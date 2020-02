El Smithsonian libera 2,8 millones de imágenes que pasan a ser de dominio público

El Smithsonian es uno de los complejos de museos más grandes del mundo. En su interior, alberga unos 154 millones de artefactos y especímenes de todas las partes del globo, además de centros culturales y centros de investigación. Ubicado en la Explanada Nacional, entre el monumento a Washington y el Capitolio de los Estados Unidos, el Smithsonian alberga 19 museos en total que se pueden visitar gratis y cuyo contenido será más accesible a través de internet gracias a las 2,8 millones de imágenes que pasan a ser de dominio público, cortesía de la institución.

Lo ha hecho a través de la plataforma "Smithsonian Open Access", que tal y como describe la web, permite "descargar, compartir y reusar" las imágenes de la institución sin preguntar. Hay datos e imágenes en 2D y 3D de los objetos que se encuentran en los 19 museos, nueve centros de investigación, librerías, archivos y el Zoo Nacional de la institución, lo que lo convierte en un banco de imágenes gratuito a tener en cuenta.

2,8 millones de imágenes accesibles desde un buscador

La plataforma consta de un buscador por palabras clave que se puede ampliar a través del buscador avanzado. Basta con escribir un término, digamos "technology" (recuerda que la plataforma está en inglés) y obtendremos todos los resultados. Precisamente, para este término, hay 641 imágenes y siete modelos en tres dimensiones que se pueden descargar o ver desde la web. Por ejemplo, tenemos esta imagen de uno de los motores de descenso del Apollo 11.

¿Te gusta la imagen y quieres guardarla o usarla? Click derecho > "Guardar imagen" o pulsa en el icono de descarga que aparece en la esquina. La plataforma te dará la opción de obtener un TIFF (un formato muy usado en la industria gráfica y en la fotografía profesional) y un JPEG de alta resolución (de 6.300 x 8.688 píxeles en este caso) o de diferentes tamaños reducidos.

Todos los resultados que hemos comprobado tienen varias imágenes en alta resolución desde diferentes ángulos, pero ojo al descargarlas. Las imágenes, al estar en semejante resolución, son bastante pesadas. Siguiendo con el cohete del Apollo 11, el JPEG pesa 6 MB y el TIFF 120 MB, así que sería recomendable conectarse a la red WiFi para descargar varias imágenes desde el móvil. Hemos encontrado fotos en JPEG de hasta 44 MB.

Además, cada imagen, modelo o dato está acompañado de una descripción, un resumen y su historia. Por ejemplo, el avión de los hermanos Wright de 1903 tiene una descripción técnica de los componentes, un resumen con algunos datos relevantes y, más abajo, toda la historia contada de principio a fin. Hay imágenes de infinidad de artefactos y algunos de los que nos han llamado la atención son este Ford Model T con esquís, esta máquina de coser Singer de 1851, la Olivetti Studio 46 que usó Octavia Buttler y el módulo de mando del Apollo 11.

Un apunte sobre las licencias

El avión de los hermanos Wright.

Todo el contenido de la plataforma Smithsonian Open Access tiene licencia Creative Commons Zero (CC0 1.0). Dicho de otra forma, el contenido no está protegido por derechos de autor y puede usarse para propósitos comerciales y no comerciales sin pagar regalías y sin restricción del copyright. Podrás ver el icono de la licencia en todas las imágenes cuando las selecciones.

Ahora bien, el Smithsonian "no garantiza que todo el contenido marcado con el icono CC0 esté libre de derechos en poder de terceros". Dicho de otra forma, un tercero puede reclamar derechos sobre el contenido cuando, por ejemplo, se muestre una marca comercial o haya derechos de privacidad o publicidad. Desde la institución advierten que el usuario es "responsable de su propio uso legal de estos materiales y de no infringir los derechos de autor".