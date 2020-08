Un prototipo de la gigantesca Starship de SpaceX consigue finalmente realizar un vuelo de prueba con éxito

Starship está llamado a ser la nave definitiva de SpaceX (por ahora). Una gigantesca nave capaz de transportar a hasta 100 personas en su interior en viajes interplanetarios. Eso sí, hacer volar algo tan grande no es tarea sencilla. Durante los últimos meses SpaceX ha realizado diferentes pruebas en las que la nave ha quedado hecha añicos. Ahora finalmente un prototipo a escala real ha conseguido alzarse unos 150 metros de altura y descender de vuelta sano y salvo.

Un prototipo previo de la nave mostraba lo gigantesca que llegaba a ser con sus 50 metros de altura y tres motores Raptor. En este caso el prototipo que ha alzado el vuelo es sólo el cuerpo principal de la nave (sin la cúpula y sin las aletas de control) con un solo motor Raptor. Para simular la cúpula este prototipo tenía un bloque de masa con el mismo peso en la parte superior.

Las pruebas se han realizado en la base de SpaceX en Boca Chica (Texas), donde el prototipo se elevó alrededor de 150 metros de altura de la superficie para luego descender lentamente de vuelta. Se puede ver en el siguiente vídeo:

LAUNCH! Starship SN5 has launched on a 150 meter test hop at SpaceX Boca Chica.



Under the power of Raptor SN27, SN5 has conducted what looks like a successful flight!



Listen to the SpaceXers cheer!



Mary (@BocaChicaGal) filming history!



