilando la cosa hasta que llegó la fibra de carbono y nos situamos en la barrera de los 6,8 kilos de las bicis de Armstrong o Froome, que es donde la UCI decidió que no se podía bajar.

1970 - el casco, aunque no en competición

Me salto un poco el hilo de los desarrollos importantes en la competición para darle su valor a algo tan importante como es el casco, que podemos decir que llegó al mundo del ciclismo en la década de los setenta. Durante mucho tiempo no ha sido bien recibido por los deportistas, por la pesadez y el calor de llevarlo tantas horas, pero al final se hizo obligatorio, por el bien de la seguridad.

Más que cascos podríamos decir que estuvimos muchos años viendo chichoneras, pero hay dos empresas que se tomaron muy en serio mejorar el diseño de los cascos: MSR y Bell. Jugando con el poliestireno utilizado en los de las motos, se buscaban diseños con ventilación.

El modelo más popular, o creo que fue un punto de inflexión, es el Bell Biker (1975), con pobre ventilación, pero era el comienzo de muchas evoluciones que nos llevan hasta los noventa. La tecnología permitió crear moldes que desplegaban escudos muy delgados y resistentes, que permitían diseños muy aerodinámicos, ligeros y con agujeros para refrescar la cabeza.

1971 - Los pedales automáticos

Stephen Roche fue el último corredor que ganó un Tour de Francia con rastrales, en 1987

La misión de tener el pie sujeto al pedal es la de conseguir la pura eficiencia del esfuerzo, aprovechar el movimiento circular completo es mandar mucha más fuerza en un pedaleo continuo. Hacerlo con un sistema de rastrales era la primera posibilidad, pero conseguirlo con un sistema más limpio y cómodo no llegó hasta 1971, cuando Cino Cinelli presentó sus M71.

En la siguiente década se mejoró mucho el sistema de anclaje de la zapatilla - copiando ideas de las botas de esquí -, fue principalmente la francesa Look la que lo consiguió en 1984. Solo tardó un año más en demostrarle al mundo que esto era lo ideal para ser más competitivo: ganó el Tour con Bernard Hinault.

1975 - Peugeot PX-10

Siguiendo con otras marcas y bicis míticas, no nos podemos olvidar de la francesa Peugeot y su modelo PX-10, con ella Bernard Thevenet, ganó el Tour en 1975 y 1977. Existente desde mediados de los sesenta, cuando se hizo realmente popular fue con esas victorias, y Peugeot como marca supo rentabilizarlas muy bien en sus ventas como fabricante.

1977- Nos vestimos de licra

La ropa también es muy importante en el mundo de la competición, en el ciclismo podríamos decir que más, ya que hay que moverse en circunstancias meteorológicas extremas y se necesita una especial comodidad a bordo de la bici.

La llegada de la licra (elastano, spandex) es un paso que también podemos considerar como importante, dejando atrás tejidos pesados, calurosos, que no transpiran. La primera marca que empezó a probar con esto es la italiana Castelli, jugando incluso con colorido inesperado en este tipo de deporte.

1980 - TI-Raleigh Pro Team bike

La firma inglesa de bicicletas puso toda la carne en el asador para que un equipo holandés ganara el Tour de Francia con sus bicicletas, bajo el liderazgo de Peter Post. Se fundó en 1972 y se llamó Ti-Raleigh. Hacía falta una bicicleta de mucho nivel.

Ganadores de multitud de clásicas, mundiales y etapas importantes, podemos decir que el equipo holandés fue muy efectivo, pero hasta 1980 no consiguió el gran premio a manos de Joop Zoetemelk. Raleigh es la única marca británica que ha ganado la vuelta francesa.

La preciosa bici que veis en imagen, con Zoetemelk sobre ella, fue creada en el Raleigh SBDU (Special Bike Development Unit) bajo la dirección de Gerald O’Donovan. Se empleaban tubos de acero Reynolds 531, las ruedas estaban construidas artesanalmente en la factoría y equipaba Campagnolo Record.

