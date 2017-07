Samsung Gear 360 (2017), análisis: sigue siendo pronto para el vídeo 360 doméstico

Presentada junto a los Galaxy S8 y S8+ al fin hemos podido probar la nueva cámara de vídeo 360 de Samsung. Una renovación del modelo lanzado el año pasado que mejora ligeramente la calidad de vídeo. Sin embargo, lo más destacado son sus cambios en temas de diseño.

Si os interesa el tema de grabar vídeo en 360 grados y buscáis cámara que os permita hacerlo sin tener que desembolsar una cantidad importante de dinero, aquí comienza nuestra review de la Samsung Gear 360 (2017).

Samsung Gear 360 (2017), características técnicas

Características Gear 360 (2017) Gear 360 (2016) Dimesiones y peso 100.6 x 46.3 x 45.1 mm 130gr 66.7 x 56.3 x 60.1 mm 152gr Sensores 2 sensores opuestos, 1/2,3“ CMOS 8,4 Mpx, Lentes 180º apertura f/2.2, ISO máx 1.600 2 sensores opuestos, 1/2,3” CMOS 15 Mpx, Lentes 180º apertura f/2.0, ISO máx 1.600 Resolución Vídeo máx 4K (4096 x 2048) a 24fps, Foto a 15MP Vídeo procesado: máx 4K (3840x2160) a 24fps, Foto procesada: 360º 25,9 Mpx Autonomía Batería no extraible 1160 mAh Batería extraíble 1.350 mAh Almacenamiento MicroSD MicroSD Conectividad Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v4.1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), Wi-Fi Direct, Bluetooth® v4.1, NFC, microHDMI Conexión USB C 2.0 MicroUSB 2.0 Apps Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017), A7 (2017) Android 5.0 o superior / iPhone 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus, SE iOS o cualquier dispositivo con 10.0 o superior y PC Android (sólo disponible para Samsung) y PC Precio 249 euros en Amazon 199€ en Amazon

Un diseño más cómodo

El diseño de la anterior Gear 360 era curioso y, en cierta medida, acertado aunque también había detalles que hacían que no resultase tan cómoda de manejar con una sola mano. Si queríamos sujetarla y, por ejemplo, interactuar con el botón de grabación, costaba ya que estaba en la parte superior.

La nueva Gear 360 mejora la usabilidad a cambio de perder la opción de contar con una batería extraible

Ahora, en la versión 2017, la nueva Gear 360 soluciona ciertos problemas de usabilidad y mejora el agarre gracias a ese cuerpo añadido, la reubicación de botones y algún que otro cambio que hacen que la experiencia sea mejor. Es cierto que perdemos algo interesante como la batería extraíble pero entendemos que compensa, aunque habrá quien opine lo contrario.

Respecto a los materiales de construcción la calidad es idéntica a la del año pasado. Tal vez ahora transmita algo más de robustez pero en general sigue haciendo uso de plástico para la construcción del cuerpo que parece aguantará bien el paso del tiempo.

Por lo demás, la nueva Gear 360 (2017) es todo lo que veis. Una cámara de vídeo en 360º que sigue manteniendo rosca para trípode, pesa poco (130gr) y cuya única protección es IP53 (polvo y salpicaduras de líquidos).

Mejorando (levemente) la calidad de vídeos y fotos en 360 grados

La nueva Gear 360 (2017) ofrece una mejora leve en la calidad vídeos y fotos en 360 grados. No os puedo mostrar una comparativa directa, con fotos y vídeos tomadas en el mismo lugar, pero hay un mejor rendimiento en el procesado y los propios sensores. No obstante, no esperéis un salto abismal de calidad porque no lo encontraréis.

Separando ambas capacidades, la de grabar vídeo y hacer fotos, en la grabación de vídeo 360 el mayor inconveniente es la falta de luz. Sabemos que a pesar de grabar vídeo a resolución 4K -exactamente a 4096x2048 (el modelo de 2016 graba a 3840x2160)- a la hora de convertir ese clip plano en esférico perdemos detalle y la resolución efectiva que vemos es menor. Pero eso no es tanto problema como el ruido que se genera cuando la luminosidad de la escena baja un poco.

