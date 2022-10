Tenemos el primer primerísimo primer plano de la cara de una hormiga. Es una imagen terrorífica

Ni es un alienígena, ni el delirio de un artista empeñado en representar diablos ni tampoco la última locura surrealista de la IA de Dall-e. Lo que ves aquí es un retrato, un primerísimo primer plano de una criatura real que respira, se alimenta y vaga tranquilamente por este nuestro planeta igual que tú o yo. Lo que puedes ver aquí, con esos dos puntitos color cinabrio, esa especie de fauces y una media sonrisa digna de alentar pesadillas es, ni más ni menos, que una hormiga.

Eso sí, ampliada cinco veces bajo un potente microscopio

La imagen la ha captado Eugenijus Kavaliauskas y aunque bien podría aspirar a la gran galería de los horrores microscópicos o inspirar a los maquilladores encargados de recrear los orcos de Tolkien, su intención al tomarla era otra: participar en el Concurso de Fotomicrografía Nikon Small World.

El doctor Kavaliauskas no logró colarla entre las 20 mejores a juicio del jurado, ni siquiera figurar en la lista de 15 menciones honorífica; pero sí en la galería de imágenes "distinguidas". Y de ese selecto catálogo de microfotografñias a la viralización en redes, claro, tardó medio suspiro.

Kavaliauskas sacó su cámara y lentes de aumento y la imaginación se encarga del resto. Con sus colores, mezclas de ocres terroso y rojo sanguinolento, la foto, que su autor ha titulado “Ant (Camponotus)” parece el mismísimo retrato de una de las criaturas del averno.

No, this isn't some alien monster out of a horror movie, this is an actual photograph of an ant using a magnifying lens. Nikon awarded it an 'Image of Distinction' this year.



