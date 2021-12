37 regalos para niños y adolescentes para promover las vocaciones en informática y programación

Si por Navidad queremos regalar tecnología a un niño o adolescente, pensar en un regalo que promueva vocaciones en programación, robótica e informática, es una excelente idea. Os proponemos 37 regalos, robots y juguetes con variedad de precios y edades recomendadas.

Lego Boost

Las soluciones de Lego siempre son un acierto para aquellos niños a los que les gusta construir y tienen mucho espíritu creativo. El kit de robótica Boost queda a medio camino entre el WeDo 2.0 y el Mindstorms EV3, siendo una buena elección para niños a partir de 7 años.

Son más de 800 elementos 100% compatibles con cualquier pieza de Lego, además del concentrador Move Hub, un motor interactivo así como sensores de color y distancia, por lo que los proyectos a realizar son más complejos y ricos a nivel de programación. Su precio es de 219 euros.

Placa Makey Makey

La combinación de la programación con Scratch y la placa Makey Makey es un éxito para atraer a los más pequeños a la programación y las ciencias. Su punto fuerte es la unión del mundo físico y virtual, permitiendo que objetos reales se conviertan en mandos para controlar acciones en un juego o una historia programada en Scratch.

Tiene una amplia comunidad y recursos online. Cuesta 55 euros.

Una alternativa más asequible es la Croc & Play Ebotics, de idéntico funcionamiento, y que cuesta 35 euros.

Bit and Bites

Si queremos que un niño/a empiece a interesarse por la programación por bloques, los juegos de mesa como iniciación para conocer las estructutas e incluso lenguaje usado son asequibles, sencillos de usar y bastante motivadores. Bit and Bites, con un precio de 17 euros, es un juego de cartas recomendado a partir de 4 años, y entre cuya mecánica de juego está el construir algoritmos recurriendo a unos divertidos monstruos.

Zerus & Ona

Miriam Tocino escribe e ilustra este encantador libro protagonizado por Zerus y Ona, dos personajes que ayudan a los más pequeños a conocer el mundo de los ordenadores de una manera divertida y consciente, despertando su curiosidad por la tecnología desde un punto de vista necesario: como creadores.

El libro Zerus & Ona: Welcome to our World (12,50 euros) está por ahora disponible solo en inglés, pero de la misma autora tenemos ya en español Zerus & Ona: Zerus tiene un virus (12,50 euros), otra aventura centrada en el uso seguro de Internet y la tecnología.

Programa tus juegos con Scratch

Muy visual y con la garantía de la editorial DK detrás, este es un libro asequible tanto por precio como por nivel. Es adecuado para quien no tiene noción alguna sobre Scratch y la programación visual por bloques, pero suficientemente completo para ir progresando conun hilo común muy atractivo para los niños/as: la programación de videojuegos, desde el más básico hasta algunos más complejos y los cuales se pueden mejorar y ampliar progresivamente. Su precio es de 15 euros.

littleBits Avengers Hero

Con el tirón de Marvel y sus Avengers, el kit Hero de littlebBits es una garantía de éxito. Incluye un guante transparente de IronMan que el niño puede personalizar con pegatinas, y otorgarle diferentes poderes y funciones por medio de nueve elementos programables que además son compatibles con el resto de productos de la compañía, lo que permite tanto aprovechar los que ya tenemos como ampliar funcionalidades en el futuro.

Los kits de littelBits no son baratos pero nos garantizados una calidad contrastada y buena comunidad y material asociado. Este kit cuesta 160 euros.

Kit Arduino

Una manera sencilla y económica de iniciarse en la programación y el mundo maker la tenemos en Arduino. Podemos comprar desde una simple placa Arduino Uno de 18 euros hasta lo recomendable: un kit de iniciación por 89 euros.

El oficial de Arduino, con manual en español, incluye más de 100 piezas listas para construir y programar hasta 15 proyectos de manera guiada.

Makeblock Robot Ranger

Makeblock tiene un buen arsenal de robots programables usando Scratch o su propio lenguaje basado en el anterior y que se llama mBock. El robot Ranger es un modelo recomendable porque es más avanzado que el mBot original, admite más diseños y siempre podemos ampliar sus posibilidades con más sensores y elementos que se compran por separado.