1983 - El ordenador en la bici

El primero que se puso en circulación lo hizo Avocet y se llamó Cyclometer 20. Aunque fue presentado en 1983 no se comercializó hasta 1985. Permitía casi todo lo importante que le podemos demandar hoy a un cerebro para la bici, como calcular la velocidad instantánea, la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. Sus menos de 30 gramos acompañaron a Greg Lemond en sus carreras.

1983 - Las Gitane de Hinault y Fignon

Nos podemos aburrir de enseñar bicicletas de la época, perdonadme todos aquellos que son amantes de los ochenta: podéis dejaros vuestras propuestas en los comentarios, por favor. Pero tengo que seguir eligiendo, y creo que a pocos les faltará la francesa Gitane entre las bicis destacadas (pertenecía a Peugeot).

Ganó con Hinault la friolera de cuatro rondas y con Lauren Fignon los Tour de 1983 y 1984. Todas tenían un cuadro de acero y color azul muy reconocible. Empezábamos una época en la que los medios de comunicación enseñaban las bicis por todo el mundo, así que era propiciar que un japonés o un estadounidense quisieran unas Gitane como las del ciclista con gafas o las de ‘Le Patron’.

1986 - Look KG86 Tour de France

No es Lemond, es Steve Bauer, pero nos sirve para conocer cómo era esa bici con tubos de carbono

La fibra de carbono llega a las bicis de competición de forma seria, ya que en los 70 ya se había estado jugando con la posibilidad sin mucho éxito. La francesa Look, en asociación con TVT, fue la primera en producir un cuadro con tubos de carbono y kevlar. Como podéis comprobar en las imágenes, las uniones son diferentes, ya que se empleaba el aluminio en ellas.

El cuadro Look KG86 no solo fue el primero en producción con estas características, también se hizo muy famoso por ganar el Tour de Francia con el americano Greg LeMond.

1989 - El manillar TT en la contrarreloj

Terminando la década empezaron a llegar muchas innovaciones que tienen que ver con posición del ciclista y su aerodinámica. Crear bicicletas preparadas para las carreras contrarreloj era muy importante ya que marcaban diferencias para ganar grandes vueltas.

Uno de los elementos más llamativos era sin duda el manillar TT (time trial) que permitía estirar los brazos y el cuerpo para asumir una posición más aerodinámica. LeMond le ganó a Fignon el Tour de 1989 con sus piernas, pero todo el mundo reconoció que este tipo de elementos ayudaron a recuperar los 50 segundos de diferencia con los que llegaron a la contrarreloj final.

Interesante comentar que Lemond ganó la carrera usando componentes Mavic, en una competición dominada por Campagnolo. En la imagen podéis conocer la fantástica bici de crono que Bottechia creó para Lemond.

1989 - Llegan los medidores de potencia

Suena a deporte muy moderno, que ofrece herramientas para que los entrenamientos sean efectivos, para conseguir un mejor rendimiento en competición. Conceptos como potencia normalizada o vatios son muy normales hoy en día, pero tuvieron su origen a finales de los ochenta.

El primero conocido se lo tenemos que atribuir a Ulrich Schoberer y se llamaba SRM (Schoberer Rad Messtechnik). Esencialmente es un aparato que mide la potencia generada en cada momento, con ellos se pueden conocer los límites útiles de cada ciclista.

Lo estrenó la selección alemana, lo popularizó Greg Lemond, incluso Bjarne Riis lo utilizó para ganar una clásica como la Amstel Gold Race (entrenando meses antes el recorrido). El dominio actual del Team Sky tiene mucho que ver con el estudio de los límites de los deportistas y estos aparatos.

1990 - Cambiando con el freno: Shimano STI

Hasta 1990 los cambios de las bicicletas estaban en el cuadro, había que soltar las manos del manillar para activar las palancas de plato o coronas de piñones. Los japoneses de Shimano decidieron llevar la idea del cambio de bicis de montaña - activación por pulsación - hasta el manillar de una bici de carretera.

¿Cómo? Pues colocándolo en el mismo sitio donde está el freno, con dos botones en la mismísima palanca. El resto de competidores, Campagnolo y más tarde SRAM, se sumarían a una idea que se convertiría en el estándar fuera y dentro de la competición.

