SpaceX consigue recuperar por primera vez el carenado de uno de sus cohetes usando la enorme red de su barco "Ms. Tree"

Uno de los objetivo más agresivos de Elon Musk con SpaceX es poder tener cohetes completamente reutilizables, y eso significa poder aprovechar muchas de sus piezas en varios lanzamientos y no sólo en uno. El primer paso ya se dio tras recuperar el propulsor de los Falcon 9 y Falcon Heavy, algo que han logrado en repetidas ocasiones. Ahora lo siguiente es poder recuperar el cono (o nariz) del cohete, algo que finalmente han conseguido en este último lanzamiento.

Tras casi año y medio de pruebas sin éxito, el más reciente lanzamiento del Falcon Heavy esta semana sirvió para lograr una nueva hazaña en la historia de SpaceX: recuperar la mitad del carenado del cohete. Para lograr esto, usaron el barco "Ms. Tree" y su enorme red, el cual conocimos en febrero del año pasado cuando aún era conocido como "Mr. Steven".

Para este cuarto lanzamiento del Falcon Heavy, SpaceX sólo logró recuperar los boosters laterales y no el núcleo el central, el cual se terminó estrellando en el mar. Sin embargo, por primera vez se consiguió recuperar parte del carenado del cohete, algo que se había intentado en repetidas ocasiones durante el último año, incluso en pruebas, sin éxito.

El carenado es la estructura que se coloca en la punta del cohete, la cual lleva toda la carga útil que se enviará al espacio, como los satélites. Al momento de liberar dicha carga, el carenado, también conocido como nariz o cono frontal, se parte a la mitad y vuelve a la Tierra.

Normalmente el carenado no se recupera, por lo complicado que resulta esta tarea, además de que estamos hablando de dos partes que al contacto con el agua salada del mar se estropean. A pesar de esto, Elon Musk y SpaceX dieron a conocer el año pasado una curiosa forma con la que buscaban atrapar el carenado antes de que cayese al agua.

Es así como SpaceX compró un barco que bautizó como "Mr. Steven", al que le instaló cuatro vigas gigantes que izan una gran red, cuyo objetivo es atrapar el carenado. Tras los primeros intentos fallidos, SpaceX rediseño las vigas, las hizo más largas y resistentes, e instaló una red de mayor tamaño. Es así como nació "Ms. Tree", que hasta este último lanzamiento tampoco había tenido mucho éxito.

One of Mr. Steven’s final West Coast fairing recovery tests before shipping out for the East Coast. Wait for it… pic.twitter.com/A7q37Gpllu