Cuesta 152 euros, está recomendado para niños a partir de 10 años según el fabricante, y admite de entrada tres diseños de construcción guiados.

Impresora 3D Da Vinci Nano

Aunque impresoras 3D podemos encontrar desde poco más de 100 euros, son modelos que hay que montar y en el que la mayoría de elementos quedan al aire. Para un entorno familiar, de aprendizaje en diseño 3D, es más recomendable optar por modelos que vienen listos para usar y que además son cerrados y portátiles, aunque el área de impresión sea menor.

El modelo Da Vinci Nano de XYZ Printing tiene un precio de 275 euros y permite el diseño de objetos de manera sencilla desde una aplicación de móvil, desde el cual podemos mandar a imprimir. Más adelante también se pueden realizar diseños más complejos pero siempre con la limitación del área de impresión de 12x12x12 cm y la resolución máxima de 100 micras.

Zum Kit Junior bMaker

BQ tiene una nueva línea de robótica educativa que destaca por la unión de hardware y software. Los kits, que arrancan en los kits Zum junior bMaker (a partir de 8 años) por 109 euros, están pensados especialmente para el sector educativo, primando la facilidad de uso y seguridad.

Los kits incluyen una placa compatible con Arduino y diferentes componentes de conexión directa y acoplables por medio de velcro. Lo más interesante es que podemos usar su plataforma BitBloq así como bMaker, creada en colaboración con editoriales educativas y que integran planes de estudio asociados al kit de robótica.

Robot Dash

Este robot es uno de los más conocidos por los pequeños de la casa. Con apariencia dulce y de juguete, es fácil que los más pequeños de la casa le cojan cariño.

El punto fuerte de esta solución de Wonder Workshop es que no requiere de construcción alguna y es robusto, por lo que podemos regalarlo a niños y niñas a partir de 4 años. Las diferentes aplicaciones que incluye se usan desde un tablet o smartphone y permiten que este kit de robótica pueda ser aprovechado desde esa edad con ayuda de juegos y actividades guiadas.

Más adelante se pueden ir introduciendo elementos y modos de programación más complejos para los que el mismo robot es perfectamente válido. Es por ejemplo compatible con Blocky de Google.

Habiéndolo probado a fondo, nuestra recomendación es hacerse solo con Dash, que tiene un precio de 179 euros.

Lego Mindstorms EV3

Con ya bastantes años a sus espaldas, la solución más completa de robótica de LEGO sigue siendo la reina en las competiciones de robótica educativa y en las actividades extraescolares. Lego Mindstorms EV3 es el kit de robótica más completo y potente que se puede adquirir ahora mismo, aunando calidad, experiencia y un proyecto de aprendizaje completo y bien armado.

El precio del kit educativo es de 472 euros, con extras como el software educativo ya incluido de serie.

Si el niño/niña ya tiene un robot EV3 de Lego, una opción es mejorar su desempeño con una de las licencias individuales CoderZ. Con ella tienes acceso a una plataforma online para programar Lego Mindstorms EV3, con el extra de ver en tiempo real la reacción de los sensores. La programación se puede realizar en Blocky teniendo acceso al código en JavaScript. Su precio es de 80 euros.

Tu propio ordenador con RPi

Lo que empezó como un kit para montar tu propio ordenador con una Raspberry Pi y una distribución específica para niños se ha convertido en una de las soluciones más completas y atractivas para promover vocaciones en informática y programación.

La opción más asequible es regalar una Raspberry Pi (el modelo más actual y completo cuesta 84 euros) y, o usar la distribución Kano que te instales tú mismo, o elegir la "oficial" Raspbian. Tanto la instalación como configuración de esta distribución es ya de por sí un proceso de aprendizaje muy interesante, y no hay que olvidar que además de los entresijos de un dispositivo como la Rpi, este dispositivo es muy práctico para aprender programación con Scratch o Python con ayuda de Minecraft Pi.

Para empezar con la Raspberry Pi conviene disponer de algunos manuales muy interesantes, a pesar de la amplia documentación que podemos encontrar online. Uno de ellos es el oficial de Raspberry Pi, solo en inglés pero muy completo, didáctico y con precio de unos 12 euros al cambio.

