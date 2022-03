12 películas que podemos ver en streaming con la fotografía como protagonista

Si algo nos gusta nos hace ilusión que salga en una película. De pequeños nos gustaban los dinosaurios e íbamos como locos a verlos. Ahora nos puede gustar la fotografía, y si vemos un fotógrafo como protagonista nos encanta. Es difícil encontrarlos, así que por este motivo vamos a buscar buenas películas en las que la fotografía tiene todo el protagonismo.

No podemos dejar de recomendar una y otra vez las joyas del género, como 'La ventana indiscreta' o 'Ciudad de Dios', dos películas imprescindibles en cualquier lista de este tipo que se precie.

Pero aquí vamos a buscar las películas que podemos ver en las plataformas que tenemos a nuestro alcance; Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max...

Las películas de fotógrafos que podemos ver en streaming

Vamos a encontrarnos todo tipo de películas sobre fotógrafos. Algunos son clásicos, otras desconocidas y otras solamente les gustaran a los que vamos todo el día con la cámara al hombro.

En muchas de ellas el protagonista lleva una cámara, o una fotografía desencadena toda la historia. Siempre podemos descubrir algún aspecto fotográfico que nos guste en ellas. O lo mejor de todo, que nos animen a salir a hacer fotos.

Películas de fotografía en Netflix

El fotógrafo de Mauthausen (2018) es la historia real de Francesc Boix (Mario Casas), un preso en el campo de concentración que consigue trabajar en el laboratorio fotográfico y arriesga su vida para fotografiar los horrores que luego se vieron en los juicios de Nuremberg. Lástima que tuviera tan poco presupuesto.

Madres paralelas (2021) es la última película de Almodovar. Es uno de los directores que más aman a la fotografía y en esta ocasión convierte a Penélope Cruz en una fotógrafa versátil, desde hacer retratos a un antropólogo a usar su Phase One para fotografía de producto.

Curiosamente, no podemos ver, hoy en día, una de las películas de fotógrafos producidas por Netflix. 'Kodachrome' cuenta la historia de un padre y su hijo en un viaje para revelar los últimos carretes de la mítica película. Seguramente la repondrán en los próximos meses...

Películas de fotografía en Amazon Prime Video

En Amazon Prime Video encontramos varias películas relacionadas con la fotografía. No son muy conocidas, y en muchos casos parecen el filme perfecto para echarse una buena siesta los fines de semana después de una buena comilona. Pero sobre gustos no hay nada escrito, así que vamos.

La fotografía (2020) es la historia de amor de dos parejas unidas por una fotografía guardada en una caja. Lo que más me ha gustado es la crítica que se puede leer en la Wikipedia. Y el único motivo por el que está aquí: 'Se trata de una película vacía de contenido. Se intenta vender como cine independiente, de autor y no es más que una historia vacía, sin contenido, aburrida, repleta de clichés, estereotipos y sobre todo un snobismo desmesurado.'

Life (2015) es una de las mejores películas sobre fotografía que podemos ver. Es verdad que en algunas ocasiones el bueno de Robert Pattinson sujeta su Leica como si tuviera pantalla. Además, el director es uno de los mejores fotógrafos de retratos que existen, Anton Corbijn. Pero si no te interesa la fotografía puede que no sea lo que más te apetezca ver.

Madrid, Above The Moon (2016) es una película pequeña que me ha sorprendido. Porque al ver pasear al protagonista por Madrid con la cámara en la mano no he podido evitar verme a mi mismo paseando por la ciudad. Salvo que en la vida he ligado tanto, una pena.

Asesino de modelos (2019) es un mal canto a lo que no debería ser del mundo de la moda. Empieza con una sesión de fotografía en un gran estudio con un fotógrafo que no es profesional en absoluto. Todo está mal, desde sujetar mal la cámara hasta disparar los flashes del estudio sin conexión alguna (aunque sí que parece que algunas veces los dispara por simpatía).

Películas de fotografía en Filmin

En Filmin podemos encontrar muchas más películas dedicadas a la fotografía. Pero tengo que confesar que cuesta encontrar los grandes clásicos que aparecen en todas las listas que se precien. A cambio veremos pequeñas joyas que nos pueden permitir descubrir a autores desconocidos para nosotros.

La ventana indiscreta (1954) es el clásico entre los clásicos de películas de fotografía. El genial Hitchcock no deja de vernos como unos mirones. Pero a cambio descubrimos un asesinato y podemos ver que un flash puede dejar ciego al malo. Una de las pocas películas que pueden calificarse como perfectas.

El fotógrafo del pánico (1960) es una obra maestra en la que el protagonista es un mirón (traducción literal del título) y que solo utiliza la fotografía como una excusa. De hecho, solamente hace fotografías al principio. Su sadismo se manifiesta con el cine.

Salvador (1986) es la historia de un fotógrafo de guerra bajo la óptica de Oliver Stone. El trabajo de James Woods como el fotógrafo Richard Boyle es una de las mejores caracterizaciones de nuestro mundo que podemos encontrar en el cine. Y no dejéis nunca de escuchar las reflexiones de su compañero, el actor John Savage. Pura fotografía.

Bajo el fuego (1983) hizo posible 'Salvador'. Nos encontramos en Centroamérica en los años 80. Aquí encontramos otro gran papel de Nick Nolte. Es un rendido homenaje a los reporteros de guerra.

Películas de fotografía en HBO Max

Blow Up (1966) es otro clásico de estas listas. Refleja perfectamente el ambiente de aquellos años 60 en la figura de un fotógrafo con el que no te tomarías ni un café. Menos mal que está inspirado en el cuento de Cortazar 'Las babas del diablo'.

Los puentes de Madison (1995) es otro clásico incontestable. Clint Eastwood y Meryl Streep en estado de gracia para contar la historia de amor de un fotógrafo de National Geographic y una ama de casa aburrida de la vida.

Lo que todavía no podemos ver

Eso sí, hay películas que hoy en día son todavía imposibles de ver en cualquier plataforma. Y dentro del mundo de la fotografía, el santo grial, lo que colmaría todas las aspiraciones de un fotógrafo amante del cine, sería 'I love Melvin', una película de 1953, protagonizada por Donald O´Connor y Debbie Reynolds después del éxito de 'Cantando bajo la lluvia' (1952).

Es la historia de un fotógrafo de la revista Look que quiere conquistar a una bailarina prometiéndole una portada. Un musical que nunca he podido ver, pero que me encantaría, porque cuentan la típica historia de amoríos de aquellos años protagonizado por alguien que hace fotos...

La lista de películas que no podemos ver sobre fotógrafos es demasiado amplia. 'Ciudad de Dios' no está ahora mismo en ninguna plataforma. Tampoco vemos por ningún lado 'Una cara con ángel' (1957) , donde Fred Astaire se inspira directamente en Richard Avedon.

Echo de menos volver a ver 'Antes de la lluvia' (1994), una película con tres historias en la que un fotógrafo es protagonista en dos de ellas. De nuevo tenemos presente el horror de la guerra a través de la cámara. Si la encontráis no dejéis de verla.

'Los gritos del silencio', 'Las flores de Harrison', 'The bang bang club', 'El ojo público', 'Ha entrado un fotógrafo'... Demasiadas películas que son difíciles de ver, pero que seguro que tendremos algún día la suerte de volver a encontrarnos con ellas.