Sigue en directo la presentación de los videojuegos de PlayStation 5 con nosotros

Ya conocemos las especificaciones de la PlayStation 5 y el diseño del mando, y sí, es cierto que todavía no conocemos el diseño final de la consola, pero para hacer más amena la espera, hoy Sony nos ha citado para desvelar los juegos que estarán disponibles de lanzamiento. ¿Cuáles y cuántos serán? Hoy vamos a salir de dudas.

Por supuesto, como es habitual, en Xataka cubriremos la presentación a fondo para comentar todos los detalles, tráilers y videojuegos que vayan desfilando durante la hora que durará el evento de Sony. Si quieres descubrir lo que la marca nipona tiene preparado para su próxima generación de consolas, puedes hacerlo desde nuestra página de eventos y también desde nuestra cuenta de Twitter, @xataka.

Estos son los horarios previstos para la conferencia de Sony que se celebrará hoy, 11 de junio:

España peninsular, Mallorca, Ceuta y Melilla : 22:00 (21:00 en Canarias).

: 22:00 (21:00 en Canarias). México y Colombia : 3 PM.

: 3 PM. Venezuela y Chile : 4 PM.

: 4 PM. Argentina: 5 PM.

Qué esperamos ver

Juegos, juegos y más juegos. Eso es lo que esperamos ver en el evento de hoy. Sony no ha mencionado en ningún momento que vayamos a ver la consola, así que salvo que hagan un "One more thing" y la enseñen por sorpresa, los protagonistas indiscutibles del día de hoy van a ser los videojuegos. ¿Cuáles exactamente? No se sabe, aunque Antony Johnston, escritor de 'Dead Space', ha dejado caer que algo cuyo veremos.

Por otro lado, uno de los puntos que más debate están generando es la retrocompatibilidad. Se sabe que Sony y Microsoft están trabajando para los juegos de la generación actual puedan funcionar en sus nuevas consolas, pero todavía no conocemos títulos exactos. En un comunicado de mediados de marzo, Sony dijo que "creemos que la abrumadora mayoría de los más de 4.000 títulos de PS4 se podrán jugar en PS5", así que cabe la posibilidad de que se diga algo al respecto.

Finalmente, algo que es importante destacar es que el streaming estará en resolución FullHD a 30 fotogramas por segundo. Dicho de otra forma, no veremos la imagen con la misma calidad que la veremos en el televisor de nuestra casa. Asimismo, desde Sony recomiendan ver el streaming con auriculares, ya que "contiene un montón de audio alucinante que quizá cueste apreciar con los auriculares de un móvil o un ordenador".

En directo | Sigue la presentación de los videojuegos de PlayStation 5