Otra opción es el libro Raspberry Pi. Guía de usuario de Anaya, que cuesta 32 euros y cuenta con el extra de que ha sido escrito por uno de los creadores de este dispositivo: Eben Upton.

Sphero RVR

El último robot de Sphero es el más completo que ha sacado nunca el fabricante de productos de robótica. Además de poder conducirlo libremente, podemos programar su comportamiento y reacciones al numeroso arsenal de sensores (un sensor de color, un sensor de luz, un sensor de infrarrojos, un magnetómetro, un acelerómetro y un giroscopio) por medio de Javascript o usando el lenguaje Scratch. Cuesta 299 euros.

BinaryBots

Una de las placas más desconocidas del mundo de la programación y la robótica es la Micro:Bit, proyecto auspiciado por la BBC. Sus limitaciones hardware y de programación se compensan con los kits listos para usar, que incluyen proyectos guiados y componentes extras para elevar su valor como placa avanzada.

El kit BinaryBots (39 euros) permite construir un robot humanoide de manera sencilla para pasar posteriormente a programar diferentes elementos de manera visual apoyándose en vídeos, manuales y recursos de este proyecto libre.

El kit ya usa su propia placa Micro:Bit, pero si queremos ampliar posibilidades o simplemente optar por la placa más básica y asequible, la BBC Micro: Bit Go cuesta solo 23 euros.

Matatalab

Matatalab nace de un proyecto de financiación colectiva con gran éxito. Ahora está disponible de manera comercial por 131 euros, pero si el niño/a a quien va dirigido tiene entre 4 y 7 años, no hay muchas mejores opciones ni más atractivas visualmente.

Matatalab reúne encanto y vistosidad, y requiere de tacto constante por parte de los niños para ir colocando los elementos de codificación en el tablero y con ello aprender sobre programación, arte y música. Y sin pantalla de por medio.

Robotis Premium

Si buscamos regalar un robot para adolescentes e incluso universitarios con mucho interés en la robótica, los kits de Robotis son una referencia. La gama Robotis Premium está dirigida a todos aquellos con una edad a partir de 14 años.

Estamos ante robots destacados por la calidad y cantidad de sus servos y sensores, lo que permite participar en competiciones de robótica de alto nivel. Este kit, que cuesta 1255 euros, dispone de casi 30 diseños de robots con construcción guiada, pero el límite lo pone el usuario.

ElectroCefa

Aunque la edad recomendada es a partir de 8 años, la seguridad de los elementos modulares de este kit de experimentos de electricidad y electrónica permiten que niños de menor edad se interesen por alguna de las casi 100 experiencias que se pueden configurar siguiendo la intuición o las guías de uso de ElectroCefa, uno de los modelos sencillos de experimentos con electricidad de esta marca. El precio de este kit es de 43 euros.

Makeblock Neuron Inventor Kit

Empezar a enseñar programación por bloques a los niños no tiene por qué arrancar exclusivamente con pantallas. Makeblock Neuron es la más reciente apuesta de este fabricante de robótica. En él contamos con bloques electrónicos programables por separado y que podemos unir de manera magnética y usando códigos de colores, como en las diferentes funciones de Scratch.

El sistema es compatible con Lego y piezas Makeblock. Su precio es de 121 euros.

Fischertechnik Electronics

Una de las marcas de referencia en juguetes relacionados con la construcción y la ingeniería dispone de un kit para aprender electrónica de manera educativa. El kit esencial dispone de piezas para llevar a cabo hasta 16 modelos con diferentes niveles de dificultad. Está recomendado a partir de 9 años y tiene un precio de 112 euros.

Braccio Tinkerkit Arduino

Cuando se cuenta con un nivel de conocimientos avanzado, un adolescente se sentirá satisfecho tratando de programar a su antojo un brazo robótico como el TinkerKit. El brazo tiene que ser montado previamente, pues viene por piezas, pero lo más interesante es que para programarlo hemos de controlar Arduino, lo que supone un reto para ellos. El precio de este brazo robótico es de 224 euros.

