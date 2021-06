Llevo años enseñando a niños a programar en verano: este es mi plan para los 9, 12 y 15 años

El fin del periodo lectivo oficial da paso a más tiempo libre para los menores de casa. Y desde hace unos años, enseñar programación a los niños/as en verano es uno de los propósitos principales para las vacaciones.

Esa enseñanza alrededor de la programación y la robótica admite muchos puntos de partida y enfoques. Desde el profesional hasta el de los padres que tienen numerosos recursos por la red. Sea cual sea el caso al que nos enfrentamos, contar con un plan de trabajo, recursos y conocer consejos de quien lleva ya años enseñando programación a niños y niñas puede sernos muy útil.

La enseñanza de la programación es inevitable asociarla mentalmente a un lugar indeterminado pero en el que el ordenador es el elemento central. Pero si bien para un niño/a de 15 años no supone inconveniente este entorno, para los más pequeños no es lo más recomendable. Hay que tratar de buscar un entorno más acorde con el tipo de actividad y aprendizaje a realizar con ellos.

“Con los más pequeños, más o menos hasta los 10-11 años, disponer solo de una mesa y una pantalla no es lo ideal”

Patricia Heredia es ingeniera de telecomunicaciones y cofundadora de la empresa MiniVinci. Se trata de un espacio destinado a que los niños y niñas aprendan robótica, programación, diseño y electrónica.

Su experiencia, que arrancó en 2016, tanto en época de verano y vacaciones como durante el curso escolar, define muy bien el valor del espacio de trabajo con los más pequeños.

En su caso, la enseñanza empezó primero en los diferentes centros escolares para posteriormente acogerlos en su propio local, sitio mucho más idóneo sin duda. En ellos, nos cuenta Patricia, “los niños y niñas pueden explorar toda su creatividad y resolver retos aplicando tecnología”.

Encontrarse juegos de mesa, cartas, robots sencillos o incluso diferentes equipos informáticos, organizados en espacios distintos, facilita la motivación y aleja el aburrimiento.

Alejandro Vázquez es actualmente profesor de educación primaria. En sus clases trata de aplicar la robótica y programación dentro de las posibilidades actuales, que ya conocimos que no son las ideales en España.

Mientras estudiaba la carrera su interés por la robótica y programación le permitió dar clases como actividades extraescolares en diferentes colegios. Aprovechaba cada espacio disponible, desde un aula clásica al patio (cuando hacía buen tiempo) para plantear tareas de aprendizaje diferentes y basadas casi exclusivamente en juegos. Sus alumnos no superaban nunca los 12 años.

En niños/as de menos de 12 años los juegos de mesa y actividades que impliquen manipulación como puzzles o pequeños robots requieren de espacios polivalentes y más amplios. Que tengan movilidad y la posibilidad de cambiar de actividad rápidamente es clave para el éxito del proceso de aprendizaje. El objetivo es que asimilen sin darse cuenta conceptos básicos como qué es una instrucción, un bucle o una variable.

Cuando el niño/a ya supera los 12 años, mantener su atención en una pantalla es más sencillo. De hecho es lo que más les atrae. En estos grupos ya no importa tanto el espacio como los recursos que ponemos al alcance de ellos, siempre en busca de una motivación que ayude a desarrollar sus capacidades.

Cómo afrontar la enseñanza de la programación está muy relacionada con el momento en que lo vayamos a hacer. Y el verano requiere de un enfoque adaptado a las circunstancias principalmente de tiempo y de motivación.

En el espacio MiniVinci de Patricia Heredia organizan cursos en verano que se pueden realizar agrupados en periodos de una o varias semanas. Hay que adaptarse al tiempo que efectivamente el alumno estará en el espacio (unas 4-5 horas al día) pero también atender a la situación especial de los alumnos: están en sus vacaciones.

“El componente lúdico cobra mayor importancia en verano, además no hay que olvidar que los asistentes están de vacaciones, podemos considerarlos cursos de toma de contacto antes de lanzarte de lleno a la inmersión de un curso escolar completo”

Juan Antonio Saorín es ingeniero informático de profesión y, aunque su foco profesional está del lado de las redes, siempre ha intentado inculcar en sus hijos el interés por la programación.

“Mi hijo mayor, que ahora tiene 16 años, empezó con Scratch justo el verano que acabó el primer curso de la ESO. Había aprobado todo y aunque no había mostrado interés por la programación, el tiempo libre que le quedaba por delante en julio y que coincidían con mis vacaciones en la empresa fue el momento que escogí para empezar a enseñarle a hacer juegos con Scratch”

El error de Juan Antonio, como nos cuenta, no fue otro que enfocar esos primeros pasos con Scratch de su hijo no como un tiempo juntos ni como un momento lúdico sino con horario y muchas actividades.

“A los dos días mi hijo no quería saber nada de programar con Scratch. Me dijo que estaba de vacaciones y no quería más clases”