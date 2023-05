Todo lo que esperamos del Google I/O 2023: el primer plegable de Google, Android 14 y nuevo Pixel 7a

El próximo 10 de mayo, es decir, la misma semana que viene, tenemos una cita con Google para su evento anual, el Google I/O 2023. Si bien es cierto que esta charla/conferencia suele tener un foco importante en los desarrolladores, es un evento que la Gran G aprovecha para presentar novedades en hardware y servicios y, como tal, merece la pena estar atentos.

Este año, además, promete emociones fuertes. Sabemos que Google tiene en el horno bastantes dispositivos y, viendo la importancia que la inteligencia artificial ha cobrado este año, es más que probable que veamos alguna que otra novedad relacionada con este ámbito. Por no hablar de Android 14, el Pixel 7a y el inminente Pixel plegable que sí, es real. Así pues, y de cara a calentar motores, vamos a repasar todo lo que esperamos del Google I/O 2023.

Google Pixel Fold

Una de las novedades más esperadas y de la que llevamos hablando años es el móvil plegable de Google. Sobre este dispositivo se han escrito ríos de tinta desde hace mucho tiempo y ahora, finalmente, sabemos que es real. Ha habido infinidad de rumores y filtraciones pero justo ayer Google confirmó no solo su existencia, sino su diseño y que será presentado en el Google I/O 2023.

Google ha ido asomando la patita en diferentes terrenos en los últimos tiempos. Ya tiene experiencia en móviles, pero el año pasado probó con su primer smartwatch, el Pixel Watch, y este año lo hará con un plegable. Tiene sentido que así sea, al fin y al cabo Android es un sistema operativo de Google y esta es una buena oportunidad para demostrar lo que Android puede llegar a conseguir cuando se optimiza para un dispositivo plegable.

¿Qué sabemos del Pixel Fold? Oficialmente, conocemos su diseño. El terminal bebe de los últimos Google Pixel 7 para la trasera, con un módulo de cámaras horizontal para las cámaras. Es un plegable tipo libro, es decir, que se pliega hacia dentro en horizontal, y dispone de dos pantallas, una frontal y una interior. Esta última es la más grande y si algo llama la atención son los (aparentemente generosos) marcos laterales.

Lo que queda en el aire es el resto de la ficha técnica, ya que Google no ha desvelado información al respecto. Tampoco conocemos su disponibilidad y mucho menos su precio. En cualquier caso, no queda mucho para verlo con nuestros propios ojos, así que será cuestión de tiempo que salgamos de dudas.

Google Pixel 7a

Imagen: OnLeaks.

El Pixel Fold no será el único dispositivo móvil que veremos durante la presentación. Ha habido infinidad de rumores y filtraciones acerca del Google Pixel 7a, el terminal asequible. No es oficial ni muchísimo menos, pero hay motivos suficientes para pensar que la compañía renovará la gama Pixel Xa con un nuevo modelo.

Por un lado, está la tradición. Llevamos años viendo terminales Pixel con el sufijo “a” y no hay motivos para pensar que este año no lo habrá. Por otro lado, están las filtraciones, que no han sido escasas. De hecho, es relativamente fácil esbozar una ficha técnica bastante completa del dispositivo, del cual “sabemos”, entre comillas, la mayoría de especificaciones y hasta su diseño, cortesía de los filtradores habituales.

A falta de que se haga oficial, del Pixel 7a se espera una pantalla OLED a 90 Hz (finalmente) y el procesado G2 de los Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Más allá de eso, se esperan novedades en la batería, concretamente en la llegada de la carga inalámbrica, además de un salto interesante en la cámara y en materia de resolución. Se habla de un sensor de 64 megapíxeles firmado por Sony, pero veremos.

Google Pixel Tablet

Imagen: Google.

Y el último dispositivo que esperamos ver en el Google I/O 2023 es la Pixel Tablet, el producto que nunca llega. Sabemos que existe porque Google la introdujo hace ya un tiempo, pero ya nos advirtieron de que era un producto para 2023 cuyo lanzamiento, además, se retrasó. Llevamos años oyendo hablar de una tablet de Google y, salvo que haya algún cambio de última hora, todo apunta a que el Google I/O será el marco elegido para hacerle una presentación en condiciones.

La Pixel Tablet se anunció en el Google I/O 2022 y no sabemos nada de sus especificaciones. Lo que sí sabemos, y es oficial, es que tendrá la capacidad de conectarse a un dock y actuar como si de un Nest Hub se tratase. También esperamos un Google Tensor de primera generación, lo que enmarcaría a la tablet en la gama media. Eso es la teoría, porque también se ha hablado de que habría una versión Pro con el procesador Tensor G2, pero que será esta la que finalmente se lance como Pixel Tablet a secas, así que tendremos que esperar para salir de dudas.

Por lo demás, las filtraciones sugieren una pantalla IPS de 11 pulgadas con resolución 2.560 x 1.600 píxeles, ocho gigas de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno. No hay palabras sobre el precio y la disponibilidad, al menos por ahora.

Android 14

Dejamos el hardware de lado para hablar de Android 14, que seguramente sea uno de los grandes protagonistas del evento. Si bien es cierto que las betas cerradas llevan disponibles un tiempo, el Google I/O 2023 es un momento importante porque no solo se presenta el software, sino que se lanza la beta abierta para los Pixel y para otros dispositivos, lo que nos permite probar de antemano las novedades. Y hablando de novedades, lo cierto es que se sabe más bien poco.

Sabemos que habrá nuevas medidas para frenar al malware, como un sistema para impedir que instalemos versiones antiguas tanto de las apps de Google Play Store como de terceros, así como soporte para localizar por Bluetooth de forma más precisa y para el códec AV1. Material You sigue haciendo acto de presencia como lenguaje de diseño, pero por ahora no conocemos más funciones llamativas. Básicamente, Android 14 viene a evolucionar y mejorar más que a revolucionar.

Como manda la tradición, tras este evento podremos acceder a las betas abiertas para, ya en los últimos compases del año, asistir al lanzamiento oficial. Los Google Pixel serán de los primeros en actualizar y luego quedará en manos de cada compañía anunciar su calendario de actualizaciones.

Una fuerte apuesta por la IA

Imagen: Google.

Finalmente, es esperable que Google muestre novedades relacionadas con la inteligencia artificial. Visto el éxito de ChatGPT y el chatbot de Bing (basado en GPT-4), Google anunció en febrero Bard, su propia propuesta basada en LaMDA. La hemos visto implementada ya en Google Workspace (por ejemplo, para redactar correos). Cabe esperar que durante el evento Google de más información sobre su despliegue y quizá, con algo de suerte, nos permita probarlo fuera de la suite de ofimática.

Recordamos: el Google I/O 2023 tendrá lugar el 10 de mayo a las 19:00, hora peninsular española. Desde Xataka cubriremos todas las novedades en la web, así que no te vayas muy lejos, que el evento de Google está a la vuelta de la esquina.

Imagen | Google