Penguin Bot Arduino

El fabricante Elegoo ofrece un robot bípedo bajo Arduino que combina precio bajo con todas las piezas y sensores necesarias para programar robot siguelíneas o uno que pueda evitar los obstáculos gracias a su sensor de ultrasonidos, que en el diseño hace las veces de "ojos" del robot.

Aunque es el niño el que tiene que montar todo el robot, el kit viene con manual paso a paso y una serie de programas y funciones precargadas en la placa, pero que al ser Arduino, se puede modificar con los códigos que se quiera. Cuesta 44 euros.

Swift Playground en iPad

Swift Playground es una plataforma de aprendizaje del lenguaje de programación Swift y que funciona bajo un entorno muy similar a un juego de plataformas en el que hay que ir resolviendo retos. La aplicación es gratuita pero es necesario un iPad para usarla.

La inversión en el iPad es alta (a partir de 379 euros), pero en la tienda de apps de Apple podemos encontrar una gran variedad de recursos y aplicaciones plenamente centradas en habilidades STEM, especialmente enfocadas en la realidad virtual y la programación visual.

Meebot

Meebot, con un precio de 139 euros, es un robot recomendado a partir de 8 años, y que con alta inspiración en Lego, el niño/a debe construir con una guía paso a paso.

Las más de 200 piezas, incluyendo sensores y motores, acaban formando un robot humanoide que se puede programar con su propia app basada en lenguaje visual o por medio del lenguaje Swift de Apple.

SmartBots V2

Prácticamente cualquier disciplina STEM está contemplada en alguno de los kits de Juguetrónica. El SmartBots 2 es uno de los más completos, contando con 230 piezas incluyendo 3 motores y diferentes sensores que nos permiten construir hasta 8 vehículos robóticos diferentes. La programación se realiza mediante código de bloques. Su precio es de 126 euros.

Code and Go

Code&Go es una solución de aprendizaje de programación recomendada para niños a partir de 4 años. Aquí se combina el juego con tarjetas y un elemento físico programable con botones que se desplaza según el niño le indique. El ratón se ilumina y emite sonidos como parte de sus elementos programables.

Si bien su precio por separado es asequible, unos 35 euros, por sí solo resulta menos atractivo que en combinación con diferentes alfombras de tela o elementos de circuito que permitan configurar retos y actividades motivadoras para los más pequeños. El kit con circuito cuesta 50 euros.

Box Robot

Para presupuestos más ajustados y que busquen un regalo tecnológico de muy bajo nivel, el Box Robot es ideal. Se trata de una personalización y construcción de un robot de cartón por parte del niño, el cual posteriormente puede mejorar o simplemente personalizar usando todo tipo de materiales que el fabricante invita que sean reciclados/reciclables.

Una vez construido, el Box Robot no admite más programación que la manual y asociada directamente a la imaginación y ganas de jugar del pequeño. Con algo de ayuda, incluso niños menores de 5 años podrían difrutar con este regalo que cuesta menos de 10 euros.

Alhambra II

Una rama menos conocida pero tremendamente potente del mundo de la robótica y la informática es la de las FPGAs. La placa Alhambra II es la segunda generación de esta placa libre y creada en España. Los potenciales usuarios ya deben tener una edad alta, a partir de 14 años.

El espíritu completamente libre de este proyecto queda refrendado por el curso de FPGAs libres que ha creado ObiJuan para aprender electrónica digital con ayuda de esta placa. El precio de la Alhambra II es de 55 euros incluyendo gastos de envío.

Nintendo Labo vehículos

Para niños/as a partir de 5 años que ya tengan una Nintendo Switch, el más reciente de los kits Labo es un regalo acertado que va más allá del simple juego con la consola de Nintendo. Este kit, centrado en desarrollar mandos para simuladores de vehículos, debe ser en primer lugar construido por ellos mismos, pero lo más interesante llega cuando con esos mismos elementos y por medio de una plataforma propia (Taller Toy-Con), se pueden combinar para desarrollar programas propios, aunque para ello, los de menos edad necesitarán algo de acompañamiento por parte de algún adulto.

El kit cuesta 70 euros.