((((La nitidez se puede forzar un poco con los ajustes que ofrece para que sea algo mayor, pero con el ruido no se puede hacer nada más que intentar que la cámara no vaya hasta los 1600 ISO máximo que permite.)))

El ruido en la imagen es el principal problema de la cámara, más incluso que la falta de nitidez

En fotografías es diferente. El problema sigue estando presente pero, al ser una imagen estática y no haber procesado de vídeo, los resultados son mejores. Además, opciones como el modo HDR permiten salvar escenas algo más complicadas. Esto último sumado a los nuevos modos de captura hacen que esta sea una cámara más interesante con respecto a su predecesora para el tema fotos 360.

El sonido capturado por los micrófonos de la Gear 360 es bueno aunque para mejore resultados lo óptimo es recurrir a grabadoras como la Zoom H2n

No obstante, esta es una cámara para el mercado doméstico. Eso de partida ya implica ciertas limitaciones y debe hacernos rebajar las expectativas. Si se quiere una calidad mayor las verdaderas alternativas pasan por cámaras como la Nokia OZO.

Por último, el sonido captado no está nada mal. Como siempre, esto no es una cámara profesional y si quieres recoger audio con más detalle en 360 grados hay grabadoras orientadas a ello como la Zoom H2n. Igualmente la calidad que ofrece la Gear 360 está bien para grabar en eventos o momentos donde no tengamos opción o necesidad de hacerlo con un equipo dedicado.

Compatible con algunos Samsung Galaxy y el iPhone

Sabiendo qué calidad nos ofrece la Gear 360 la pregunta inmediata es cuáles son los requisitos para usar la cámara. A priori no hace falta nada. La cámara se puede usar de forma independiente a través de su pequeña pantalla se puede acceder a los distintos modos que ofrece, opciones de configuración, etc. Aunque hemos de reconocer que conjuntamente a la aplicación móvil es muy cómoda de usar. Además de tener opciones como el control remoto o un vistazo más claro a todos los ajustes.

Las apps móviles también son necesarias para generar el contenido esférico. Si no pudiésemos usarlas, debido a que sólo son compatibles con una lista de dispositivos Galaxy determinados así como dispositivos iOS con versión 10.0 o superior, entonces tendríamos que recurrir a las versiones de escritorio de Gear 360 para Windows o Mac, que además permite hacer live streaming.

Sí, la app móvil es compatible con iOS pero no con todos los terminales Android aún contando con la versión 5.0 o superior. Y da igual si es gama alta. De todos modos hay una versión no oficial, o mejor dicho modificada, de Gear 360 para Android que se puede ejecutar en otros terminales.

Del proceso de creación no creo que haga falta dar explicaciones. Las aplicaciones lo hacen sin que tengamos que hacer otra cosa que seleccionar el contenido. Pero si queréis saber más tenéis un artículo que publicamos donde hablamos sobre crear, editar y compartir vídeo 360.

La opinión de Xataka

La Gear 360 (2017) es una buena evolución de lo visto el año pasado. Una cámara con un formato ahora más atractivo y con mejoras en la usabilidad y calidad, aunque sean leves. Todo ello con un precio de 249 euros que resultará elevado según la valoración de cada usuario. Porque el mayor problema de esta Gear 360 no es su precio ni su calidad, la cual es buena, sino su utilidad real en el día a día.

Con un precio atractivo y teniendo en cuenta sus limitaciones en términos de calidad, la principal pega es cómo aprovechar un contenido poco común

Las cámaras 360 para el sector doméstico no son nada nuevo y a pesar de ello siguen teniendo complicado hacerse un hueco. La difusión de contenido 360 no ha explotado y su uso práctico parece estar limitado a eventos o situaciones muy concretas. Además, contar historias en 360 no es tan sencillo como con las tradicionales.

Por eso, y no tanto por la calidad, seguirán siendo un producto para quienes buscan experimentar con el contenido esférico. Si tienes esa inquietud, la Gear 360 es una buena opción. Si por el contrario no te interesa puede que si la compras quede en el cajón junto a la GoPro.