1991 - Las Pinarello de Indurain

El acero era el denominador común en las bicicletas durante décadas, nos tendremos que marchar hasta los 80 y 90 para conocer las ventajas del aluminio y la fibra de carbono: Miguel Indurain fue el último en ganar un Tour - 1994 - con una bici de acero (Oria/Pinarello).

En 1995 el navarro ya ganó la prueba con una Pinarello de aluminio, montada en Campagnolo Record. El año siguiente la historia se repitió con Bjarne Riis, en 1997 con Ullrich, y dos más tarde, con la Bianchi de Marco Pantani. Pero poco más, el aluminio en alta competición dejó rápidamente paso a la fibra de carbono.

1999 - Fibra de carbono para un tramposo

Aunque oficialmente está descalificado, no podemos obviar el avance que hizo Trek con las bicis de Lance Armstrong, de 1999 a 2005. Sus bicicletas eran completamente de carbono, fueran las primeras en “ganar” un Tour con este material.

Las bicis del equipo US Portal, desde 1998, estaban creadas con cuadros de carbono OCLV (Optimum Compaction Low Void). Era la familia 5000 de Trek que más tarde fue relevada por la Madone. Se convirtieron en una locura en ventas en Estados Unidos, ya que bici y corredor eran del país. También fue un espaldarazo para Shimano, que se alzaba con el primer puesto por primera vez.

2009 - El cambio electrónico DI2

Los cambios en las bicicletas, durante muchos años, implicaban tener mecanismos y cables que se accionaban desde pulsadores con un recorrido físico en los que uno realmente tenía que sentir que el cambio se estaba produciendo. Empresas como SunTour o Mavic ya jugaron con la idea de sustituir todo esto por una solución electrónica, que cambiaba a golpe de botón.

Pero no fue hasta 2009 cuando realmente se encontró con una solución madura, se trataba del grupo Shimano Di2. La tecnología probó ser tan eficiente que todos los equipos fueron saltando a ella, con la consecuente respuesta de los competidores, tanto Campagnolo como SRAM tienen alternativas.

2012 - Sky y las Pinarello Dogma

La firma italiana es la más laureada en el Tour, la que más etapas ha ganado y la que más grandes vueltas ha conseguido

El Tour de Francia de 2012 fue ganado por Bradley Wiggins sobre una Pinarello Dogma, la marca que más etapas y Tours ha cosechado en la historia de la ronda gala. El grupo que siempre ha acompañado a estas bicicletas de carbono es el citado anteriormente Shimano Di2, electrónico.

En 2013 Froome le da el relevo a Wiggins con los mismos ingredientes en bici y componentes, con los que repetiría en las victorias absolutas de 2015 y 2016. Este año se postula como el principal favorito.

Esto se hace eterno y no las puedo meter todas, pero siento que me dejo atrás montones de bicis interesantes como la Cannondale CAAD3 de Cippollini (1997), las Giant-TCR que usaba la ONCE (1999), las Cervélo Soloist de aluminio (2001) o las espectaculares Specialized SWorks (2014). Mención especial por su material para la Pinarello Dogma de aleación de magnesio (2006) con la que Pereiro recibió su Tour.

El futuro del Tour

Es un hecho que los frenos de disco están ahí para quedarse y ganar etapas, algo que no a todo el mundo gusta. Lo que viene por delante es complicado de adivinar, posiblemente cambios por parte de la UCI que acerquen a las bicis domésticas a las de competición, y otros no tanto, como la eliminación del límite de peso (6,8 kilos ahora).

Lo mejor que podemos hacer es disfrutar del Tour actual, con las grandes etapas de montaña por delante justo en el momento que publico esto y unas diferencias mínimas entre competidores. Una pena que nos hayan privado de Sagan, dejando un hueco irremplazable en el pelotón.

Termino invitándoos a que participéis en esta lista de bicis y evoluciones, soy consciente de que me dejé muchas cosas atrás y me podéis convencer de que deben estar. En todo caso, gracias por llegar hasta aquí.

Life is like riding a bicycle. In order to keep your balance, you must keep moving.” Albert Einstein

